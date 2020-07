Qualitätssiegel für historischen Jahrgang am Gymnasium Dorfen

Mit einer zweigeteilten Feier in der Aula hat das Gymnasium Dorfen seine Abiturienten entlassen. Immerhin ging es danach gemeinsam gesellig im Tonwerk-Biergarten weiter.

Dorfen–Eine Abschlussfeier ist immer bedeutend, schließlich gilt es, die Abiturienten ins Leben zu entlassen. Und gerade im Corona-Jahr sei der Abschied noch wichtiger als bei normalen Jahrgängen – das fanden Schulleitung, Lehrer und alle Abiturienten am Dorfener Gymnasium. Schon an Pfingsten wurde beschlossen, trotz der Pandemie das Abitur ganz klassisch in der Aula zu feiern.

Und so beantragte Oberstudiendirektor Markus Höß im Landratsamt eine Sondergenehmigung. Im kleinen Rahmen, aber dennoch sehr feierlich, bekamen die Abiturienten am Freitagnachmittag ihre Zeugnisse überreicht. Die Entlassfeier wurde zwar heuer nicht von der Bigband des Gymnasiums begleitet, wie es ansonsten üblich ist. Doch schon die ersten Klängen des kleinen Ensembles brachten festliche Stimmung ins Foyer.

Ein ganz besonderes Jahr sei 2020, erklärte Schulleiter Höß den Absolventen: „Ein historischer Jahrgang. Großbritannien ist endgültig aus der EU ausgetreten. Dann kam die Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen. Und Ende des Jahres wird in Amerika der Präsident gewählt.“ Dazwischen der krönende Abschluss, die Schülerinnen und Schüler des Dorfener Gymnasiums, die nun das Qualitätssiegel bekämen.

Immerhin hätten die Absolventen ihre Schulkarriere mit einem hervorragenden Schnitt von 2,23 beendet, meinte Höß in seiner Festrede. „Darunter vier Abiturienten, die mit einem Schnitt von 1,0 abschlossen – weitere 15 Schüler erlangten die Hochschulreife mit einer Note, besser als 1,5.“

Nun gehe es darum, die Zukunft zu gestalten, so Höß. Nur eine Gesellschaft, die wisse, woran sie glaube, könne die Kraft dazu aufbringen. „Nicht jeder Abiturient wird die Welt verändern“, meinte der Pädagoge. Doch jeder Absolvent solle seinen Traum leben. „I have a dream“, zitierte er und erinnerte an den amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King, forderte dabei gleichzeitig seine nun ehemaligen Schüler auf, Courage zu zeigen.

Höß besonderer Dank galt den vier jungen Technikern unter den Abiturienten, die „jede Veranstaltung in das rechte Licht rückten“ und gleichermaßen immer für einen „guten Ton“ in den vergangenen Jahren gesorgt hätten. „Für euch habe ich eine Überraschung“, sagte der Schulleiter, „ihr dürft einen Tag beim Bayerischen Rundfunk hospitieren.“ Den Schnupperkurs in Bühnentechnik und Beleuchtung verdanken die vier jungen Absolventen einem ehemaligen Schüler des Dorfener Gymnasiums, der mittlerweile beim BR-Fernsehen in München arbeitet.

Die Schulsprecher erinnerten sich gerne an ihre Einschulung. Aber auch an Ausflüge und Studienreisen. Oft dachten sie, die Schuljahre würden nie vorbei gehen. „Und jetzt sitzen die künftigen Chirurgen, Designer und Ingenieure auf den Stühlen, die exakt nach vorgeschriebener Abstandsregelung aufgestellt waren.“

Eigentlich hatten sich die Gymnasiasten das Ende ihrer Schulkarriere anders vorgestellt. Doch alle Pläne fielen ins Wasser – der Pandemie zum Trotz wurde nach der offiziellen Zeugnisübergabe aber im „Tonwerk“ gefeiert – allerdings im Freien und unter Wahrung der Abstände.

Die Entlassfeier fand wegen der Corona-Beschränkungen in zwei Teilen statt. „Wenn ich das nächste Mal die Abschlusszeugnisse übergebe, ist die Pandemie hoffentlich längst Geschichte“, meinte Höß.

