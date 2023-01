Rauchen gilt wieder als cool

Von: Michaele Heske

Teilen

Unsicherheit und Stress in Folge von Pandemie und Krieg spielen eine Rolle im Suchtverhalten der Jugend. © Vario-Press

Deutlich mehr Jugendliche greifen zur Zigarette als noch vor wenigen Jahren. Dorfener Experten sind über diese Tendenz besorgt.

Dorfen – Rauchen galt lange Zeit als uncool, vor allem unter jungen Menschen. Mittlerweile gehören E-Zigaretten für viele Jugendliche aber zum Lifestyle, auch klassische Kippen liegen wieder im Trend. Eine gefährliche Entwicklung, sagen Experten aus Dorfen.

Julia, Jennifer und Dominik – das sind zumindest die Namen, die sie nennen wollen – sitzen auf einer Bank am Ruprechtsberg. Sie haben Glimmstängel in der Hand. Zum „Runterkommen nach der Schule“, würden sie „das“ eben brauchen, sagt Julia (15). Ihr ist es sichtlich peinlich, dass sie angesprochen wurde. Das Mädchen nimmt dennoch einen tiefen Zug und behauptet, fast schon trotzig: „Ist doch irgendwie cool.“ Die Zigaretten würde ein Kumpel besorgen, der schon volljährig sei.

Was die Clique als „cool“ bezeichnet, gehört zum Zeitgeist. Das sei möglicherweise Corona und dem Ukraine-Krieg geschuldet, meint Stefanie Huge, Internistin im MVZ Dorfen. „Das sind Krisen, die auf die Jugendlichen einwirken, sie suchen ein Ventil.“ Unsicherheit und Stress begünstigen, dass mit dem Rauchen angefangen werde, so die Medizinerin. Auch die durch die Pandemie bedingte Isolation habe vermutlich den Griff zur Kippe begünstigt.

„Wer schon mit 14 Jahren raucht, verkürzt seine Lebenserwartung um 20 Jahre“, sagt die Dorfener Internistin Stefanie Huge. © MVZ Dorfen

Eine aktuelle Studie bestätigt ihre Vermutung: 2022 gaben 15,9 Prozent der befragten 14- bis 17-Jährigen an, regelmäßig Tabak zu konsumieren. 2021 waren es noch 8,7 Prozent gewesen. Bei den jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren erhöhte sich der Anteil von 36,1 auf 40,8 Prozent.

Zusätzlich zur Zigarettenschachtel sind Teenager immer öfter auch mit quietschbunten, fingergroßen E-Zigaretten unterwegs. „Für diese Altersgruppe spielen vor allem der Spaßfaktor und der bessere Geschmack im Vergleich zum Tabakrauchen die entscheidende Rolle“, meint Thomas Pölsterl, Leiter der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle Prop e.V., die auch in Dorfen wöchentlich eine Sprechstunde anbietet. Weiterer Vorteil: „Zigarettenqualm stinkt. Das kann man nur schlecht vor den Eltern verbergen.“

Ungefährlich seien die E-Zigaretten keinesfalls, erklärt Huge. Das liege einerseits an den Inhaltsstoffen. Gefährlich ist beispielsweise das Feuchthaltemittel Propylenglykol, das für den typischen Nebel beim Verdampfen sorgt und das Raucher in ultrafeinen Tröpfchen einatmen. Das kann zu Atemwegsreizungen, trockenem Husten, Kopfschmerzen sowie Übelkeit führen und erhöht das Asthmarisiko. Zudem fehlen Studien zu den Langzeitfolgen von E-Zigaretten. In den USA kam es zu ungeklärten Todesfällen, berichtet Huge.

„E-Zigaretten machen schnell abhängig. Der Weg zum Tabak ist kurz.“, sagt Thomas Pölsterl vom Prop e.V. © Prop e.V.

Die Tabakindustrie habe mit diesen Produkten eindeutig junge Leute im Fokus, weiß Suchtexperte Pölsterl. „E-Zigaretten machen angesichts des hohen Nikotingehalts sehr schnell abhängig. Der Weg zu einem Tabakprodukt ist dann kurz.“

„Bei Jugendlichen erhöht sich der Puls deutlich, die Lungenkapazität reduziert sich und damit auch die Leistungsfähigkeit“, beschreibt Huge die Folgen des Qualmens. Je jünger die Raucher, desto größer die Suchtgefahr. „Wer schon mit 14 Jahren raucht, dessen Lebenszeit verkürzt sich um 20 Jahre.“ Das Krebsrisiko erhöht sich, das Risiko für Herz-Kreislauf-Beschwerden steigt.

Die Vorbildfunktion der Eltern sei stark gefragt, meinen einige Experten. Der Dorfener Lehrer Max Zeitlich hält dagegen. „Das sind auch Abgrenzungsgeschichten gegen die Eltern“, sagt der 33-Jährige. Die Generation Ü 40 sei im Gesundheitsfieber, geht mehrmals die Woche joggen und kauft biologische Nahrungsmittel. „Da passen Kippen nicht ins Bild.“

Was seine These stützt: Zwar rauchen die Jugendlichen wieder vermehrt, trinken aber deutlich weniger Alkohol als die Erwachsenen. Auch der regelmäßige Konsum von Cannabis sei bei Teenagern seltener zu beobachten, meint Pölsterl. Aktuelle Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) belegen, dass bundesweit zwar 10,4 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen schon einmal Cannabis konsumiert haben, doch das Gros habe es bei einem einzigen Versuch belassen. „Gekifft wird dann erst während der Ausbildung oder im Studium“, weiß Pölsterl.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.