Promille-Fahrer flieht vor der Polizei in eine Sackgasse

Nicht gerade schlau hat sich ein alkoholisierter Transporter-Fahrer in Dorfen verhalten. Blasen musste er am Ende doch.

Dorfen - Von der Polizei wollte sich ein 51-jähriger Kleintransporter-Fahrer am Freitagabend in Dorfen partout nicht kontrollieren lassen. Als er gegen 23.45 Uhr bei seiner Fahrt auf der Buchbacher Straße einer den Streifenwagen erkannte, bog nach links in den Fasanenweg ab, geriet jedoch in eine Sackgasse. Aus dem Fahrzeug drang laut Polizeibericht Alkoholgeruch, und der Atemalkoholtest ergab über 0,5 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle bestätigte den Wert. Den 51-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.