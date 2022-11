Rosi Hubers Schuxn sind berühmt

Von: Alexandra Anderka

Sie liebt den Kontakt zu ihren Kunden: Rosi Huber am Kuchenstand am Bauernmarkt Dorfen. © Michaele Heske

Landfrauen-Besuch: Rosi Huber aus Oberseebach erzählt vom Backen und vom Dorfener Bauernmarkt.

Dorfen – 15 Sorten Weihnachtsplätzchen hat Rosi Huber aus Oberseebach schon gebacken, 30 sollen es noch werden. Mittlerweile macht die Austragsbäuerin und Mitbegründerin des Dorfener Bauernmarkts die Köstlichkeiten nur noch für ihre Großfamilie, früher hat sie auch den Bauernmarkt damit beliefert.

Seit 28 Jahren bestückt die mittlerweile 75-Jährige den regionalen Markt im Forststadl, der jeden Freitag von 11 bis 16 Uhr geöffnet hat, mit ihren Backkünsten. Berühmt sei sie für ihre Schuxn. „Die brauchen viel Arbeit, und die kann kaum jemand so gut wie die Rosi“, lobt Heidi Lechner, die zusammen mit Huber 1993 den Dorfener Bauernmarkt gegründet hat. „Wir waren ja die totalen Laien“, erinnert sich Huber an die Anfänge.

Alte Marktstände hätten sie damals kostenlos aufgetrieben, Schulbänke dienten als Ablage. Eine Kühltheke stöberten sie in Nandlstadt auf, wo gerade ein Lebensmittelgeschäft schloss. Aber Rosi Huber, damals Ortsbäuerin, und ihre Stellvertreterin Lechner wollten etwas bewegen – und es ist ihnen nachhaltig gelungen.

Plätzchen backen gehört für die Austragsbäuerin zur Vorweihnachtszeit. © Alexandra Anderka

Schon am Mittwoch fängt die Oberseebacherin an, den „Saier“, also den Sauerteig, für die Schuxn anzusetzen. Temperatur und Mehl seien hier ganz wichtig, erklärt sie. Wenn nicht alles stimmt, misslingen auch der erfahrenen Schuxnbäckerin schon mal diese bayerischen Spezialitäten. „Das ist eben reine Handarbeit, die werden nicht jedes Mal gleich.“ Jeden Donnerstag backt sie einen trockenen Kuchen und eine Torte – meistens Hinterberger. „Die mögen die Leut’ am liebsten.“

Freitag ist Großkampftag. Da werkelt die Rentnerin schon ab 4.45 Uhr morgens am Ofen. Datschi und die Schuxn sind an der Reihe. „Manchmal frag’ ich mich schon, wieso ich mir das alles antue“, gibt sie schmunzelnd zu. Wenn sie dann aber ab 11 Uhr im Forststadl hinter der Kuchentheke die süßen Köstlichkeiten verkauft und mit ihren treuen Kunden ins Gespräch kommt, weiß sie warum: „Wenn ich nur am Ofen stehen würde, hätte ich schon aufgegeben.“

Früher stand sie wirklich nur am Ofen. Der Hof in Oberseebach, auf dem sie immer noch mit ihrem 85-jährigen Ehemann Balthasar lebt, und die Enkel der drei Töchter haben viel Zeit in Anspruch genommen. Als das Paar die Felder vor 20 Jahren an die älteste Tochter verpachtete und die Tiere langsam aufgab, war die Zeit gekommen, dass Rosi Huber nicht nur liefern, sondern auch verkaufen konnte.

Rosi Hubers Quarkstollen-Rezept Zutaten: Je 50 Gramm Orangeat und Zitronat, 100 g gemahlene Mandeln, 2 Beutel Rum-Rosinen, 250 g Magerquark, 200 g Zucker, 175 g Butter, 2 Eier, geriebene Schale einer Zitrone, 1 Prise Salz, 550 g Mehl, ein Päckchen Backpulver, ein Teelöffel Kardamon.

Zubereitung: Rum-Rosinen vermengen und eine Stunde ziehen lassen. Alle Zutaten zu einem Teig verkneten, einen Stollen formen, auf ein gefettetes Blech legen und bei 160 bis 180 Grad circa 75 Minuten lang backen. Nach 30 Minuten Backzeit einschneiden und mit Butter bestreichen. Mit Puderzucker bestäuben.

„Wenn man direkt von den Kunden Lob bekommt oder sie dich fragen, wo du letzte Woche warst, weil du mal gefehlt hast – das gibt einem schon ein gutes Gefühl“, freut sich die 75-Jährige.

Drei Generation leben auf dem Huber-Hof. Das klappe gut. „Lieber mal nix sagen und runterschlucken“, ist ihr Tipp für ein gutes Miteinander. „Wenn man das nicht kann, scheppert’s“, weiß sie und meint: „Das Leben ist so kurz, und viele machen es sich unnötig schwer.“

Nach dem Markt ist vor dem Markt: Oft kauft sie schon am Freitagnachmittag die Zutaten für die nächste Woche ein. Ruhiger wird es erst Richtung Weihnachten. Seit ein paar Jahren braucht sie an den Feiertagen nicht mehr zu kochen, die Töchter haben das übernommen. „Das genieße ich sehr.“ Huber sorgt für die Plätzchen, 30 Sorten und ein Quarkstollen sind es bis dahin, die die große Familie kosten darf.

Serie Landfrauen-Besuch

Zum dritten Mal infolge besucht die Heimatzeitung in der Vorweihnachtszeit Landfrauen, die über ihre Arbeit berichten und ihr Lieblingsrezept für diese besondere Jahreszeit verraten. Die Berichte werden an den vier Adventswochenenden veröffentlicht.