Ein Unbekannter hat an den Vorderreifen eines Mitsubishi Outlander, der auf einem Parkplatz an der Buchbacher Straße in Dorfen abgestellt war, die Radmuttern gelockert. Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei Dorfen zwischen 30. Dezember und 4. Januar ereignet.

Die Polizei Dorfen bittet um Hinweise unter Tel. (0 80 81) 9 30 50.