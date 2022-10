Das Massaker von 1422: der Ochsenkrieg in Dorfen

Von: Michaele Heske

Das Gebeinhaus unter der Schulterwunden-Kapelle öffneten 1975 (v. l.) Andreas Deuschl, Mesner Alois Ettmayr und weitere Helfer. Pfarrer Eigner setzte die Skelette in einem Massengrab bei. © Historischer Kreis Dorfen

Beim Ochsenkrieg in Dorfen starben 1422 hunderte Menschen. In einem Vortrag erinnerte Heimathistoriker Wolfgang Lanzinger an diesen Überfall.

Dorfen – Den Bierkrieg kennt in Dorfen jeder – doch wer weiß schon, dass es dort auch eine militärische Auseinandersetzung namens Ochsenkrieg gab? Vor 600 Jahren nahm Graf Georg III. mit seinem „Haager Fähnlein“ das stark befestigte Dorfen ein. Seine Ritter plünderten und verwüsteten den Markt. Mit einem Vortrag führte Wolfgang Lanzinger, stellvertretender Vorsitzender des Historischen Kreises, seine Zuhörer in der Jahreshauptversammlung mitten in ein dramatisches Kriegsgeschehen, das Hunderten von Dorfenern das Leben kostete.

„Als 1975 auf dem Dorfener Ruprechtsberg das Gebeinhaus unterhalb der Schulterwunden-Kapelle geöffnet wurde, kamen die sterblichen Überreste zahlreicher Menschen zum Vorschein, die mit ziemlicher Sicherheit Opfer des Ochsenkrieges 1422 waren“, berichtete Lanzinger. Und mitten auf dem Kirchplatz, vis à vis der Wallfahrtskirche Maria Dorfen, bestattete Pfarrer Eigner danach die Skelette in einem Massengrab. Heute erinnert in der Kapelle eine Gedenktafel an die Gräuel des Krieges, an die „Toten der Sebastiani-Bruderschaft der Armbrust- und Bogenschützen, gefallen bei der Verteidigung ihrer Heimat 1422“.

Dorfen wurde geplündert, Häuser und Kirchen zerstört. Auch die Marienkirche und viele ihrer Güter wurden im Ochsenkrieg durch das Feuer schwer mitgenommen. „Die Dorfener Befestigungsanlage, bestehend aus einem doppelten Wassergraben und dazwischen einem Wall mit spitzen Holzpalisaden, reichte offenbar nicht aus, um den Markt vor feindlichen Angriffen zu schützen“, erklärte Lanzinger. Fundamente dieses „inneren Rings“ des Herzoggrabens konnten nach dem Abriss des Kamper-Haus an der Apothekergasse, zwischen Rathaus und Stadtpark, bei archäologischen Grabungen in diesem Frühjahr freigelegt werden.

Die Gedenktafel in der Kapelle zeigte Wolfgang Lanzinger (r.) nach dem Vortrag Maria Streibl-Grünaug, Josef Sterr, Klaus Huber und Gisbert Becker (v. l.). © Michaele Heske

So weit, so spannend. Doch auch der Ausblick auf das kommende Jubiläumsjahr war Thema der Jahreshauptversammlung am Sonntag im Pfarrsaal. Ein wichtiger Termin für alle historisch Versierten ist dabei der 19. März 2023. Da wird Irmgard Heitmeier, Lehrbeauftragte an der LMU München, einen Festvortrag „1250 Jahre Dorfen“ im Pfarrheim halten.

„Es wird außerdem eine große Ausstellung im Sparkassensaal Ende August bis Anfang Oktober geben: ,1250 Jahre Dorfen – Stationen einer langen Geschichte‘“, informierte Vorsitzender Jürgen Weithas. Er und Kassier Ludwig Jell kündigten schon jetzt an, dass sie „zwar weiter im Verein mitmachen werden“, aber bei den Vorstandswahlen im kommenden Jahr hoffen, dass jüngere Mitglieder ihre Posten übernehmen.