Dorfen sagt erneut Ja zum Mega-Solarpark

Von: Michaele Heske

Künftig ein Photovoltaik-Hügel: Rund um diesen Hof soll eine 17 Hektar große Anlage entstehen. © And/Archiv

Mit einer Größe von 17 Hektar soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage am Lainer See entstehen. Der Stadtrat Dorfen setzt einen Ortstermin mit Investor, Nachbarn und Planern an.

Dorfen – Ein Landwirt aus Wies bei Grüntegernbach möchte eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gigantischen Ausmaßes errichten: 17 Hektar südlich des Lainer Sees sollen mit Kollektoren bedeckt werden. Der Stadtrat debattierte am Mittwoch über die Stellungnahmen zu diesem Vorhaben und votierte mit einem Feststellungsbeschluss abermals für den Mega-Solarpark.

Wie schon zuvor stimmten die vier Landlisten-Vertreter und AfD-Stadtrat Mirko Kamolz mit Nein. „Um die Energiewende hinzukriegen müssen wir froh sein, wenn Investoren solche Anlagen planen“, erklärte Bauamtsleiter Franz Wandinger.

Den Stadträten lag ein dicker Katalog mit Stellungnahmen vor, etliche von betroffeneren Anwohnern. Susanne Streibl habe sich erst kürzlich das Areal angeschaut, berichtete die Grünen-Stadträtin. „Wir lügen uns in die Tasche, wenn wir glauben, dass alle diese Riesenanlage super finden“, meinte sie. Bei einer Maßnahme diesen Ausmaßes, sei es wichtig, die Leute mitzunehmen: „Wir brauchen unbedingt einen Ortstermin, gemeinsam mit dem Investor, den Betroffenen und Planern.

Renate Döllel (LDW) hatte sich schon vor über einem Jahr gegen diese Anlage gewehrt. „Das hat mich sehr umgetrieben“, erklärte sie. Die Größe sei Wahnsinn, das seien 20 Fußballfelder, monierte sie damals. Und auch am Mittwoch bemängelte Döllel: „Es ist ein ganzer Höhenzug, ein erheblicher Einschnitt in das Landschaftsbild.“ Die Energiewende sei wichtig, aber nicht mit Mega-Freifeld-PV-Anlagen zu schaffen. Zudem handele es sich um gute Böden: „Dem kann ich nicht zustimmen.“

Landwirtin und CSU-Rätin Sabine Berger stimmte nicht in die Klage über den Flächenverlust ein. „Die Quintessenz ist zwar, dass Energieerzeugung mehr abwirft als die Landwirtschaft, aber auf die Gewerbesteuer, die die Freiflächen PV-Anlage generieren wird, darauf freue ich mich.“ Berger verwies auch auf die Energiekrise, die Abhängigkeiten, die dieser Tage deutlich aufgezeigt würden.

„Es gibt doch nur Strom, wenn die Sonne scheint, wer soll die Energie speichern?“, konterte AfD-Vertreter Mirko Kamolz. Zudem sei der hohe Strompreis eine Folge der Energiewende: „Wir sollten endlich die Wahrheit sagen, was uns diese Energiewende noch kosten wird. Das ist doch eine Rechnung, die nicht aufgeht.“

Daraufhin begehrte Michael Oberhofer (CSU) auf: „Immer die gleiche Diskussion, ich kann es nicht mehr hören.“ Für ihn gebe es nur ein klares Ja zu der Freiflächen-Photovoltaikanlage: „Wenn wir die Energiewende wollen, dann müssen wir solche Wege gehen, da haben wir keine andere Chance.“ Er könne jedenfalls nichts Verwerfliches an dem Projekt finden, schließlich sei ein Investor da. Diesem Statement konnte Heiner Müller-Ermann nur zustimmen. Der SPD-Stadtrat begann nun mit Fakten pro Energiewende. Speichertechnologien seien beispielsweise „massiv in der Entwicklung“. Bürgermeister Heinz Grundner unterbrach den Sozialdemokraten: „Wir brauchen keine Grundsatzdiskussion“, sagte der Rathauschef, die Energiewende in Dorfen sei beschlossene Sache. Und er verwies auf mehr als 25 Wortmeldungen der einzelnen Stadträte und die vorangeschrittene Zeit. „Diese Argumentation der AfD ist falsch. Solche Märchen müssen wir nicht anhören, das kann ich so nicht stehen lassen“, rechtfertigte sich Müller-Ermann.

Umweltreferent Gerald Forstmaier war es wichtig, zu betonen, dass in dem neuen Solarpark keine Elektrolyse zum Einsatz käme. Elektrolyse heißt: Solarkraft wird zu Wasserstoff als speicherbarem Energieträger. „Wir brauchen da keinen Streit, sondern ein klares Signal.“ Freilich müsse bei dem Projekt noch einiges nachgebessert werden, beispielsweise eine Bepflanzung an der Kuppenlage. „Und wir müssen die Nachbarn mitnehmen.“ An gewissen Stellschrauben seien Kompromisse durchaus möglich, meinte auch Wandinger, der das Projekt als „vorbildlich“ lobte. Zudem wurde ein Ortstermin, gemeinsam mit dem Bauausschuss, den Nachbarn und dem Investor vereinbart.