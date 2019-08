Die Schienen-Diebe kamen mit dem Kran

23 Tonnen - so schwer ist das Diebesgut bei einer dreisten Tat in Dorfen. Die Unbekannten müssen ziemlich gut ausgerüstet gewesen sein.

Dorfen - 23 Tonnen Altschienen sind in der ersten Juliwoche vom Schotterparkplatz am Bahnhof Dorfen geklaut worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Dorfen haben die Täter die Eisenbahnschienen an der ehemaligen Baustelle zur Gleiserneuerung vermutlich mit einem Kran auf einen Lastwagen gehievt.

Der Wert der alten Gleise beträgt etwa 5000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Beobachtungen zum Abtransport der Gleise gemacht hat, zum Beispiel Fahrzeuge, Kennzeichen, Personen, wird gebeten, diese der Polizeiinspektion Dorfen, mitzuteilen.

Altmetall ist bei Dieben beliebt. Das zeigt einFall in Germering.