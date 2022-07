Niklas‘ nächster Schritt auf dem Weg zum Profi-Schlagzeuger

Von: Alexandra Anderka

Teilen

An sein Leih-Marimbafon musste sich Niklas Weiskopf aus Dorfen vor dem Bundeswettbewerb erst noch gewöhnen. Es gelang und er holte den zweiten Platz. © privat

Niklas Weiskopf aus Dorfen war beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert erfolgreich. Das Leihinstrument stellte ihn aber vor Herausforderungen.

Dorfen – Den zweiten Platz mit 23 von 25 Punkten hat sich Niklas Weiskopf aus Dorfen beim Bundesjugendwettbewerb Jugend musiziert in der Kategorie Percussion erspielt. Der 14-jährige Gymnasiast präsentierte in Oldenburg dieselben Stücke auf seinem Marimbafon, mit denen er beim Landeswettbewerb volle Punktzahl und die Eintrittskarte zum Bundeswettbewerb geholt hatte (wir berichteten).

Dem Dorfener war klar, dass die Konkurrenz noch ein wenig stärker sein wird. Deshalb sei er auch „sehr aufgeregt“ gewesen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung verriet. Er musste sich gegen 17 weitere Schlagwerker in seiner Altersklasse durchsetzen. Neben dem tollen zweiten Preis, über den er sich sehr freue, habe er auch eine Menge Erfahrung gewonnen.

Zum Landeswettbewerb nach Ingolstadt war er mit dem eigenem Schlagwerk angereist. In Oldenburg musste er sich erst an ein Leihinstrument gewöhnen. Mutter Anita Weiskopf erklärt: „Zum Transport von Niklas’ Instrumenten brauchen wir einen kleinen Transporter. Den weiten Weg nach Oldenburg hab ich mir alleine nicht zugetraut.“ „Die anderen hatten alle ihre eigenen Instrumente dabei“, sagt Niklas. Doch seine Mutter erinnert: „Wir hatten uns so entschieden und haben daraus gelernt.“ Sie sieht auch die positive Seite und meint, dass Niklas an solchen Herausforderungen wachsen werde: „Man muss auch schwierige Situationen meistern können.“

Niklas verfolgt weiter beharrlich sein Ziel: die Profimusiker-Laufbahn. „Ich habe mir schon wieder einiges vorgenommen“, sagt er. Dafür nimmt er nun einmal in der Woche, neben dem Unterricht bei seinem Lehrer Roland Gallner, Musikstunden bei zwei Schlagwerkern, die im Orchester der Staatsoper spielen, einer davon ist Claudio Estay aus Taufkirchen.

Für den 14-Jährigen ist es bereits zum zweiten Mal der zweite Platz beim Bundeswettbewerb. Vergangenen Herbst war er schon im Duo mit Julius Schatz aus Moosen erfolgreich.