Musik im Wald mit der Liedermacherin Helga Brenninger

Von: Johanna Furch

„Musik wirkt in der Natur noch viel intensiver“ sagt die Dorfener Liedermacherin Helga Brenninger. © Johanna Furch

Auf Musik-Spaziergang mit der Liedermacherin Helga Brenninger können Teilnehmer von „Singender Wald“ Klangwelten erlegen und zu sich selbst finden.

Dorfen – Die Teilnehmer liegen im Moos und lauschen Gitarrenspiel. Dann ertasten sie Baumrinde, Fichtenzweige und Kiefernzapfen. Die Musik wird begleitet von den Vögeln im Wald. Eine Gruppe um Helga Brenninger hat sich aufgemacht, um die Natur bewusst und mit allen Sinnen wahrzunehmen. „Singender Wald“ nennt die Liedermacherin aus Dorfen das. Es geht um ankommen und loslassen, zurückziehen aus der Realität voll Terminen und Verpflichtungen. Die Musikerin macht sich auf Energie-Erlebnis-Reise durch heimische Wälder.

Der Weg durch den Wald bei Oswaldberg ist mehr als nur ein Spaziergang mit Musik. Es ist ein meditatives Erleben. „Der Wald ist mehr als ein Sportgerät“, sagt die Musikerin und möchte ihren Teilnehmern eine andere Seite zeigen. An mehreren Stationen geht es darum, „gemeinsam in der Stille“ den Wald zu erleben.

Schon am Waldrand üben die Teilnehmer Achtsamkeit. Einzeln treten sie ein wie bei einem guten Freund und legen am Eingang ihre schweren Gedanken für ein paar Stunden ab. Helga Brenninger betrachtet den Wald als Heimat und als Sinnbild: Die Bäume tragen sich gegenseitig, genauso wie die Menschen. Sie meint: „Wenn barfuß die Zweige unter den Füßen knacken oder in der Ferne ein Hase vorbeihoppelt, fühlt es sich an wie heimkommen“.

Brenninger selbst dient der Wald auch als Inspirationsquelle. Gerne ist sie mit der Gitarre im Wald unterwegs und schreibt dort neue Lieder. „Musik wirkt in der Natur noch viel intensiver“, sagt sie. Deshalb wolle sie mit dem Angebot „Singender Wald“ beides verbinden.

Die Idee dazu kam ihr zu Beginn der Corona-Pandemie, als keine Auftritte mehr möglich waren. „Dann habe ich mir ein paar Freunde eingepackt für ein Waldkonzert.“ Dieses intensive Erlebnis macht sie nun zu ihrem Programm. In der auftrittsfreien Zeit seien die Lieder für den Wald entstanden und sie habe eine Ausbildung zur Waldgesundheitstrainerin gemacht.

Die Teilnehmer an diesem Nachmittag sind überzeugt. Das „Gemeinsam in der Stille“ war es, was sie begeistert habe, sagen sie. Und damit hat die Musikerin ihr Ziel erreicht: Ihr gehe es darum, dass sich die Menschen „aufs Wesentliche und die Gemeinschaft konzentrieren“, sagt Brenninger.

Die Tour endet an einem Bach, umsäumt von zahlreichen Blumen. Drumherum stehen noch kahle Buchen. Im Sommer stehen diese voller gelber Blätter. „So hat jede Jahreszeit ihren Reiz“, sagt Brenninger – und genießt.

