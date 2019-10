Neues Werk: Schreiner Group schafft 150 Arbeitsplätze in Dorfen

Eine gute Nachricht für Dorfen: Die Schreiner Group eröffnet am Freitag ihr neues Werk. Auf dem ehemaligen Hawe-Betriebsgelände sollen bis zum Jahr 2023 150 Arbeitsplätze entstehen.

Dorfen – Die Schließung des Dorfener Hawe-Werks hat im Februar 2016 auf dem regionalen Arbeitsmarkt eine Lücke gerissen. 130 Jobs gingen damals verloren. Ein gutes Jahr später war aber klar: Die Schreiner Group übernimmt den Standort und baut dort ein Werk für Spezialdrucke für die Pharmaindustrie auf. Am Freitag ist Eröffnung, doch bereits seit Anfang Oktober wird dort produziert. Die aktuell 25 Beschäftigten sind gerade mal eine Vorhut. „Bis 2023 sollen 150 Mitarbeiter am Standort Dorfen arbeiten, etwa 75 davon werden bereits bis Ende 2020 dort tätig sein“, berichtet Unternehmenssprecher Bernd Pfadler auf Nachfrage.

Das Familienunternehmen hat mehr als 1100 Mitarbeiter und produziert in Deutschland, den USA und China. Das Dorfener Werk übernimmt vom Stammsitz in Oberschleißheim die Herstellung von Funktionsetiketten zur Kennzeichnung von Medikamenten, die zum Beispiel Sicherheitstechnologien zum Manipulationsschutz enthalten. Auch sogenannte Pharma-Tac-Etiketten mit Aufhänge-Vorrichtungen für Infusionsflaschen werden in Dorfen vom Band laufen.

Die Endausbaustufe der 5000 Quadratmeter großen Produktionshalle sei für das Jahr 2023 geplant, erklärt Pfadler. Dann sollen fünf große Druck- und bis zu 15 Weiterverarbeitungsmaschinen in Betrieb sein. Wann dieses Ziel erreicht werde, sei jedoch von mehreren Faktoren abhängig – „unter anderem wie gut es gelingt, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen“, erklärt der Firmensprecher.

Die Dorfener Investition bedeute keinen Abbau am Hauptsitz. „Durch die Verlagerung eines Großteils unseres Siebdrucks nach Dorfen gewinnen wir Platz in Oberschleißheim. Dadurch ermöglichen wir Wachstum in anderen Zukunftstechnologien und -bereichen wie der gedruckten Elektronik.“ Die beiden Standorte betrachte die Schreiner Group als Einheit. „Aufgrund unseres erfolgreichen Wachstums sind wir am Hauptsitz platzmäßig an unsere Grenzen gestoßen“, erläutert der Sprecher.

„Im Laufe der kommenden Monate und Jahre werden wir Neueinstellungen am Produktionsstandort Dorfen vornehmen. Zudem werden weitere Mitarbeiter vom Standort Oberschleißheim nach Dorfen wechseln“, berichtet der Firmenvertreter. „Als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen war es uns zudem ein wichtiges Anliegen, keinen Mitarbeiter zum Wechsel zu drängen.“ Stattdessen habe die Geschäftsführung den Dialog gesucht, habe viel erklärt und ein Anreiz-Paket geschnürt. Es beinhaltet Prämien, Zulagen und eine Fahrtkostenpauschale. Auch beim Umzug unterstütze die Firma ihre Mitarbeiter und gewähre Sachbezugsgutscheine.

Etwa die Hälfte der rund 150 Beschäftigten in Dorfen werden nach Pfadlers Angaben vom Standort Oberschleißheim kommen, die restlichen Mitarbeiter werden neu eingestellt. In erster Linie sucht das Unternehmen Drucker beziehungsweise Medientechnologen Siebdruck, Maschinen- und Anlagenführer sowie Mitarbeiter in Arbeitsvorbereitung, Instandhaltung, Logistik, Versand und Qualitätsmanagement.

Der Fachkräftemangel stelle auch die Schreiner Group vor große Herausforderungen. Viele Unternehmen hätten derzeit Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Seine Firma sei hier jedoch zuversichtlich, erklärt Pfadler, „da wir als innovatives Hightech-Unternehmen interessante Perspektiven und spannende Aufgaben sowie zahlreiche Benefits für unsere Mitarbeiter bieten“. Zudem werde Schreiner in Dorfen auch Ausbildungen zum Medientechnologen Siebdruck anbieten.

„Eventuell werden wir im nächsten Jahr ein Job-Speed-Dating in Dorfen durchführen“, kündigt der Unternehmenssprecher an. Mit diesem Format habe die Schreiner Group in Oberschleißheim bereits sehr positive Erfahrungen gemacht.

Bei der offiziellen Übergabe der Werksschlüssel im Mai 2017 hatte Geschäftsführer Roland Schreiner gesagt, dass der Produktionsbeginn „irgendwann 2018“ sein werde. Die Verzögerung erklärt Unternehmenssprecher Pfadler mit der Konzeptionierung: Nach dem Kauf der Produktionshalle von Hawe sei es für einen reibungslosen Start wichtig gewesen, in die Planungsphase ausreichend Zeit zu investieren.

„Wir haben mehrere Millionen Euro investiert, um das ehemalige Hawe-Werk an die Produktionsbedingungen der Schreiner Group anzupassen“, berichtet Pfadler. So mussten ein vollautomatisches Hochregallager zurückgebaut und haustechnische Versorgungsanlagen angepasst werden. Diese umfangreichen Umbauten waren auch nötig, um alle Zertifizierungen gemäß den anspruchsvollen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie zu erreichen.

Das Klimatisierungskonzept ist nach Unternehmensangaben innovativ und energieeffizient. Den Nutzen für die Produktion beschreibt Pfadler so: „Wir schaffen mit unserer Klimatisierung sehr stabile Verhältnisse. Man kann hier von einem Mikroklima an den jeweiligen Produktionsmaschinen sprechen.“ Um unerwünschten Staubpartikeleintrag zu vermeiden, sei der Produktionsbereich in unterschiedliche Druckzonen aufgeteilt. Der erzeugte Überdruck verhindere Staubeintrag.