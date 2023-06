Dorfen: Neues Wohngebiet mit Hochwasserrisiken

Von: Timo Aichele

Das neue Baugebiet ist hier mit gestrichelten Linien markiert. Der obere Bereich (rötlich) im Anschluss an die Isener Siedlung soll ein Wohngebiet werden. Darunter ist ein Mischgebiet (braun). Es grenzt direkt an die Bahnlinie an. Blau sind die Flutmulde und der Retentionsraum an den Gleisen eingezeichnet. © Stadt Dorfen

Der Stadtrat Dorfen beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans südlich der Isener Siedlung. Die Debatte dreht sich um die Überflutungsgefahr.

Dorfen – Dorfen weist im Süden des Stadtgebiets ein neun Hektar großes Wohn- und Mischgebiet aus. Der Stadtrat hat am Mittwoch bei drei Gegenstimmen den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Obere Mooswiesen gefasst. „Wenn wir hier bauen, verschärfen wir die Situation für sehr viele Bürger“, warnte allerdings Hochwasserreferent Gerald Forstmaier (GAL).

Im Juli 2017 habe der Stadtrat die Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen, berichtete Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Doch mittlerweile sei klar, dass die Fläche dafür nicht reiche, und es seien durch die Nähe zur Isener Siedlung Immisionsprobleme zu befürchten. Für Wohnen sei die Fläche dagegen bestens geeignet.

Lärm gibt es dort aber vor allem von der Bahn. „Deswegen hat man im Süden auch einen Mischgebietsgürtel ausgewiesen, um das Wohngebiet zu schützen“, erläuterte Bauamtsleiter Franz Wandinger. Um der Hochwasserproblematik zu begegnen, könne ein Umleitungsgraben westlich der Isener Siedlung geschaffen werden. „Falls das nicht klappt, ist ein größeres Rückhaltebecken eine Möglichkeit“, sagte Wandinger. Positiv sei, dass das Baugebiet gut an Bahnhof und Supermärkte angebunden sei. Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt. Aus diesen Gründen bezeichnete Michael Oberhofer (CSU) den Standort als logische Wahl. „Für die Stadt Dorfen ergeben sich ganz erhebliche Zugewinnmöglichkeiten“, betonte zudem Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU).

Forstmaier stemmte sich allerdings dagegen – das nicht, weil er in der Nähe wohne, wie er betonte, sondern aus fachlicher Sicht als Hochwasserreferent. Seit der Überschwemmung 1991 schütze eine große Flutmulde – direkt neben dem neuen Bebauungsplan – die Stadt. „Aber auch durch den Klimawandel haben wir immer mehr Probleme mit lokalen Starkregenereignissen“, sagte Forstmaier.

Nach einer Untersuchung des Büros Aquasoli aus dem Jahr 2017 seien übers ganze Stadtgebiet verteilt 150 bis 200 Gebäude von einem hundertjährlichen Hochwasser betroffen. Die Überschwemmungen am Seebach im Augst 2021 würden das unterstreichen. Dabei sei damals noch gar nicht so viel Regen heruntergekommen, bei der Katastrophe im Ahrtal habe es das Vierfache an Niederschlag gegeben.

„Die Bereiche, in denen wir bauen wollen, würden komplett überschwemmt werden“, warnte der Hochwasserreferent. „Durch die Versiegelung hier verschärfen wir wohlwissend die Situation für 150 bis 200 Häuser.“

Den Entlastungsgraben im Westen sähe er als Lösung. „Aber es ist ein fundamentaler Skandal, wenn hier Grundbesitzer im Landschaftsschutzgebiet um höhere Verkaufserlöse pokern“, schimpfte der GAL-Stadtrat. Er plädiere dafür, hier erneut Gespräche zu führen. „Da müsste man in Richtung eines Enteignungsverfahrens gehen, um eine Lösung zu schaffen“, erklärte Forstmaier sogar.

Das wies der Bürgermeister scharf zurück: „Man kann hier auch Ängste schüren. Grundstückseigentümer haben ihre Rechte. Dass man diese als Zockerei und unsoziales Verhalten darstellt, halte ich nicht für angemessen.“ Solche Einlassungen seien „für die Verhandlungsposition der Stadt nicht förderlich“, kritisierte Grundner.

„Wir gehen da nicht blind rein“, widersprach auch der Bauamtsleiter dem Hochwasserreferenten. Durch den Flächennutzungsplan seien bereits sehr viele Dinge besprochen. Der Graben im Westen sei eine Möglichkeit, eine andere ein größeres Rückhaltebecken. Diese Varianten seien im Aufstellungsverfahren zu prüfen. Eine mögliche Festsetzung wären laut Wandinger auch, dass man keine Keller zulässt. „Das Hochwasserkonzept und der Bebauungsplan hängen unverquickbar zusammen“, bekräftigte der Bürgermeister.

Seppo Schmid (SPD) sprach sich für die Planung aus. Er pochte aber auf die Realisierung von günstigem Wohnraum. „Damit meine ich nicht nur Sozialwohnungen“, sagte Schmid. Auch eine Erzieherin müsse sich dort etwas leisten können.

Einen spitzen Kommentar im Hinblick auf den Verkehrslärm auch von der Staatsstraße 2084 äußerte 3. Bürgermeister Sven Krage (ÜWG): „Schön blöd, dass wir die Staatsstraßenverlegung nicht durchgebracht haben. Das hätte genau gepasst.“