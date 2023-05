Wieder Leben im Gasthaus am Markt: Pizza in Piazza macht auf

Von: Michaele Heske

Die Neuen im Gasthaus am Markt (v. l.): die Gastronomen Hayes Grosso, seine Frau Nadia De Faveri, ihre Schwester Stefania De Faveri und Alex Grosso. © . Michaele Heske

Nach über zwei Jahren Leerstand eröffnet am Samstag „Pizza in Piazza“ im Gasthaus am Markt.

Dorfen – Die Gastronomie in Dorfen hat schon bessere Zeiten erlebt. Den Streibl-Saal mit der Dorfener Stuben gibt es seit 2012 nicht mehr, seitdem sich das Wirtsehepaar Gabi und Ludwig Bertl zurückzog. In der legendären Soafa ist längst kein Betrieb mehr, ebenso im „Nix wia hi!“, dem ehemaligen „Zenta“ – um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Auch im „Gasthaus am Markt“ sind die Fenster seit über zwei Jahren mit Malerplanen verhängt. Doch dieser Leerstand ist am Samstag Geschichte, das Ristorante „Pizza in Piazza“ macht auf. Die Wirtsleute sind alte Bekannte in Dorfen.

Bis zur Schließung fanden in der Wirtsstube am Unteren Markt regelmäßig Veranstaltungen statt, Bürgerversammlungen oder Hochzeitsessen. Albert Hörmann von der Brauerei Bachmayer verpflichtete 2020 einen neuen Pächter. Doch in der Corona-Pandemie hielt Koch Sascha Sauer kein Jahr durch.

Jetzt übernimmt die Familie von Gastronom Hayes Grosso. Er betreibt seit 2014 das „Free Time Bistro“ auf dem Marienplatz, zudem kann man in seinem kleinen Ladenlokal am Unteren Markt Pizzen zum Mitnehmen bestellen. Entsprechend stehen auf der Speisekarte künftig italienische Gerichte wie Pizza, Pasta oder Salate und Meeresfrüchte. Die Weine und der Prosecco sind direkt aus Italien importiert.

Wer das Gasthaus noch von früher kennt, wird überrascht sein, was die Grossos aus der ehemaligen Wirtsstube gemacht haben: ein Restaurant mit modernem Italo-Flair. Die Wand ist mit Holz verkleidet: „Das sind Pfähle aus Venedig, die wurden zersägt und restauriert.“ Viel Arbeit steckt im Interieur, über Monate hinweg hat der Wirt hier gewerkelt, weit über 60 000 Euro stecken in die Renovierung von Gaststube und Küche. „Wir sind ein Familienbetrieb und haben die Inneneinrichtung gemeinsam entworfen“, so Hayes Grosso.

Die Familie kommt ursprünglich aus der Nähe von Venedig, Sohn Alex Grosso (25) ist in Gießen geboren, wo die Eltern ihr erstes Lokal eröffneten, bevor sie nach Dorfen zogen. Zum Studium ging er allerdings nach Italien zurück, besuchte in Venedig die Hotelfachschule.

Normalerweise kellnert Alex im benachbarten „Free Time“, in den kommenden Wochen ist er aber für den Service im „Pizza in Piazza“ zuständig. Auf den Tischen stehen kleine Bildschirme, die Gäste können ihre Bestellung direkt online eingeben. „Ein besonderer Service – das verkürzt die Wartezeit“, sagt der Junior.

Für die Küche wird, wie auch im ehemaligen Pizza-Kiosk gegenüber, Hagan Calina zuständig sein zusammen mit Nadia De Faveri, der Ehefrau von Hayes Grosso und deren Schwester Stefania De Faveri, die seit dem Tod ihres Mannes ebenfalls in Dorfen lebt. An der Isenstadt schätzt das Team das mediterrane Flair. „Dorfen erinnert mich ein bisschen an Italien“, findet Nadia De Faveri. „Die Leute sind alle so freundlich, so offen.“

Ein wenig aufgeregt ist Hayes Grosso schon, jetzt so kurz vor der Eröffnung. „Hoffentlich klappt alles“, sagt er, gerade im Hinblick auf die neue Technik. Möglich, dass dem einen oder anderen Gast die Bestellung mit dem Tablet zu kompliziert ist. „Es sind genug Service-Kräfte da, die auch an den Tisch kommen“, verspricht er.

Vor der Konkurrenz hat er indes keine Angst. Wird doch in der Marienpassage nach dem Auszug des „Dolce Vita“ bald schon ein weiteres italienisches Lokal eröffnen: „Je mehr Gastronomie es in Dorfen gibt, desto besser“, sagt er. Zu seinen Anfangszeiten in Dorfen habe es noch viel mehr Wirte gegeben. „Mitberber wecken den Ehrgeiz, wir strengen uns dann nämlich alle viel mehr an – davon profitieren die Gäste.“ Sein Geheimrezept: „Wir machen alles mit ganz viel Herz.“ Bald schon werden auch vor dem „Pizza in Piazza“ Tische stehen: „Es gibt nichts schöneres als im Sommer auf der Terrasse zu sitzen“, weiß Alex Grosso.

Öffnungszeiten: 11 Uhr bis 14 Uhr und von 17 Uhr bis 22 Uhr, mittwochs Ruhetag. Alle Gerichte können auch zum Mitnehmen bestellt werden.