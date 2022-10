Ganz Dorfen eine Party-Meile

Begeistertes Publikum und volle Bars: Ganz Dorfen rockt bei der „Nacht der Blauen Wunder“.

Dorfen – Von Rock bis Reggae, von Italo-Pop bis Blues – bei der neunten Auflage der Nacht der Blauen Wunder war ein bunter Stil-Mix geboten. Die Lokale waren zum Bersten voll. Gefeiert wurde mancherorts bis zur Blauen Stunde. Das legendäre Kneipenfestival zog die Dorfener – ob jung oder schon etwas älter – auf die Straße sowie in die Bars und Kneipen.

Die Local Heroes waren am Samstagabend fraglos „The Drunken Dentists“, die im Jakobmayer-Bistro spielten. Bei der Dorfener Band standen ausschließlich Eigenkompositionen auf dem Programm. „Andere Bands covern – wir machen unser eigenes Ding“, sagte Drummer Andi Empl. Die Musik setzt sich aus verschiedenen Genres zusammen: „Jeder von uns bringt was mit, Reggae-Blues, Indie-Rock, Punk-Rock und Classic-Rock“, so Frontmann Benny Oehler. Keine Frage, mit diesem Mix sorgte das Quartett für richtig gute Stimmung. Zudem sind die Songtexte ziemlich sozialkritisch, das ist der Anspruch der jungen Musiker.

Keine 200 Meter weiter das Kontrastprogramm: „Ti amo“ und „Gloria“ schallte es aus der Bar Amore. Salvatore Grillo coverte italienische Klassiker. Ein Hauch von „Bella Italia“ und Urlaubsflair wehten, potenziert bei lauen Temperaturen, selbst noch am späten Abend über die brechend volle Terrasse.

Die Bands werden vom Veranstalter, der Sinnflut Kultur GmbH, den einzelnen Wirtsstuben zugewiesen. „Wir schauen, was passt“, erklärt Geschäftsführer Peter Feller, der gemeinsam mit Börnie Sparakowski die Nacht der Blauen Wunder organisiert. Für Feller ist Dorfen die heißeste Partystadt in der ganzen Region: „Hier machen nahezu alle Wirte mit, die Leute sind alle voll dabei.“ Anders als in Erding, wo es mittlerweile keine Nacht der Blauen Wunder mehr gibt.

Zwischen den jeweils 30-minütigen Livekonzerten hatten die Besucher die Möglichkeit, die halbstündige Pause für den Wechsel zur nächsten Location zu nutzen. Dabei konnten sie auch einen alten amerikanischen Schulbus nutzen, um beispielsweise zum abseits gelegenen Tonwerk zu fahren.

„Ich war schon lange nicht mehr auf dem Gelände“, freute sich Gerald Forstmaier über den Shuttle-Service. Vor allem war er vom neuen „Heizwerk“ beeindruckt. Hier spielten allerdings nicht wie geplant die „Roxx Doxx“, die kurzfristig absagen mussten, weil sich ein Musiker mit Corona infiziert hatte, sondern „Clayton“ aus Berglern. „Super Stimmung, richtig viel los“, kommentierte Forstmaier das Party-Feeling.

Auch in drei weiteren Lokalen auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei gab es Livemusik: akustischen Bayernrock von „L&M“ (Pajo’s Zapfbar), Gypsi-Swing mit „Gitane Akkrobat“ im Mogli’s, aber vor allem die Coversongs von „Black Jack 4“ sorgten in der Shine Bar für volles Haus.

Der amerikanische Oldtimer-Bus „Crown Supercoach“ quetschte sich beim Weg zurück in die Stadt auch durchs Wesner Tor – grölendes Partyvolk im Inneren.

Im Johannis-Café startete die Tour für Sigrid Wiedenhofer. Primär war die Dorfenerin vor Ort, weil „endlich mal wieder was los ist in der Stadt“. Nebenbei fungierte sie allerdings auch ein wenig als Talentscout: „2023 ist ja das Stadtjubiläum, da will ich mal schauen, wer hier so alles spielt“, sagte die Projektleiterin für das Festprogramm im kommenden Jahr. Darunter auch „Lifecase“, vier junge Musiker aus Dorfen und Umgebung, die im „Jo“ mit Songs von den Beatles und von Queen die Zuhörer begeisterten.

Der wohl größte Publikumsmagnet waren fraglos „Herbergsvater“, die im E3 auftraten. Egal ob „Leuchtturm“ oder „Goldener Reiter“ – die Neue Deutsche Welle schwappte durch den Eiskeller: Alle sangen mit und tanzten zu den wunderbaren Songs der frühen 80er Jahre bis weit in die Nacht.