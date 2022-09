„Totenstarre“ am Bewerbermarkt für Bäckereien und Metzgereien

Von: Birgit Lang

Personalmangel: Aufstellern wie hier bei der Bäckerei Gruber am Dorfener Rathausplatz und Aushänge mit reduzierten Öffnungszeiten sind normal. © Birgit Lang

Bäcker und Metzger finden kein Personal. Filialen müssen ihre Öffnungszeiten verkürzen oder sogar schließen. Die Meister sind frustriert.

Dorfen/Taufkirchen– Es wird eng. Schon jetzt öffnen immer mehr Bäckereien und Metzgereien nur noch vormittags. Es fehlt an Personal. Bei manchen Betrieben geht es langsam an die Substanz. Händeringend werden Auszubildende, Gesellen und Verkaufspersonal gesucht.

„Überall fehlen die Leute – in der Produktion und im Verkauf“, sagt Ingrid Zuhr aus Moosen. Sie und ihr Mann Manfred betreiben seit den 80er Jahren die Metzgerei und Gastwirtschaft Zuhr. Den Meister traf es arg. „Ein Metzger ist krank, ein anderer hat aufgehört.“ Manfred Zuhr musste die Metzgerei alleine stemmen – und das mit 60 Jahren und gesundheitlich angeschlagen. Ein Glücksfall für ihn ist, dass er seit September einen Azubi hat.

Im Verkauf sieht es noch etwas besser aus, aber auch nicht rosig. „Unsere Mitarbeiterinnen sind alle über 40“, erklärt seine Frau. Nachwuchs ist nicht in Sicht. „Wir haben noch gute, fleißige Mitarbeiter und können zufrieden sein, dass sie bleiben“, sagt Ingrid Zuhr. Auch wenn sich einige gute Verkäuferinnen während Corona einen anderen Job gesucht hätten, bei denen sie nicht mehr am Wochenende arbeiten müssen. Von 7 bis 18 Uhr im Laden zu stehen, da müsse man schon etwas leisten.

Auch auf der Suche ist Quirin Brugger von Martins Backstube, hier mit den Mitarbeitern Sabine, Alex, Yusuf und Steffi (v. l.). © Birgit Lang

Den Wirtshausbetrieb habe man eh schon runtergefahren, weil man es personell und körperlich nicht mehr schaffe. Bedienungen zu finden, sei kein Problem, wohl aber Küchenpersonal. Hier ist die älteste, aber sehr treue Mitarbeiterin mittlerweile 68 Jahre alt. „In der Küche ist es anstrengend, und es herrscht ein rauer Ton. Es muss ja schnell gehen“, sagt Küchenchef Manfred Zuhr. Quereinsteiger anzulernen, dafür fehle die Zeit und die Nerven, fügt seine Frau an.

„Personelle Engpässe? Ja, daran wird sich nichts mehr ändern“, meint Katrin Widl von der Dorfener Metzgerei Widl. Lehrlinge finde man schon lange nicht mehr. „Es gibt keinen Nachwuchs“, weder in der Produktion, noch im Verkauf.

Metzgermeister Florian Stirner, der bei der Metzgerei Stirner mit Filialen in Dorfen, Neuötting, Burghausen und Töging sowie der Produktion in Perach im Landkreis 55 Mitarbeiter beschäftigt, bezeichnet die aktuelle Situation als „Totenstarre“.

Man stehe als Betrieb auf verlorenem Posten. „Gutes Personal zu bekommen, ist fast unmöglich. Wir kriegen keine Bewerbungen mehr.“ Hinzu kämen explodierende Energiekosten. Stirner prophezeit, dass viele Betriebe zusperren werden, sollte sich der Energiemarkt nicht drastisch entspannen.

Bei der Eröffnung seiner Dorfener Metzgereifiliale im Jahr 2018 war Florian Stirner zufrieden. Heute kämpft er wie alle in der Branche um Mitarbeiter. © Birgit Lang

Er sei nicht frustriert, sehe aber wenig Perspektiven für die Veränderung der Situation, erklärt er auch in seiner Funktion als Innungsmeister von Mühldorf, vielen Betrieben gehe es so. Es bleibe ihm nichts anderes übrig, als die Öffnungszeiten anzupassen. Schließlich wolle er das Personal nicht überlasten. Bei einigen seiner vier Filialen habe er nachmittags schon nicht mehr geöffnet, die fünfte in Altötting hat er komplett geschlossen.

„Ich bin kein Schwarzseher“, betont Stirner. Erst vor vier Jahren habe er gut eine halbe Million Euro in seine Dorfener Metzgerei investiert, so der 39-Jährige. Einen solchen Laden baue man auf zehn Jahre, so lange würden Finanzierung und Abschreibungen laufen. Auch energetisch habe er schon viel investiert, etwa in PV-Anlagen, aber seine Stromkosten werden ab Januar 2023, so Stand heute, von 3000 auf bis zu 16 000 Euro im Monat steigen, rechnet Stirner vor.

Eine Alternative sieht er noch: „Vor vier Wochen haben wir den ersten Selbstbedienungsladen aufgemacht.“ Das Problem sei, dass hier Kundenkontakt und Service verloren gingen. SB-Läden könnten daher nur als Ergänzung gesehen werden.

