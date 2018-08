Wechselbetrüger mit schlechten Zähnen

In der Takko-Filiale in Dorfen ist ein Wechselbetrüger aufgetreten, der die kurze Unaufmerksamkeit einer Angestellten ausgenutzt und auf diese Weise 150 Euro erbeutet hat.

Dorfen - Die Dorfener Polizei teilt mit, dass der Unbekannte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr das Bekleidungsgeschäft aufgesucht hat. An der Kasse bat er darum, 300 Euro in größere Scheine zu wechseln. Dabei wandte er einen Zähltrick an. Beim späteren Kassensturz stellte sich heraus, dass 150 Euro fehlten.

Der Täter ist etwa 1,85 Meter groß und 40 Jahre alt. Er wird als südländisch und muskulös beschrieben. Sein Haar ist schwarz. Der Mann trägt Vollbart, hat schlechte Zähne und eine auffallend große Nase. Hinweise erbittet die Inspektion unter Tel. (0 81 22) 9 30 50.