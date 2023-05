Dorfen: Rezeptfälscher auf frischer Tat ertappt

Verdeckte Ermittler im Einsatz

Von Hans Moritz schließen

Die Dorfener Polizei spricht von einem Coup: Nach umfangreichen Ermittlungen konnte sie am Mittwoch einen Rezeptfälscher auf frischer Tat festnehmen.

Dorfen - Es handelt sich um einen Dorfener (45), dem vorgeworfen wird, in seiner Heimatstadt in Apotheken wiederholt gefälschte Rezepte vorgelegt zu haben, um an verschreibungspflichtige Arzneien zu gelangen. Verdeckte Ermittler hefteten sich an die Fersen des Dorfeners. Nun prüft die Kripo Erding, ob auch andere Apotheken von den Fälschungen betroffen sind. ham