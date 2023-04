Dorfens queere „La Traviata“

Von: Michaele Heske

Ein Liebespaar, das allen Konventionen trotzt: Alfredo (Rodrigo Trosino, Bild rechts, l.) und Violetta Valery (Uri Elkayam). Im Bild links ist der Counter-Tenor geschminkt und verkleidet als Dragqueen in der Rolle von Violetta und im Bild rechts bei der Probe zu sehen. © Michaele Heske

Opera Incognita inszeniert Verdis Oper in Dorfen mal anders: Ein Mann singt die weibliche Hauptrolle.

Dorfen – „La Traviata“ erzählt vom Lebensrausch einer Spaßgesellschaft, von glühender, tragisch endender Liebe und vom Tod – große Gefühle allenthalben. Es ist wohl Guiseppe Verdis bekannteste Oper, die Andreas Wiedermann und Ernst Bartmann im April auf die Bühne im Jakobmayer-Saal bringen.

Gerade die Rolle der Violetta Valery ist ein Statement: „der weibliche Hamlet der Opernliteratur“, so Regisseur Wiedermann. Doch mal ehrlich, der Stoff ist schon ein bisschen antiquiert: Wen schockiert es heute noch, wenn ein junger Aristokrat eine Frau mit zweifelhafter Biografie liebt? Davon lebt die Klatschpresse allerorts.

Wie bringt man aber den Stoff in unsere Zeit? Und wird dabei dem Anspruch der Opera Incognita gerecht, die eigentlich nur außergewöhnliche Opern inszeniert? Indem man die Violetta Valery mit einem Counter-Tenor besetzt – und somit in Dorfen die erste „queere“ Traviata des Musiktheaters zeigt.

Die Heimatzeitung war bei den Proben dabei. Schließt man die Augen, dann wäre man sich sicher, auf der Bühne steht eine Frau. Denn die Stimme des jungen Uri Elkayam hat ein honigfarbenes Timbre, packend und musikalisch perfekt auch in hoher Stimmlage. Der 32-jährige Counter-Tenor aus Israel singt die Violetta Valery aus der Oper „La Traviata“.

Bei den Proben steht Uri Elkayam in Jeans und Pulli auf der Bühne im Jakobmayer-Saal, erst bei der Premiere wird er sich in eine Dragqueen verwandeln. Sein Outfit: Glamouröse weibliche Kleidung, kunstvolles Make-Up, Schuhe mit hohen Absätzen und eine ausladende Perücke. Für ihn ist die Verwandlung in eine Frau ausschließlich eine Rolle, die er während der Aufführungen spielen wird, er definiert sich als Mann. „Aber ich werde eins mit der Figur der Violetta, habe mir jede Geste, jede Note erarbeitet“, sagt der Künstler.

Großes Musiktheater entsteht. Mit welchem Impetus der junge Counter-Tenor seine Rolle interpretiert, stimmlich auftrumpft, wenn Violetta als verführerischer Vamp dominiert, verzweifelt, wenn man ihm die Liebe zu Alfredo ausreden will – mit einem Wort: hinreißend. Schräg und aktuell, tragisch und sinnlich – im wiegenden Dreivierteltakt – wenn also „alles Walzer“ ist, spürt man auch die Melancholie, die in der Luft liegt. „Das ist ein Kraftakt, diese Rolle zu wuppen, denn Violetta hat eine große psychosoziale Spannweite – Uri ist jemand, der das ausfüllen kann“, erklärt Regisseur Andreas Wiedermann.

Und Ernst Bartmann, musikalischer Leiter der Opera Incognita, der schon viele wunderbare Stücke auf die Bühne des Jakobmayers gebracht hat, ergänzt: „Die Violetta ist eine Herausforderung für jeden Sopran – für einen Counter-Tenor sogar ein ziemlicher Trip.“ Die Farbe der Stimme, die Art der Stimmführung passe perfekt zur aktuellen Inszenierung von „La Traviata“ in Dorfen: „Uri ist genau die richtige Besetzung.“

Uri Elkayam erzählt bei den Proben seine Geschichte, er spricht Englisch. „Ich bin in einem Problemviertel aufgewachsen, in Tirat Carmel, in der Nähe von Haifa. Ich war ein violent kid“, gewalttätig mit schlechtem Benehmen: „Zur Strafe musste ich im Chor singen. Da merkte ich erst, dass ich eine gute Stimme habe – ich war selbst überrascht.“ Später durfte er Soli singen, kam von der Straße weg, lernte Flöte und Tuba – lebt seither für die Musik.

In Israel müssten die jungen Leute in die „Army“, erzählt er, im Armeeorchester war er Sänger. Danach arbeitete er bei etlichen Musikproduktionen mit. Bei einer Inszenierung der „Carmen“ von Bizet imitierte er den Sopran: „Ich habe gesungen und gesungen – nur zum Spaß.“ Dabei wurde sein Talent als Counter-Tenor entdeckt. Im Gesangsunterricht bildete er seine Stimme aus.

In Dorfen gastiert Uri Elkayam zum ersten Mal: „Was für eine wunderschöne kleine Stadt“, sagt der Sänger. „Die Menschen sind alle freundlich und gelassen, haben die Ruhe weg.“ Eine Erholung nach der Hektik in Tel Aviv, wo er lebt.

Aufführungen

Premiere am 14. April im Jakobmayer-Saal, weitere Vorstellungen am 15., 28, sowie am 29. April in Dorfen. Beginn jeweils um 20 Uhr. Die Karte kostet vorab 30 Euro und ist unter Tel. (0 80 81) 13 93 erhältlich. Zusätzlich findet eine Aufführung am 12. Mai in München in der Allerheiligen Hofkirche statt.