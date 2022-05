Ein sportlicher Tausendsassa: Eberhard Löffler im Alter von 87 Jahren verstorben

Bei der Diamantenen Hochzeit im Jahr 2015: der Verstorbene Eberhard Löffler mit seiner Frau Theresia. © Hermann Weingartner

Eberhard Löffler war ein sportlicher Tausendsassa. Nun ist der Dorfener im Alter von 87 Jahren verstorben.

Dorfen - Eberhard Löffler starb im Alter von 87 Jahren. Viele Freunde trauern um ihn. Er liebte Ski- und Rennradfahren, Wandern, Tennis und Tischtennis.

Der „Berti“, wie Eberhard Löffler seine Freunde nannten, verstarb nun nach längerer Krankheit im 88. Lebensjahr. In einem bewegenden Rückblick bei der Trauerfeier in der Evangelischen Versöhnungskirche zeichnete Pfarrerin Annette Schumacher den wechselvollen Lebensweg Löfflers auf.

Das Leben stellte für Eberhard schon im Kindesalter Herausforderungen, die ihn, den Kämpfer, später durchaus positiv prägten. Im deutsch-rumänischen Eisenau, Kreis Kimpolung in der Südbukowina, erblickte Eberhard Löffler am 6. Juni 1934 das Licht der Welt und dort verbrachte er auch seine ersten Lebensjahre.

Zwei Übersiedlungen machte er als Bub mit: 1940 mit der gesamten Dorfgemeinschaft nach Schondorf am Ammersee und dann weiter nach Algasing, Zwei Jahre später ging es nach Kenty im Kreis Bieltz in Oberschlesien. Doch schließlich musste die Familie 1945 wieder nach Westen fliehen.

Der Vater und älterer Bruder waren noch im Krieg, und so musste Eberhard Löffler im Alter von knapp elf Jahren die Flucht mit seiner Mutter und dem kleinen Bruder selbst organisieren. Sein Bruder starb noch im Babyalter.

Mit Hilfe des Roten Kreuzes fanden Löffler und seine Mutter wieder mit dem Vater zusammen. In der Einöde Herrnöd wurde ihnen ein Zimmer zugewiesen, und die Bauersfamilie, bei der sie in der Landwirtschaft mitarbeiteten, nahm sie herzlich auf.

Der Verstorbene besuchte die Schulen in Eibach und Taufkirchen. 1949 trat er eine Lehre als Zimmerer in München an. Wenn es die Zeit erlaubte, ging er auch mal ins Kino, was er sehr liebte. Auch spielte er, der dem Sport immer sehr zugetan war, in der Jugend beim TSV 1860 München Fußball.

Nach dem Abschluss fand er eine Anstellung bei der Firma Geiser und besuchte nebenbei noch die Meisterschule für das Bau- und Kunsthandwerk in München. Nachdem er 1956 die Meisterprüfung erfolgreich abgeschlossen hatte, lernte er seine zukünftige Frau Theresia Wieser beim Tanzen kennen und am 29. Mai heiratete das Paar in Dorfen.

Bei seinen Schwiegereltern fand das junge Paar zunächst Unterkunft. Drei Kinder, Alexander, Angelika und Petra, entstammten der glücklichen Ehe, die allerdings später einen schweren Schicksalsschlag infolge des plötzlichen Todes des Sohnes verkraften musste.

Beruflich fand Eberhard Löffler eine Anstellung beim Landratsamt München, stieg zum Ingenieur auf und war bei den Kollegen sehr beliebt. 40 Jahre ist er mit dem Zug nach München zur Arbeit gefahren. Sein Haus am Eichendorf-Ring hat er in Eigenleistung gebaut. Auch seinen Eltern und zahlreichen Verwandten half er bereitwillig beim Hausbau.

Mit Freude und Ehrgeiz betrieb Löffler stets Sport. Besonders hatte es ihn auch der alpine Skisport angetan. Als Sportkamerad der ersten Stunde trat Löffler bereits zwei Tage nach der Gründung vor 57 Jahren dem Skiclub Dorfen bei.

„Berti“ war, wie auch der langjährige Ex-SC-Vorsitzende Rudi Braun in seinem Nachruf betonte, von Anbeginn ein geselliger und wie hilfsbereiter Aktiver. Über 25 Jahre wirkte er als beliebter Skilehrer, ging bei Skirennen erfolgreich an den Start und brachte sich auch vier Jahre engagiert als Alpinsportwart im Vorstand mit ein. Gerne beteiligte er sich den den Bergtouren aber auch bei Festivitäten des Clubs.

Das Radfahren hatte er anfänglich mit seiner Frau schätzen gelernt und bewältigte später mit SC-Freunden auf dem Rennrad viele italienische Pässe. Neben dem Tennis spielte der „Berti“ viele Jahre lang mit einer Gruppe Tischtennis.

Seine Familie liebte er alles. Besonders ins Herz geschlossen hatte er seine Enkel mit denen er oft große Wanderungen, aber auch Skiurlaube machte.

GEORG BRENNAUER