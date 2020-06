Neubau der B 15-Isenbrücke erst 2022

Der Stadtrat will erreichen, dass der Neubau der B15-Isenbrücke auf 2022 verschoben wird.

Dorfen – Corona ist auch in Dorfen eine Riesenbelastung für Gastronomie und Einzelhandel. Doch die nächste Durststrecke droht bereits. Abriss und Neubau der B 15-Isenbrücke werden zur monatelangen Sperrung der Ortsdurchfahrt und weiträumigen Umfahrungen führen. Nach der Corona-bedingten Absage der Maßnahme heuer beantragt der Förderkreis Dorfen die Verschiebung bis 2022. Der Stadtrat steht geschlossen dahinter.

Durch die Corona-Pandemie hätten Handel und Gastronomie sehr gelitten, schreibt Förderkreis-Vorsitzender Stefan Tremmel in seinem Antrag: „Daher sind wir der Meinung, dass eine Erholung der Unternehmen mit hoffentlich regulärem Betrieb und guten Umsätzen im kommenden Jahr dringend notwendig wäre.“ Die Entscheidung treffe das Staatliche Bauamt, erklärte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU), „wir können nur intervenieren und um eine Verschnaufpause für den Einzelhandel bitten“. Das tat der Stadtrat mit dem Beschluss.

Eine vorläufige Stellungnahme des Staatlichen Bauamts lag zur Sitzung schon vor. Im Hinblick auf die im Landkreis Erding geplanten Projekte sei eine Realisierung der Dorfener Maßnahme im Jahr 2021 wünschenswert. „Für uns steht jedoch an erster Stelle, dass wir den Ersatzneubau der Isenbrücke im guten Einvernehmen mit der Stadt umsetzen“, schreibt Baurat Felix Krötz. Nun wartet Dorfen auf die Entscheidung der Behörde.

Dabei geht es auch um flankierende Baumaßnahmen in städtischer Verantwortung, die zur Entzerrung bereits 2021 umgesetzt werden können: die Ampelanlage B 15/Rosenaustraße, die Parallelfahrbahn am Kindergarten Pfiffikus und der Umbau der Querungshilfe am Bahnweg. Die Umgestaltung der Angermaier-Kreuzung könne erst 2023 angepackt werden, sagte Grundner. „Wenn wir drei Viertel der Maßnahmen vor dem Brückenneubau durchführen könnten, hätte das seinen Charme“, erklärte der Bürgermeister. Barbara Lanzinger (CSU) plädierte dafür, diese Baustellen maximal mit einseitigen Sperrungen abzuwickeln.

Wie andere Räte sprach sich Martin Gremiel (CSU) für die Verschiebung aus. Nicht nur der Einezlhandel sei betroffen, sagte er: „Wir haben ja auch noch produzierende Betriebe rundherum, die doppelt belastet werden.“

Martin Heilmeier (LDW) bezeichnete die Verschiebung als sehr ärgerlich. „Dieses Jahr wäre sehr genial gewesen“, sagte er im Hinblick auf die erzwungene Verkehrsruhe im Corona-Lockdown. „Uns ist auch zu Ohren gekommen“, berichtete er, „dass die Unternehmen schon bereit gestanden wären, es aber andere Probleme gegeben hat“. Das Staatliche Bauamt hatte die Verschiebung der für April 2020 geplanten Baustelle unter anderem mit dem Problem begründet, dass ausländische Arbeiter nicht zur Verfügung standen. In Wahrheit habe es Verzögerungen bei der Ausschreibung gegeben, sagte Heilmeier auf Nachfrage.