70 bis 80 Stunden arbeitet derzeit Bäckermeister Herbert Meindl in Grüntegernbach. Ihm zur Seite stehen eine Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte in der Backstube der Bäckerei Meindl. „Ein Lehrbub oder ein guter Geselle wären recht“, sagt er. Dann könnte er ein bisschen zurücktreten. Aber es sei schwierig in den vergangenen zwei bis drei Jahren geworden, sagt der 45-Jährige.

Als Quereinsteiger arbeitet Patrick Feulner hat in der Bäckerei Gruber. © Birgit Lang

Ein Problem sei, dass Bäckerlehrlinge früh anfangen müssten, es keine passende Busverbindung gebe und die Angehörigen meist keine Lust hätten, ihr Kind um 5 Uhr zur Arbeit zu fahren.

Besser aufgestellt ist seine Frau Elisabeth im Verkauf. Sie arbeitet nur mit Teilzeitkräften, die er von seinem Vorgänger übernommen hat und die seit 15 bis 20 Jahren hier beschäftigt sind. „Sie springen gegenseitig ein bei Urlaub oder Krankheit. Zur Not hilft auch ein Bäcker im Verkauf“, sagt die 43-Jährige.

Etwas entspannter ist die Lage derzeit bei Martins Backstube, die in Dorfen und Umgebung insgesamt neun Filialen betreibt. Im Verkauf und in der Konditorei gibt es lediglich ein „bisschen Engpässe“, erklärt Junior-Chef Quirin Brugger, der für Personal und Logistik zuständig ist. Das hänge aber mit Urlaub und Krankheitsfällen zusammen. „Vielleicht sind wir noch gesegnet, weil wir ganz normal weiter machen.“ Auch drei neue Lehrlinge habe man.

Es gehe nicht nur darum, gutes Personal zu finden, sondern es auch zu halten, betont der 26-Jährige. Die meisten Mitarbeiter hätten schon ihre Ausbildung im Betrieb absolviert. „Wir schauen sehr darauf, dass unsere Mitarbeiter glücklich sind. Wir zahlen vernünftig und legen großen Wert darauf, dass keine Überstunden gemacht werden müssen.“ Auch der Schichtplan werde so gelegt, dass er für alle passt. Vor allem seit Corona sei den Mitarbeitern die Work-Life-Balance wichtiger geworden. Dennoch hat auch Brugger Personalmangel. Für die Filiale in Lengdorf sucht er seit zwei Monaten eine Verkäuferin.

Eine halbe Stunde nach dem ersten Gespräch mit unserer Zeitung erhielt Quirin Brugger zwei schlechte Nachrichten: eine Verkäuferin kündigte wegen Umzugs, eine andere meldete sich wegen Bandscheibenproblemen krank. Also stellte er sofort eine Jobanzeige online.

„Man kriegt keine Bewerber. Wir würden jeweils zwei Teilzeitkräfte für unsere Filialen in Dorfen und Haag suchen“, sagt Christine Gruber von der Bäckerei Gruber aus St. Wolfgang. „Samstagvormittag zu arbeiten gehört nicht mehr zum Life-Style“, sagt sie. Früher sei es kein Problem gewesen, auch für Sonntagsarbeit Mitarbeiter zu finden.

Noch schlimmer sei es bei Backstubenhilfen. Ihr Mann arbeite seit drei Wochen alleine in der Backstube, weil der Mitarbeiter in Urlaub ist. Es sei eine körperlich schwere Arbeit bei schlechten Arbeitszeiten. Ihr Fazit: „Reduzierte Öffnungszeiten, reduziertes Sortiment, so wird die Zukunft aussehen.“

Immerhin eine neue 450-Kraft hat Gruber kürzlich gefunden. Einen Quereinsteiger. Es ist Patrick Feulner aus Buchbach, der gerade eine Weiterbildung in Mediendesign in München absolviert. „Ich möchte ein bisschen Geld dazuverdienen und habe schon im Service gearbeitet. Es passt von den Arbeitszeiten, ich muss keine Spätschicht machen“, stellt er fest. Er fängt um 6.30 Uhr an und arbeitet bis 13 Uhr.

Auch den Bäckereiketten geht es nicht besser. Die Filiale der Bäckerei Wünsche beim Dorfener Edeka-Markt ist seit August nur noch bis 14 Uhr besetzt. Die Mautner-Filiale im alten Brothaus im Stadtzentrum hat bereits im Mai aufgehört, vorher war hier, wie in den Filialen Taufkirchen und Moosen, nur noch vormittags geöffnet.

Bäckermeister Helmut Mautner erklärt: „Es gibt kein Personal, es ist katastrophal. Wenn wir selber nicht so dick drin wären, ginge es nicht mehr.“ Er steht zusammen mit seiner Frau Elisabeth Kubiak (54) nur noch allein in der Backstube. 100 Arbeitsstunden in der Woche seien für den 71-Jährigen keine Seltenheit. In Moosen machte der Bäckermeister schon selber eine Woche Urlaubsvertretung, weil er keine Vertreterin auf die Schnelle fand. Als Alternative sieht er seine Verkaufsmobile, aber auch hier fehle Personal fehlen.

Übrigens: Das Brothaus, als eines der ältesten Häuser von Dorfen, kann auf eine lange Bäckertradition zurückblicken. „Früher verkauften hier mehrere Bäcker ihre Waren und die Kunden hatten den direkten Qualitätsvergleich“, sagt Historiker Franz Streibl. Jetzt ist ein Handyladen eingezogen.