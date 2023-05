Scheibchenweise Schallschutz am Dorfener Freibad

Von Timo Aichele schließen

Die Stadt verschiebt die Öffnungszeiten des Dorfener Freibads um eine halbe Stunde nach vorne - auf 9 bis 20 Uhr. Damit sollen Anwohner besänftigt werden, die mit Anwaltsschreiben gegen Lärmbelästigung vorgehen.

Dorfen – Das Dorfener Freibad und seine Nachbarn – Beziehtungsstatus: kompliziert. Dabei ist es gerade einmal drei Monate her, dass der Bauausschuss einen Beschluss gefasst hat, um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu mildern. Die nördliche Liegefläche ist künftig ab 19 Uhr gesperrt. Jetzt kommt das nächste Scheibchen zur Besänftigung der Anlieger. Die Öffnungszeiten werden um eine halbe Stunde nach vorne verschoben. Im Sommer ist nun von 9 bis 20 Uhr auf.

Das hat der Ausschuss am Mittwoch einstimmig entschieden. Mit 4:7 Stimmen fiel allerdings ein weiterer Vorschlag für kürzere Öffnungszeiten durch, den hatte die Verwaltung allerdings zum Einsparen von Personalkosten gemacht. Demnach hätte das Baden im April und Mai – wie schon im September – zwischen 10 und 19 Uhr ermöglicht werden sollen. Doch das Argument niedriger Besucherzahlen überzeugte die Stadträte nicht. „Es gibt im Mai schöne laue Abende“, meinte Ulli Frank-Mayer (GAL). „Zumindest in anderen Jahren“, musste sie nachschieben, als einige Ratskollegen das mit einem Schmunzeln anzweifelten.

Der weitere Schritt zur Lärmreduzierung ist nötig, nachdem der Anwalt der Beschwerdeführer bereits im März den Beschluss vom Februar als unzureichend zurückgewiesen hat, unterlegt mit dem Verweis auf ein Schreiben des Landratsamts vom 7. Februar. Darin wird ein schallschutztechnisches Gutachten gefordert. „Deshalb hatten wir vor drei Wochen eine Begehung mit einem Schallschutzexperten vom Ingenieurbüro Greiner“, berichtete Bauamtsleiter Franz Wandinger dem Ausschuss.

Der Fachmann habe eine Schließung ab 20 Uhr vorgeschlagen, da ab dann strengere Immissionswerte einzuhalten sind. Zusätzlich soll nach dem Experten-Rat eine Sicht- und Lärmschutzwand im Norden nachgebessert werden. Hier klaffen Lücken zwischen Gabionen-Elementen, daher wird die Wand hinten mit Holz verschalt.

GAL-Rätin Frank-Mayer hatte im Februar noch sehr harsch darauf reagiert, dass das Ruhebedürfnis einzelner schwerer wiegen könnte als das Wohl vieler Freibadbesucher. Die nun vorgeschlagene Verschiebung der Öffnungszeiten befürwortete sie allerdings ohne Umschweife. Denn einige Dorfener Frühschwimmer hatten sich ohnehin schon über die späte Öffnung des Freibads beschwert. „Eine Win-Win-Situation“, fand Frank-Mayer.

„Wir zwicken scheibchenweise was weg“, kommentierte ihr Fraktionskollege Andreas Hartl den neuen Beschluss. Wenn das wieder nicht reiche, „dann soll halt ein Gericht entscheiden“. Davor warnte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Am Ende eines Prozesses könne die Schließung des Bads stehen. Denn der Lärm kratzt knapp an den gesetzlichen Grenzwerten. Es handelt sich um ein allgemeines Wohngebiet und eine Altanlage. Diese Kombination ergibt nach der Schilderung des Rathauses eine erlaubte Schallimmission von 60 dB(A). Genau diese Belastung hat eine Berechnungergeben. Eine Messung könnte schlechter ausfallen. Also hofft die Stadt weiter auf eine gütliche Einigung.