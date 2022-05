Dorfen rockt wieder

Von: Michaele Heske

Don’t Drop the Sword rockten im Eiskeller. © Kilian Höhenberger

Heitere Stimmung war nach der Corona-Pause bei Sinnflut-Veranstaltung „Dorfen rockt“ in der Walpurgisnacht in Dorfen angesagt.

Harte Töne in der Walpurgisnacht: Mit „Dorfen rockt“ lockte Sinnflut-Veranstalter Peter Feller die Heavy-Metal-Fans in den Eiskeller. Don’t Drop the Sword, die musikalischen Schwertkämpfer aus Erding, gehören mittlerweile zu den angesagtesten Underground-Bands Bayerns. Das Quintett powerte auf der Bühne mit kraftvollen wie melodischen Klängen.

Hardrock gefalle ihm, sagte Sinnflut-Geschäftsführer Feller. „Heavy Metal findet sonst nur auf großen Bühnen statt – oder gar nicht“, meinte er. Schon im vergangenen Jahr sei das Event geplant gewesen. „Corona“, sagte Feller, mehr müsse er dazu nicht sagen. Denn die Kulturbranche habe die Pandemie besonders hart getroffen.

Derweil stand Mathias Müller vor dem E3, zog bedächtig an seiner E-Zigarette. Der Erdinger Musiker wartete auf seinen Gig. „Genau vor 15 Jahren hatte ich hier meinen ersten Auftritt, bei einem Contest mit meinem Lehrer“, erinnerte sich der Bassist von Don’t Drop the Sword. Und warum ausgerechnet Heavy Metal? „Was sonst?“, konterte der 33-jährige Informatiker. Die Band mit dem martialischen Namen wolle ihr „eigenes Ding“ machen: „Echten Metal aus den 80ern.“

Wenig später legten die vier Musiker aus dem Landkreis im Eiskeller los. Trotz des Genres spielten sie eine ausgesprochen harmonische Verbindung von Metal und Melodie. Selbst die aggressivsten Growls, geknurrte Kehllaute, klangen eingängig. Seit der Gründung der Band 2016 haben sie bereits drei Platten herausgebracht, davon sogar eine neu aufgelegt wegen der hohen Nachfrage.

Feller hörte begeistert zu, umringt von überwiegend jüngerem Publikum, das euphorisch mitrockte. Er wirkte zufrieden. Wieder einmal konnte er mit E3-Wirt Ernst Hennel ein Konzert in Dorfen organisieren. Neben Don’t Drop the Sword traten auch die Hardrocker VOUR aus München und Dunkle Zeiten aus Vaterstetten auf.

Derweil ging es im „Johannis“ etwas gemäßigter zu. Im Szene-Café legten drei DJs aus Dorfen auf – hier reichte beim „Tanz in den Mai“ die Mucke von den 70er Jahren bis zu Queens „Bohemian Rhapsody“. „Endlich geht’s wieder los“, freute sich Seppo Schmid, Vorsitzender der Kneipen-Genossenschaft. Auch hier wurde in der Freinacht bis weit in die Nacht gefeiert und getanzt.

Legten im Johannis-Café auf (v.l.): DJs Alexander Urban, Andreas Empl und Matthias Waxenberger . © Michaele Heske