Nachruf auf den Standesbeamten Georg Däffinger: Begleiter an allen Stationen des Lebens

Von: Michaele Heske

Großen Dank zum Ruhestand erhielt Georg Däffinger (†, l.) vom damaligen Bürgermeister Josef Sterr 2001. stadt © Stadt Dorfen

Fast vier Jahrzehnte hat Georg Däffinger als Standesbeamter in Dorfen gearbeitet. Auch beim ESC Dorfen war er eine tragende Säule. Nun ist Däffinger im Alter von 81 Jahren verstorben.

Dorfen – 38 Jahre lang war Georg Däffinger Standesbeamter im Rathaus in Dorfen. Während dieser Zeit hat er nahezu alle Brautpaare in der Isenstadt getraut, war für den Friedhof zuständig und als Volksfestreferent auch für die Wiesn. Im Alter von 81 Jahren verstarb der gebürtige Dorfener nun nach kurzer, schwerer Krankheit.

Als Georg Däffinger 1963 seinen Dienst im Rathaus begann, kannte man sich noch in der Isenstadt. „Dorfen hatte damals, vor den Eingemeindungen, 5600 Einwohner“, erzählt seine Witwe Karin Däffinger. „Die damaligen Büros im Rathaus hatten Glastüren, man wusste immer genau, wer vor der Tür stand.“ Auch Karin Däffinger arbeitete im Rathaus, hier lernte sich das Ehepaar kennen – und lieben.

„Dorfen war unser Thema, unsere Stadt“, erzählt die Witwe, die selbst 40 Jahre, erst im Einwohnermeldeamt, später dann in der Personalabrechnung tätig war. „Wir waren Verwaltungsmenschen“, ergänzt sie.

Damals war die standesamtliche Trauung keine große Sache, die Brautleute gingen direkt danach zur Kirche und feierten dort Hochzeit. Schwieriger wurde es erst, als auch ausländische Mitbürger hier heiraten wollten. „Das waren sehr viele Formalitäten, man brauchte übersetzte Urkunden – es gab enorm viele Vorschriften. Doch mein Mann konnte immer vermitteln“, erinnert sich Karin Däffinger.

Nur einmal wurde es ihm fast zu viel. Da stand nämlich ein Bräutigam zum dritten Mal vor dem Standesbeamten. „Ein viertes Mal werde ich ihn nicht trauen“, soll er gesagt haben.

Auch für den Eintrag der Geburten war Georg Däffinger bis Anfang der 1970er Jahre zuständig, als es in Dorfen noch eine Entbindungsstation gab. Und natürlich für den Friedhof oben am Ruprechtsberg. Der Zustand des Friedhofes sei ihm ein Dorn im Auge gewesen, gerade der grobe Kies würde es älteren Menschen mit Rollator schwer machen, an die Gräber zu kommen. „Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben“, hat er immer wieder moniert.

„Mein Mann war ein typischer Oberbayer, er konnte schon granteln“, sagt seine Ehefrau. Er habe eine raue Schale gehabt, darunter einen sehr weichen Kern. „Wenn er jemanden mochte, dann war er fest in seinem Herzen verankert.“ Wie sie den Alltag nun gestalten solle, wisse sie nicht: „Er fehlt.“

Unter drei Bürgermeistern hat Georg Däffinger gearbeitet – Franz Wolf, Hermann Simmerl und zuletzt Josef Sterr. In seiner Zeit als Volksfestreferent wurde die Dorfener Wiesn in das Eisstadion verlegt. Das habe ihm anfangs gar nicht gefallen, so seine Frau.

Doch dann begann sein Sohn Klaus mit Eishockey, wurde schnell zur Torwart-Legende. Der Vater Georg begleitete ihn regelmäßig zu den Spielen, durch ihn engagierte er sich beim ESC.

Große Trauer herrscht deshalb auch beim ESC Dorfen. 1986 trat Georg Däffinger in den Eishockey-Club ein, war Stadionsprecher, kümmerte sich 15 Jahre um die Mitgliederverwaltung und war Kassenprüfer.

„Georg Däffinger war eine Säule des Vereins“, würdigte ESC-Präsident Emil Rudolf dessen außerordentlichen Verdienste. Dabei habe er Familienengagement vorgelebt, den Sohn vom Ehrenamt begeistert, ebenso die Enkelin, die eine leidenschaftliche Eiskunstläuferin ist. „Man konnte immer auf ihn zählen“, sagt Rudolf. Und Karin Däffinger ergänzt: „Das Gemeinwohl war ihm extrem wichtig.“

Die Familie ging ihm über alles – seine Geschwister, sein Sohn und vor allem seine Enkeltochter: „Celina ist mein Sonnenschein hat er immer gesagt.“

Heinz Grundner würdigte Däffingers Verdienste für die Stadt bei der Beerdigung in seiner Trauerrede: „Er war ein sehr geschätzter und geachteter Bürger – ein Dorfener durch und durch.“