Pizzeria „Al pepe verde“ startet mit Gottes Segen

In der Dorfener Marienpassage wird wieder italienisch gekocht.

Dorfen – Mio Dio – Pater Stephan, Stadtpfarrer in Maria Dorfen, segnete das neue Ristorante „Al pepe verde“ in der Marienpassage am Donnerstag, kurz vor der offiziellen Eröffnung. „Das ist Brauch bei uns in Italien“, sagt Küchenchef Flaviano Gatto aus Oberdorfen.

Schließlich sei an Gottes Segen alles gelegen, ergänzt seine Frau Francesca Cortese, gläubige Katholikin. Ziel der neuen Pächter: „Nicht ein, sondern ‚das‘ italienische Lokal in der Region zu werden.“

Frischer Fisch direkt aus der Vitrine, aber auch klassische Gerichte wie Pizza und Pasta, sowie Vino und Dolce stehen auf der Speisekarte – es werde wie in Kalabrien schmecken, versprechen Gatto und Daniele Fusaro, die schon seit ihrer Jugend befreundet sind und über acht Jahre gemeinsam in München eine gut gehende Pizzeria geführt haben.

Ein bisschen „Bella Italia“ wollen die italienischen Wirtsleute ins Isental bringen. Schließlich sei Dorfen eine Stadt mit fast schon mediterranem Lebensgefühl, erklärt Cortese, die im Hintergrund die Geschäfte führt. „Die Leute lieben das Flair aus unserer Heimat, wir bieten den Gästen auf den beiden Terrassen, vor dem Ristorante sowie im Innenhof, sozusagen einen Miniurlaub an.“

„Bar Amore“, „Pizza in Piazza“ und jetzt noch das Ristorante „Al pepe verde“ - vielleicht ein bisschen viel Italomania im Stadtkern? „Wir haben alle ein anderes Konzept – je mehr wir sind, desto besser“, meint Cortese. Schließlich sei der Freistaat der nördlichste Ableger Italiens“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Der Umbau der ehemaligen Pizzeria „Dolce Vita“ in ein Restaurant mit gehobenem Ambiente dauerte über fünf Monate. Die Sanierung der Räume belief sich auf 300 000 Euro, so Inhaber Robert Decker. Über die Kosten von Inneneinrichtung und Küche will er nicht reden, sie liegen aber ebenfalls im sechsstelligen Bereich. „Wir haben einen ganz besonderen Holzofen – da schmecken die Pizzen nicht nur besser, die Teigfladen werden auch deutlich schneller fertig“, preist der Dorfener Immobilienunternehmer an.

Am Eröffnungsabend konnten sich die Gäste davon überzeugen: „Es war ein super Start, wir hatten volles Haus – alle waren sehr zufrieden“, so Cortese.