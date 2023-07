Auftritte zum Abtauchen: Lesewettbewerb des Rotary Club

Von: Michaele Heske

Teilen

Sieben junge Vorleser teilten sich die ersten drei Plätze (1. Reihe v. l.): Tamara Stehr (Grundschule Grüntegernbach/Eibach), Fatima Bayat (Schwindkirchen), Maximilian Feckl (Moosen), Andreas Bürger (Taufkirchen), Julia Fischer (St. Wolfgang), Maja Strohner (Am Mühlanger Dorfen), Michael Mellisourgos ( Dorfen Nord). Bewertet wurden die Darbietungen von (2. Reihe v. l.): Rotary-Präsident Ludwig Rudolf, Veronika Dürheim-Thalmeier, Sepp Sterr, Marianne Ehrler, Thomas Dötsch, Birgitt Kukla und Suzana Sauer. © MICHAELE HESKE

Maja Strohner gewinnt den Lesewettbewerb des Rotary Clubs in Dorfen.

Dorfen – Sieben Schüler aus Dorfen und dem Umland traten in der Stadtbücherei beim Vorlesewettbewerb des Rotary Clubs gegeneinander an. Beim Contest um die beste Intonation gewann Maja Strohner, die in die vierte Klasse der Grundschule am Mühlanger geht.

Sie sei eine richtige Leseratte, sagt Maja Strohner. „Beim Lesen kann man so gut abschalten, in die Welt der Fantasie abtauchen. Wenn ich mal sauer bin, nehme ich ein Buch in die Hand und sofort komme ich runter“, erzählte sie. Selbstbewusst setzte sich das Mädchen auf den Stuhl und las aus „Hedda Ambris und die Meister der Wirklichkeit“, ein magisches Abenteuer über einen geheimen Buchclub vor. Die Jury war sofort begeistert von ihrem Auftreten und ihrer Aussprache sowie der Lebendigkeit des Vortrags.

„Wir waren uns alle einig – ein verdienter erster Platz für Maja“, sagte Rotarier Josef Sterr. Zu den Juroren gehörten außerdem Veronika Dürheim-Thalmeier und Marianne Ehrler, ebenfalls vom Dorfener Rotary Club, sowie Birgitt Kukla, Leiterin der Stadtbücherei und Buchhändlerin Suzana Sauer.

Den zweiten Platz belegte Michael Mellisourgos, der die Grundschule Dorfen Nord vertrat. „Alle Kinder waren heuer sehr gut“, fand Sterr. Seine Beobachtung: In den vergangenen Jahren war die Qualität vieler Vorträge deutlich schlechter. Die kleinen Vorleser waren allesamt intern Schulsieger in ihrer Jahrgangsstufe geworden.

Erstmals mit dabei war die Grundschule Moosen, vertreten durch Maximilian Feckl. „Lesen ist viel cooler als surfen oder fernsehen“, meinte der zehnjährige Schüler. Lampenfieber hatte der Bub nicht: „Meine Lehrerin sagte: Du schaffst das.“ Einen dritten Preis gab es nicht, die Finalisten aus St. Wolfgang, Taufkirchen und Schwindkirchen sowie der Grundschule Grüntegernbach/Eibach lagen alle gleichauf, so Sterr.

Die Aktion hat mittlerweile Tradition, seit 14 Jahren wetteifern die Schüler aus der Region miteinander. Mit dem Wettbewerb, so hofft man beim Rotary Club, werden auch andere Schüler angeregt, künftig öfters mal zu lesen, anstatt nur vor Fernseher, Handy oder Computern zu sitzen.

„Die Bildung in der Gesellschaft zu fördern gehört zu einem der Ziele, das sich die Rotarier als Aufgabe gegeben haben. Zu einer guten Bildung gehört die frühe Förderung des Lesens, gerade heute, in einer digitalen Welt“ , so Organisator Thomas Dötsch. mhe