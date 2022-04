Steinmeyer-Orgel in St. Georg: Oberdorfen zieht bald neue Register

Von: Michaele Heske

Dankbar: Kirchenmusiker Ernst Bartmann, Pater Stephan, Organistin Lydia Ulrich-Riedl und Orgelbauer Georg Deutinger (v. l.) mit dem gespendeten Instrument. © Michaele Heske

Eine echte Steinmeyer-Orgel kann die Pfarrei St. Georg Oberdorfen bald ihr Eigen nennen. Das Instrument wurde aus dem Nachlass von Benno Meindl für St. Georg gestiftet.

Oberdorfen – Auch über seinen Tod hinaus sorgt Benno Meindl künftig für die musikalische Umrahmung der Gottesdienste in Oberdorfen. Der ehemalige Kirchenmusiker hat eine hochwertige Orgel hinterlassen, die dessen Sohn nun der Kirchengemeinde gestiftet hat. Derzeit wird das Instrument in St. Georg in Oberdorfen aufgebaut.

„Eine einmalige Chance, eine echte Steinmeyer-Orgel, wie sie sonst nur in großen Kirchen steht – das kann sich eine kleine Pfarrei wie St. Georg sonst gar nicht leisten, weil sie unheimlich viel Geld kostet“, sagt Kirchenmusikerin Lydia Ulrich-Riedl. Und Pater Stephan ergänzt: „Wir sind sehr dankbar, dass Benno Meindls Sohn Guido uns die Orgel gespendet hat. Die Orgel ist eine riesige Bereicherung für die Gottesdienste.“

Rund zwei Wochen braucht die Firma Weber aus Landshut zum Aufbau und Stimmen des Instruments. „Eine selten schöne Orgel mit sehr vielen Registern“, schwärmt Orgelbauer Georg Deutinger, 28 Jahre alt.

Am vergangenen Wochenende wurde die Orgel nach St. Georg transportiert, viele Oberdorfener halfen bei der Aktion mit und trugen Pfeifen sowie andere Teile in die Kirche hinein. „Der Spieltisch wurde mit einem Schrägaufzug auf die Empore gezogen“, berichtet Stephan Teplan, neuer Vorsitzender des Kirchengemeinderates in Oberdorfen.

Schräge Angelegenheit: Mit einem Schrägaufzug wurde der Spieltisch in der Kirche auf die Empore gehoben. © Pfarrei Oberdorfen

Mehr als 60 Jahre hat der Kirchenmusiker und Organist Benno Meindl, der im Nobember 2020 verstorben ist, unvergängliche Akzente im kulturellen Leben der Stadt Dorfen gesetzt. In der Kirche Maria Dorfen begann Meindl 1957 seinen Dienst als Organist und Chorregent in der Nachfolge von Georg Ratzinger, dem späteren Leiter der Regensburger Domspatzen und Bruder von Papst Benedikt.

Für seine herausragenden Leistungen wurde Meindl mit dem Kulturpreis des Landkreises gewürdigt. Ebenso wie Lydia Ulrich-Riedl, Kulturpreisträgerin des vergangenen Jahres, die künftig bei den Gottesdiensten in St. Georg in die Pedale der Orgel treten wird: „Auch ich hatte Unterricht bei Benno Meindl“, erzählt sie.

Ernst Bartmann, der als Kirchenmusiker in Maria Dorfen auf Meindl folgte, war ebenfalls sein Schüler. Er erinnert sich an seinen Mentor: „Bis zum Schluss, mit über 90 Jahren hat Benno Meindl bei den Gottesdiensten gespielt. Er war ein leidenschaftlicher Musiker.“

Des verstorbenen Dorfeners Traum sei immer eine eigene Orgel gewesen, sein Haus habe er statisch so konzipiert, dass das Instrument dort stehen konnte, so Bartmann. „Wir wurden zu Hauskonzerten eingeladen.“

Am Sonntag, 8. Mai, um 10 Uhr wird die Meindl-Orgel durch Weihbischof Bernhard Haßlberger feierlich an ihrem neuen Bestimmungsort in Oberdorfen eingeweiht. Organist Bartmann zieht beim Festgottesdienst als Erster alle Register. Es werden feierliche Lieder gespielt, etwa „Großer Gott wir loben dich“ oder ähnliche Lieder, die dann durch das kleine Gotteshaus in Oberdorfen klingen sollen. Anschließend gibt es einen Stehempfang im Pfarrer-Gammel-Haus in Oberdorfen. „Dieser besondere Tag wird mit einem Festkonzert in Maria Dorfen um 16 Uhr abgerundet“, lädt Ulrich-Riedl ein. „Natürlich mit Orgelmusik, und es werden auch Chöre auftreten.“

Während des Aufbaus wird die Orgel derzeit auf den neusten Stand gebracht. Die katholische Kirchenstiftung St. Georg würde sich sehr freuen, wenn diese Aktion durch eine Spende unterstützt wird; Kennwort: Orgel Oberdorfen, VR-Bank Taufkirchen-Dorfen, IBAN: DE40 7016 9566 0006 5508 43.

