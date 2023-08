Dorfen: Nun doch grünes Licht für Asylunterkunft im Meindl-Areal

Von: Michaele Heske

Die geplante Unterkunft: ein 44 auf 20 Meter großer Holzmodulbau mit zwei Obergeschossen. © Grafik: Timber Homes

Der Dorfener Bauausschuss hat vor zwei Wochen eine Asylunterkunft im Meindl-Areal abgelehnt. Mit nur einer Stimme Mehrheit hat der Ferienausschuss dieses Nein jetzt kassiert.

Dorfen – Der Bau- und Verkehrsausschusses in Dorfen hatte sich vor den Sommerferien mehrheitlich gegen den Bau einer Wohnanlage für Asylbewerber auf dem Meindl-Areal ausgesprochen. Das wollten vier Stadträte so nicht stehen lassen. Sie forderten die Überprüfung des Beschlusses. Am Donnerstag tagte deshalb der Ferienausschuss. Und das übergeordnete Gremium revidierte das Votum vom 26. Juli und erteilte nun mit einer Stimme Mehrheit das Einvernehmen für den Bau der Unterkunft. Investor Robert Decker kann somit in die nächste Planungsphase gehen.

„Wir werden zur Lachnummer“, meinte Barbara Lanzinger, die für die CSU im Stadtrat sitzt. Man müsse Entscheidungen in den Ausschüssen akzeptieren, ob sie einem passen oder nicht: „So ist es nun mal in einer Demokratie.“ Da hielt Ulli Frank-Mayer von den Grünen dagegen: „Wir machen uns gar nicht lächerlich. In einer Demokratie ist es nämlich durchaus erlaubt, Entscheidungen neu zu überdenken.“

Frank-Mayer war mit Sven Krage (FW), Michaela Meister (SPD) und Martin Heilmeier (LDW) federführend für den Antrag. „Auf der letzten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses ist nach unserer Einschätzung der Bauantrag zur Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Orlfing widersprüchlich behandelt worden, zudem gab es keine vollumfängliche Aufklärung der Sachlage“, schrieben sie in einer E-Mail.

Wegen der Tragweite der Entscheidung und mit Blick auf die drohende Flüchtlingsunterbringung beantragten die vier Politiker deshalb, diesen Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung im September zu nehmen. Wegen der Einvernehmensfiktion – eine gesetzlich vorgeschriebene Frist von einem Monat zur Rückmeldung ans Landratsamt, die am 13. August endet – musste allerdings schon vorher verhandelt werden, sonst wäre eine Änderung des Beschlusses nicht mehr möglich gewesen.

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) betonte, dass er die Kritik der Antragsteller nicht teile. Seiner Meinung nach wurden im Bauausschuss die Fakten „weder rudimentär noch widersprüchlich dargestellt, sondern vollumfänglich“.

Dem Bauantrag im Juli hatte die Mehrheit nicht zugestimmt, weil das Tiefbauamt der Stadt die Leistungsfähigkeit der Abwasseranlage auf dem Grundstück in Frage gestellt hatte, so Grundner: „Nach Überprüfung des eingereichten Berechnungsplans zum Schmutzwasseranfall und des Entwässerungseingabeplans wurde festgestellt, dass einer weiteren Einleitung von Schmutzwasser in den städtischen Mischwasserkanal nicht zugestimmt werden kann und die geplante Niederschlagswassereinleitung nach aktuellem Kenntnisstand nicht zulässig ist.“ Dieser Sachverhalt wurde aber nur mündlich im Bauausschuss erläutert, den Stadträten lagen dazu keine Unterlagen vor, bemängelte Heilmeier.

„Eine gegenwärtige Beurteilung ist derzeit nicht möglich“, da war sich die CSU-Fraktion einig. Der Investor könne jederzeit einen neuen Bauantrag einreichen, schlug Josef Wagenlechner (TEG) vor: „Wenn alle Punkte geklärt sind.“ Seit dem Hochwasser am Seebach vor zwei Jahren sei er stark sensibilisiert: „Ich möchte nicht nach einer Überschwemmung im Wohngebiet Am Brühl stehen und den Bewohnern erklären, dass wir schon damals Zweifel hatten.“

Die Konversion des ehemaligen Industriegebiets zum Wohnquartier wird im Modellprojekt „Landstadt Bayern“ begleitet. Gerald Forstmaier (GAL) ist als Vertreter des Stadtrats mit dabei. Der Hochwasserschutz habe dabei oberste Priorität: „Da das Dach der neuen Flüchtlingsunterkunft begrünt werden soll, wirkt es wie ein Zwischenspeicher.“ Eine deutliche Verbesserung zur jetzigen Situation, attestierte Dorfens Hochwasserreferent.

Doch damit nicht genug. Laut Heilmeier ist nämlich im Bauausschuss der Eindruck entstanden, dass eine weitere Flüchtlingsunterkunft in Dorfen nicht erwünscht sei: „Da schiebt man dann einfach Gründe vor.“ Das sei eine Unterstellung, wehrte sich Grundner: „Kein Mensch ist gegen eine Unterbringung der Flüchtlinge.“

Anders als in der Ausschusssitzung im Juli, in der sich gerade die CSU-Stadträte gegen die Unterkunft aussprachen (wir berichteten), gab es am Donnerstag keine Polemik. Lediglich Lanzinger verwies darauf, dass in solchen Einrichtungen erfahrungsgemäß viele Kinder und die Kindergärten in der Stadt jetzt schon überlastet seien. Das sei ein Problem der Verwaltung und nicht der Flüchtlinge vor Ort, konterte Josef Jung (FW). Und Heilmeier fügte an: „Michaela Meister ist Vorstand der Flüchtlingshilfe Dorfen – sie befürwortet die Flüchtlingsunterkunft auf dem Meindl-Areal, auf ihre Expertise sollten wir hören.“

Mit 6:5 Stimmen wurde schließlich der Beschluss des Bauausschusses vom Juli aufgehoben. Wagenlechner forderte eine namentliche Abstimmung. Forstmaier (GAL), Frank-Mayer (Grüne), Josef Schmid (SPD), Jung (FW), Heilmeier (LDW) und Johann Winkler (EWG) erteilten dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Josef Kronseder von der Flüchtlingshilfe Dorfen, der im Publikum saß, begrüßte den Beschluss. „Wir brauchen dringend diese neue Flüchtlingsunterkunft“, sagte er unserer Zeitung nach der Sitzung: „Die Alternative wäre eine Unterbringung in den Turnhallen.“