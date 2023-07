Ein Hauch von Kocherlball beim Dorfener Morgentanzl

Von: Michaele Heske

Teilen

Lebensfreude in Dirndl und Lederhose: Die Teilnehmer beim Dorfener Morgentanzl auf dem Unteren Markt. © Heske

Beim Dorfener Morgentanzl freuen sich über 400 Teilnehmer an Tracht und Volksmusik.

Dorfen – Gut 400 Dorfener tanzten am Sonntagmorgen auf dem Unteren Markt in den Tag hinein. Das Morgentanzl war ein weiterer höhepunkt im Jubiläumsjahr der Stadt. „Ein Kocherlball in Kleinformat“, nannte Bürgermeister Heinz Grundner die Veranstaltung in Anspielung auf das berühmte Vorbild in München. Dort tanzten allerdings eine Woche zuvor etwa 10 000 Menschen.

Punkt 8 Uhr in der Früh spielte in Dorfen der Niederbayerische Musikantenstammtisch auf. Nun gab es kein Halten mehr: Innerhalb von Minuten wurde der Untere Markt zur großen Tanzfläche. Egal ob Profis oder Anfänger – wia da Lump am Schtecka drehten sich die Dorfener bis 12 Uhr bei Polka, Zwiefachem oder auch Walzer.

Tanzmeisterin Katharina Mayer und Vortänzer Magnus Kaindl, beide gut bekannt vom Kocherlball am Chinesischen Turm im Englischen Garten, gaben die Anleitung. Eingeladen hatte die Stadt. Wolfgang Sondermeier, Mitarbeiter im Rathaus und gut bekannt mit den beiden Tanzmeistern aus München, holte den Sommertanz anlässlich der 1250-Jahrfeier erstmals nach Dorfen. „Ganz so früh wie beim Kocherlball haben wir nicht angefangen – die Dorfener durften ausschlafen“, sagte er. Am Chinesischen Turm geht es schon um 6 Uhr los.

Wie beim Original schwappte auch in Dorfen Lebensfreude pur über die Tanzfläche. „Da springt der Funke über“, so Sondermeier, der ein begeisterter Tänzer ist. „Jeder trägt gerne Tracht. Jeder macht mit. Wir tanzen z’amm, wir gehören z’amm.“ Das stärke zudem das Wir-Gefühl. In der Pause traten die beiden hiesigen Trachtenvereine auf. Almrausch Wasentegernbach begeisterte mit Schuhplattlern, D’Stoarösler mit Volkstänzen, etwa dem Steiregger.

„Wir erhalten das bairische Brauchtum“, erklärte Maria Färbinger, Vorsitzende des Dorfener Volks- und Gebirgstrachtenvereins. „Heimat is a Gfui“, meinte Sabrina Baumgartner, wohl stellvertretend für alle Anwesenden am Sonntagvormittag, die bei herrlichem Sonnenschein ganz schön ins Schwitzen kamen. „Volksmusik gehört zu unserer Tradition, ich bin mit Tracht aufgewachsen – das ist unserer Kultur“, sagte die 29-jährige Dorfenerin, die mit ihrer Mutter zum Morgentanzl kam. „Das ist heute was ganz Besonderes.“

Kocherl hat man früher Bedienstete genannt. Hausmädchen, Diener und Köche des Münchner Adels durften bloß immer zusehen, wie ihre Herrschaften in üppigen Gewändern über das Parkett schwebten, sich an edel gedeckten Tischen amüsierten. Sie selbst aber mussten arbeiten.

Die einzige freie Zeit blieb am Sonntag, weit vor dem Frühstück. An lauen Sonntagen, um 5 Uhr morgens, trafen sich die Kocherl im Englischen Garten – heimlich, während die Herrschaft noch schlief. Musiker spielten auf, Mägde und Diener tanzten um den Chinesischen Turm, ratschten und lachten an den Tischen, bis es Zeit wurde und sie daheim das Frühstück servieren mussten. Der Kocherlball war ein heimliches Vergnügen, pure Lebensfreude für die fleißigen Kocherl.