Ein echter Italo-Thriller: die Oper „Cavalleria rusticana“ in Dorfen

Von: Michaele Heske

Dramatische Szene: Carolin Ritter als Santuzza und Rodrigo Trosino als Turiddu bei der Probe im Jakobmayer. © . Heske

Opera Incognita präsentiert die Oper „Cavalleria rusticana“ im Jakobmayer.

Dorfen – Es geht um Leidenschaft und Eifersucht, um Rache und Ehre – ein dramatischer Italo-Thriller also, den die „Opera Incognita“ in der Woche nach Ostern auf die Bühne im Jakobmayer-Saal bringt. Möglich, dass nur eingefleischten Opernliebhabern die „Cavalleria rusticana“ von Pietro Mascagni namentlich bekannt ist. Wer aber reinhört, merkt schnell: Diese Melodien, die kenne ich doch.

„Nach der langen Pause, bedingt durch Corona, ist diese Inszenierung nicht nur ein kultureller Hochgenuss, sondern ebenso ein wunderschönes Einstiegswerk in die Welt der Oper“, lädt der musikalische Leiter Ernst Bartmann ein. 90 Minuten wird die Oper dauern, ein kompaktes Format, passend zur Zeit nach der Pandemie. „Eine Aufführung voll eindringlicher musikalischer Sprache, viele Stücke sind fast schon Schlager – schade eigentlich, dass Mascagni so selten gespielt wird.“ Sogar „Der Pate“ endet mit einer Vorstellung der „Cavalleria rusticana“. Die musikalische Schönheit der Partitur hatte einst Francis Ford Coppola bei seiner Mafia-Trilogie inspiriert.

Auch Andreas Wiedermann, verantwortlich für die Inszenierung im Dorfener Kulturhaus, wird die Zuschauer in die Welt der sizilianischen Einwanderer in New York führen. Die Geschichte spielt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, als tausende Migranten in die neue Welt aufbrachen und auf eine bessere Zukunft hofften. Doch das Leben im Dschungel der Metropole war hart und desillusionierend, viele Träume zerbrachen.

Was blieb: Die alten Rituale der Heimat, etwa die „Cavalleria rusticana“, zu deutsch die Bauernehre der Sizilianer. Und schon beginnt die Geschichte voller Sex and Crime: Der junge Turiddu, der seine Freundin Santuzza geschwängert hat, liebt Lola und hat mit ihr seit Monaten ein Verhältnis. Lola wiederum ist mit dem Gangster-Boss Alfio verheiratet, dem Chef einer Gruppe Sizilianer, die sich mit Einbrüchen, Schmuggel und anderen kriminellen Machenschaften einen Namen gemacht hat. An einem Ostersonntag eskaliert die Situation, es kommt zum Kampf auf Leben und Tod.

Susanne Holzner, die bei dieser Aufführung erstmals die Produktionsleitung übernommen hat, berichtete von den Proben. „Wir sind alle fast schon euphorisch – wir freuen uns so“, sagt die Dorfenerin. „Es finden endlich wieder Aufführungen statt. Und wir haben jetzt die Sicherheit, dass wir tatsächlich durchstarten können.“ Im vergangenen Jahr musste die Inszenierung nämlich abgesagt werden.

Holzner wirkt im Hintergrund, sie ist auch zuständig für Requisiten und Kostüme, die wie bei den Inszenierungen zuvor vom Gewandhaus Gruber kommen. Unterstützt wird sie dabei von den „Urgesteinen der Opera Incognita“, Evi Festl und Toni Empl. Sie selbst habe schon bei Aufführungen mitgesungen, erzählt Holzner. Früher, bei der „Lustigen Witwe“ etwa oder der „Fledermaus“.

Im Scheinwerferlicht stehen bei der Premiere am 22. April ein Chor mit acht Sängern aus Dorfen sowie ein Orchester mit vier Musikern. Und natürlich die Hauptdarsteller Carolin Ritter, Rodrigo Trosino und Robson Tavares. Dorfens Kulturreferent und 2. Bürgermeister Ludwig Rudolf freut sich jedenfalls auf den Auftritt. „Ich bin gespannt – die Inszenierungen von Wiedermann und Bartmann sind immer etwas ganz Außergewöhnliches“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Freunde des Jakobmayer“.

Vorstellungen:

Die Premiere ist am Freitag, 22. April, im Jakobmayer-Saal in Dorfen. Der Eintritt kostet 35 Euro an der Abendkasse, ermäßigt 18 Euro. Weitere Aufführungen sind am 23. April sowie 6., 7., 14. und 21. Mai in der Allerheiligen Hofkirche in München. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.