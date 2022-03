Im Schlaflabor: Wenn nachts der Atem stockt

Von: Uta Künkler

Teilen

Im Dorfener Schlaflabor verbringen 40 Patienten pro Monat im Schnitt zwei Nächte. © Landratsamt Erding

Gute Nacht mit 22 Elektroden am Kopf: Im Dorfener Schlaflabor sind Mediziner Krankheiten auf der Spur. Die häufigste Diagnose lautet Schlafapnoe, gefährliche nächtliche Atemaussetzer.

Dorfen – Franz Hintermaier fühlt sich immer kraftloser. Sicher, jetzt, in seinen 50ern und mit dem respektablen Bierbauch will er sich nicht mit dem jungen Mann messen, der er einmal war. Aber diese ständige Müdigkeit, selbst dann, wenn er lange geschlafen hat, schlaucht zunehmend. Schließlich hat er mit seinen Beschwerden bei seinem Hausarzt vorgesprochen. Und nach einer Testnacht mit einem tragbaren Polygraphen daheim deutete alles auf die Verdachtsdiagnose Schlafapnoe, nächtliche Atemaussetzer.

Darum ist Franz Hintermaier jetzt hier, im Schlaflabor Dorfen, einer Abteilung des Klinikums Landkreis Erding. Es ist 19.30 Uhr, ein Mittwochabend. Der Patient hat schon die vorige Nacht hier geschlafen, von einer Infrarotkamera gefilmt und verkabelt mit 22 Elektroden. Ein Zimmer weiter hat eine medizinische Fachangestellte die ganze Nacht am Monitor seine Daten überwacht. Am Morgen dann hat Stationsärztin Dr. Anett Lindner die Kurven der Nachtableitung minutenweise analysiert.

Die Patienten werden mit 22 Elektroden verkabelt, bekommen Gurte um Brust und Bauch gelegt und einen Sauerstoffsensor auf den Finger gesteckt. © Landratsamt Erding

Die allermeisten Patienten im Dorfener Schlaflabor leiden an Schlafapnoe, sagt die Neurologin. Ganz selten nur kämen Menschen mit anderen Leiden wie Narkolepsie (Schlafkrankheit) oder Parasomnie (Schlafwandeln), um ihre Erkrankung eindeutig von anderen wie zum Beispiel der Epilepsie (Fallsucht) abzugrenzen.

Die Akte trägt nicht den Namen Franz Hintermaier, der Patient heißt eigentlich anders. Aber seine Daten sprechen eine eindeutige Sprache. „Sie zeigen ein schweres Schlafapnoe-Syndrom“, sagt Dr. Lindner und deutet auf die verschiedenfarbigen Kurvenlinien auf dem Monitor im Überwachungsraum. Die Gehirnwellen, der Atem, die Augenbewegungen, die Sauerstoffsättigung im Blut und der Muskeltonus im Gesicht werden damit abgebildet.

Die Expertin erkennt, dass Franz Hintermaier etwa 30 Mal pro Stunde im Schlaf keine Luft mehr bekommt. Dann schafft es sein Körper nicht mehr, aus eigener Kraft auszuatmen – und anschließend wieder Luft zu holen.

In der Folge sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut und die vegetativen Stressreaktionen setzen ein. „Der Körper weiß in dieser Situation nicht, ob er gerade dabei ist zu verbluten, und schickt alle Stresshormone los, die er hat“, erklärt Prof. Magdolna Hornyak, die den Fachbereich Schlafmedizin vor viereinhalb Jahren am Klinikum aufgebaut hat (siehe Kasten). Alles schaltet dann auf Überlebensmodus. Der Puls schnellt hoch, der Blutdruck ebenso. Das Gehirn wird in seinem Erholungsprozess unterbrochen. Bis endlich der erlösende Schnaufer kommt und sich alles beruhigt. „Man kann nachts nicht einfach ersticken“, sagt Prof. Hornyak.

Lesen Sie auch „In die Umgebung einfügen“- Bauausschuss diskutiert über Richtlinien für Gebäude mit Terrassengeschosse Fürstenfeldbruck – Anhand einer bereits zurückgezogenen Bauvoranfrage diskutiert der Planungs- und Bauausschuss darüber, in welchem Ausmaß Terrassengeschosse planungsrechtlich zulässig sind, damit sich der Baukörper noch in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. „In die Umgebung einfügen“- Bauausschuss diskutiert über Richtlinien für Gebäude mit Terrassengeschosse Tomer Gardi gewinnt Preis der Leipziger Buchmesse Trotz der erneuten Absage der Leipziger Buchmesse ist ihr Buchpreis auch in diesem Jahr vergeben worden. In der Belletristik-Kategorie gab es eine kleine Überraschung. Tomer Gardi gewinnt Preis der Leipziger Buchmesse

Am Monitor überprüft Stationsärztin Dr. Anett Lindner die Kurven von Atem, Gehirnwellen und Muskeltonus. © Uta Künkler

Patienten wie Franz Hintermaier beruhigt dieser Satz nur zum Teil. Denn gleichzeitig werden sie darüber aufgeklärt, dass unbehandelte Schlafapnoe das Leben um zehn bis 15 Jahre verkürzen könne.

Damit dieser Fall nicht eintritt, wird ein nächtliches Beatmungsgerät verordnet. Eine Maske auf dem Gesicht soll das Ausatmen erleichtern. Außerdem wird empfohlen, das Gewicht zu reduzieren. „Die allermeisten Schlafapnoe-Patienten sind adipös“, erklärt Dr. Lindner. Acht von zehn Patienten im Dorfener Schlaflabor sind männlich, ihr Durchschnittsalter beträgt knapp 60 Jahre.

Das Dorfener Schlaflabor Das Schlaflabor in der Klink Dorfen besteht seit 2017. Pro Monat wird hier das Schlafverhalten von 40 Patienten genau analysiert. Diese verbringen im Schnitt zwei Nächte in einem der vier Überwachungszimmer der Klinik. Fast alle Patienten leiden unter Schlafapnoe. Der Bedarf ist sehr groß, die Warteliste lang. Die nächsten Schlaflabore sind in München, Haag und Landshut.

Für die Anpassung der nächtlichen Beatmung ist Franz Hintermaier an diesem Mittwoch die zweite Nacht in Folge Gast an der Erdinger Straße. Er kennt die Prozedur bereits: Ein Assistent legt ihm zwei Gurte um den Brustkorb und den Bauch, befestigt ein tragbares Gerät auf seiner Brust, steckt einen Sauerstoffsensor an seinen linken Zeigefinger und klebt ihm die vielen kleinen Elektroden ins Gesicht und auf die Kopfhaut.

Um 22.30 Uhr legen sich die Patienten zu Bett. Das Einschlafen fällt ihnen nicht schwer, aufgrund der Atemaussetzer samt wenig erholsamem Schlaf sind Schlafapnoe-Kranke praktisch immer zum Umfallen müde.

Anders als am Vorabend trägt Franz Hintermaier heute die Schlafapnoe-Maske. Und anders als in der vorherigen Nacht blickt die Assistentin im Nebenzimmer auf gleichmäßige Kurven. Beinahe mustergültig wechselt der Patient jetzt zwischen Tiefschlaf- und REM-Phasen. Dr. Lindner ist zufrieden.

Am nächsten Morgen, nachdem er um 6.30 Uhr geweckt wurde und gefrühstückt hat, bekommt Franz Hintermaier das Rezept für ein auf ihn eingestelltes Beatmungsgerät in die Hand gedrückt. Er darf wieder nach Hause – und sich erst einmal richtig ausschlafen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)