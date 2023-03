Schmale Leitlinien für Sonnenstrom: Dorfen will nicht zu stark eingreifen

Von: Timo Aichele

Teilen

Solarpanele eines Fotovoltaik-Parks (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Stadtrat Dorfen verabschiedet einen knapp gehaltenen Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die Grundsatzdebatte dauerte über zwei Stunden.

Dorfen – Mit einer Fläche von fast 10 000 Hektar ist Dorfen eine der größten Flächengemeinden Bayerns. Ein Prozent davon, also 100 Hektar, müsste mit Photovoltaik-Modulen belegt werden, um bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, wie es die Bayerische Staatsregierung fordert. Weitere 100 Hektar sollten es sein, um auch München mit Ökostrom zu versorgen. Diese Zahlen nennt Stadtwerke-Chef Klaus Steiner immer wieder. Sie sind die Grundlage für die kommunale Energiewendepolitik – und speziell beim Thema Freiflächen-Photovoltaik stets Aufhänger für schier endlose Grundsatzdebatten. So auch wieder am Mittwoch, nach über zwei Stunden verabschiedete der Stadtrat den aktualisierten Kriterienkatalog für Freiflächen-PV-Anlagen.

Der Beschluss fiel einstimmig. Angesichts der verfahrenen Diskussion hatte es zunächst nicht danach ausgesehen. Nur ein Zusatzantrag von Sabine Berger (CSU) kassierte vier Nein-Stimmen von Landliste und Walter Zwirglmaier (ÜWG). BBV-Ortsobfrau Berger hatte geforderte die Bonitätsprüfung der Ackerböden aus den städtischen Leitlinien zu streichen. „Für mich ist das ein Eingriff ins Eigentum“, erklärte sie. Die Entscheidung über die Verwendung seiner Flächen solle jedem Landwirt freigestellt sein.

Etwas verwundert wies Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) darauf hin, dass es schließlich Position des BBV und des Amtes für Landwirtschaft sei, dass Freiflächen-PV nur auf Flächen minderer Güte installiert werden sollen. Allerdings prüfe das die Behörde ohnehin, dann müsse das der Stadtrat nicht mehr tun – und ebenso wenig darüber ausgiebig debattieren.

Diese formale Unterscheidung zwischen Verwaltungsebenen im Genehmigungsverfahren bestimmte große Teile der Diskussion am Mittwoch. Bauamtsleiter Franz Wandinger stellte einen bewusst schmal gehaltenen Kriterienkatalog vor. Erstens seien allzu detaillierte Vorgaben für eine erste kommunale Prüfung nicht notwendig. „Bei einer verbindlichen Bauleitplanung können wir solche Dinge dann aufnehmen“, sagte auch Grundner.

Zweitens sei im Gesetzgebungsverfahren einiges im Fluss, berichtete Wandinger. „Es kann sogar sein, dass PV-Anlagen privilegiert werden. Dann haben wir gar nichts mehr mitzuschnabeln“, sagte der Bauamtsleiter.

Einen sehr detaillierten Kriterienkatalog hatte dagegen Umweltreferent Gerald Forstmaier erarbeitet, auch in Anlehnung an die Regelwerke anderer Kommunen. „Auch bei PV-Anlagen muss man regulierend eingreifen“, unterstützte damit unter anderem Martin Heilmeier, mit seiner LDW-Fraktion stets ein vehementer PV-Skeptiker.

Doch die Arbeit des GAL-Stadtrats Forstmaier war nicht umsonst. Seine Leitlinien sollen künftig bei Bebauungsplänen und Bauleitplanungen für Freiflächen-PV als Kriterien angewendet werden, also in einem zweiten Verfahrensschritt. Punkte sind unter anderem die komplette Eingrünung der PV-Anlagen, um den Eingriff ins Landschaftsbild zu minimieren, eine Verringerung der Blendwirkung, auch durch bedachte Ausrichtung der Module und ein Mindestabstand zu Wohngebäuden.