Das musikalische Herz von Dorfen: Schon über 150.000 Euro für Orgel in der Marktkirche

Von: Michaele Heske

Applaus: Das Publikum klatschte für (v. l.) Laura Scharl, Ernst Bartmann, Niklas Weiskopf, Leonie Anders, Philomena Blüml, David Heinrichs, Klara Dörr, Amalie Selmaier, Lina Gräber, Irmgard Bauer, Michael Hanselmaier, Niklas Becker, Lukas Huge und Judith Brandl. © Herbert Moser

Das Benefizkonzert für die geplante Orgel in der Dorfener Marktkirche ist der nächste Baustein für ihre Finanzierung. Es wurden schon fast 153 000 Euro gesammelt und damit die Hälfte der nötigen Summe.

Dorfen – Das Spendenbarometer für die neue Orgel in St. Vitus ist in gerade einmal 100 Tagen auf fast 153 000 Euro gestiegen. Das ist die Hälfte der Gesamtsumme, die das Instrument kosten wird. Ein rasantes Tempo, das zudem zeige, „wie wichtig den Dorfenern ihre Marktkirche in der Innenstadt ist“, so Kirchenmusiker Ernst Bartmann. Alleine knapp 1000 Euro kamen bei einem Benefizkonzert am Sonntagabend zusammen. Jetzt kann der Auftrag an den Landshuter Orgelbauer Christoph Weber erteilt werden.

Eine Orgel für die Marktkirche? Ehrensache! Die Musiker in Dorfen seien nämlich ein eingespieltes Team, so Irmgard Bauer, Musiklehrerin am Dorfener Gymnasium. „Wir unterstützen uns gegenseitig bei unseren Projekten“, sagt die Oberstudienrätin. Da sei es eine Selbstverständlichkeit, einen musikalischen Obolus in Form eines Auftritts für die Orgel beizusteuern. Gemeinsam mit Lukas Huge, einst ihr Schüler, jetzt Studierender an der Musikhochschule München, arbeitete Bauer ein bunt gemischtes Programm für ein Benefizkonzert aus und brachte am Sonntagabend ehemalige und jetzige Schüler in der Marktkirche zusammen.

Bach, Mendelssohn Bartholdy oder auch Mozart erklangen – vom Klarinetten-Konzert über Soloeinlagen bis zu einem Gesangsquartett reichte das Repertoire. Instrumental und vokal, weltlich und sakral, 17 Stücke an der Zahl. Der knapp 90-minütige hochkarätige Musikgenuss spielte nochmals 960 Euro für die neue Orgel ein.

Der Cäcilienverein der Pfarrkirche Maria Dorfen rührt seit Mitte Oktober 2022 kräftig die Werbetrommel für die geplante Renaissanceorgel, die sich in besonderem Maß für kammermusikalische Besetzungen eignet, ob mit Instrumentalisten oder einem Gesangensensemble. „Einzigartig in der ganzen Erzdiözese“, sagt Bartmann.

Die Orgel ist bekanntlich die Königin der Instrumente, ihr Klang reicht von sanftem Pianissimo bis zu donnerndem Fortissimo und hat an Tiefe und Höhe mehr Umfang als alle anderen Instrumente. Diesen wunderbaren Klang bekommt die Orgel durch die vielen verschiedenen Pfeifen, die beim Spielen zum Klingen gebracht werden. „Für St. Vitus wird ein Unikat gebaut, italienischen Stils – voll Farbigkeit und Lebensfreude“, erklärt Bartmann.

Und genau dort setzte der Cäcilienverein an und bot Patenschaften für die insgesamt 601 Pfeifen an, die zwischen 50 Euro und 1000 Euro kosten. Eine Offerte, bei der viele Dorfener zugriffen, sei es privat oder als Verein. Alle Paten werden in einem Buch namentlich erfasst, das in der Orgel aufbewahrt wird. Neben mehreren Großspenden stiftete auch die Stadt Dorfen 30 000 Euro für das Instrument, der Landkreis Erding stockte um 15 000 Euro auf.

„St. Vitus hat ihren Platz als spirituelles Zentrum mitten in Dorfen wieder eingenommen“, sagte Bartmann. Etwa bei kirchlichen Feiern und Hochzeiten, aber auch bei Meditationen oder Mittagsmusiken. „Nun bekommt die Marktkirche bald auch ein musikalisches Herz.“ Denn der Organist hat in den vergangenen Tagen einen Bauantrag bei der Diözese gestellt, eine Formalität, wie er sagt. „Danach werden wir die Orgel in Auftrag geben.“ Gut ein Jahr dauert der Bau dieses Unikats, 300 000 Euro wird die Orgel kosten. „Wir haben noch genügend Pfeifen im Angebot“, wirbt Bartmann um weitere Spenden.

Freilich werde die neue Barockorgel die Herzen der Dorfener berühren, glaubt Musiklehrerin Irmgard Bauer. Doch damit nicht genug. Die Orgel steht auch auf dem Lehrplan für die Gymnasiasten. „Kirchenmusik regt zu Empfindungen an, die im heutigen nüchternen Lebensfeld kaum noch angesprochen werden – wir besichtigen auch die Orgel in Maria Dorfen, bald schon steht ein zusätzliches, ganz besonderes Kleinod auf dem Programm.“