Nächstes Ziel der Schreiner Group in Dorfen: 100 Mitarbeiter

Von: Alexandra Anderka

Große Ziele hat Erich Pably. Das Dorfener Werk der Schreiner Group soll bis 2027 beim Wettbewerb „Fabrik des Jahres“ unter den Preisträgern sein. © schreiner group

Erich Pably ist neuer Werksleiter der Schreiner Group in Dorfen. Die Arbeiten für den Anbau starten 2024. Im Interview spricht Pably über seine Arbeit.

Dorfen – Seit fünf Monaten ist Erich Pably Werksleiter der Schreiner Group in Dorfen. Dort stellen rund 70 Mitarbeiter multifunktionale Spezial-Etiketten und Kennzeichnungslösungen für den Gesundheitssektor her. Sein Vorgänger Ernst Werner hat sich nach intensiven Aufbaujahren in den Ruhestand verabschiedet. Der 57-jährige Betriebswirt und Industriekaufmann bringt über 20 Jahre Know-how aus der Automobilzulieferindustrie als Einkaufs-, Operations- und Werksleiter mit. Der verheiratete Manager und Vater von drei erwachsenen Töchtern berichtet im Interview von seinen ersten Eindrücken in Dorfen.

Herr Pably, was hat Sie dazu bewogen, von einem Konzern in die familiengeführte Schreiner Group zu wechseln?

Zuerst einmal hat mich die Familiengeschichte begeistert. Margarete und Theodor Schreiner gründeten die Firma „M. Schreiner – Spezialfabrik für geprägte Siegelmarken und Etiketten“ in einer 45 Quadratmeter großen Garage in München Laim. Sohn Helmut Schreiner übernahm 1974 die Firma. Mittlerweile ist dessen Sohn Roland Schreiner der Geschäftsführer, aber sein Vater ist als Seniorgesellschafter und Beirat immer noch aktiv. Das begeistert mich ebenso wie die besondere Schreiner-Kultur.

Was meinen Sie damit? Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Schreiner Group hat eine perfekte Mischung aus langjährigen Mitarbeitern und jungen Talenten, die sich gegenseitig wertschätzen und bereichern. Außerdem streben wir nach einem Höchstmaß an Ziel- und Mitarbeiter-Orientierung.

Was können Sie nach fünf Monaten über den Standort Dorfen sagen?

Ich bin sehr angetan. Obwohl das Werk erst 2019 eröffnet wurde, herrscht hier bereits eine hohe Stabilität mit maximalem Fokus auf Operational Excellence. Das heißt, dass Prozesse im Hinblick auf Effektivität und Effizienz kontinuierlich optimiert werden.

Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude sind die prägenden Werte des Unternehmens. Wie sieht es da in Dorfen aus?

Die Innovation kommt aus der Zentrale in Oberschleißheim, dort befinden sich Forschung und Entwicklung. Dorfen ist ein Produktionsstandort, an dem die Leistungskraft großgeschrieben wird. Das ist natürlich sehr wichtig für eine Produktion mit hochmodernen Anlagen, die auch ständig Fortbildungen der Mitarbeiter erfordert. Unsere Mitarbeiter führen mit ihren Vorgesetzten jedes Jahr ein Jahresgespräch, in dem auch festgelegt wird, welche Trainings absolviert werden sollten. Wir legen auf die Weiterbildung der Mitarbeiter sehr viel wert.

Was können Sie über die Freude im Dorfener Werk sagen?

Ja, da habe ich beim ersten Mal, als ich mir die Werte des Unternehmens angeschaut habe, auch erst mal gestutzt. Aber nun weiß ich, wovon die Rede ist. Die Themen werden hier in sehr wertschätzender Art und Weise besprochen. Leidenschaft und positive Energie sind bei den Mitarbeitern deutlich spürbar, das habe ich so noch nie erlebt. Dann haben wir viele Veranstaltungen wie Sommerfest und Jahresabschlussfeier. Wir halten auch an der Gautschfeier fest. Bei der traditionellen Taufe im Kessel werden die fertigen Gesellen geehrt und symbolisch von den Sünden ihrer Ausbildung gereinigt. Darüber hinaus gibt es regelmäßig Abteilungsevents, die Liste ließe sich fortführen. Freude wird groß geschrieben bei uns.

Was macht die Schreiner Group für die Ökobilanz?

Wir haben am Hauptsitz sechs Millionen Euro in ein Wärmepumpenhaus investiert und produzieren bereits gasunabhängig und klimaneutral. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Mit dem geplanten Anbau wollen wir uns der Fernwärme anschließen. Die komplette Lieferkette soll bis 2030 klimaneutral sein. Auch in Bezug auf Wiederverwertung engagieren wir uns und bieten diesen Service unseren Kunden an. Die Schreiner Group hat 2023 den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte erhalten.

Work-Life-Balance ist in aller Munde. Was wird diesbezüglich den Mitarbeitern geboten?

Ich kenne keine Firma, die so auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingeht und so flexible Arbeitszeitmodelle außerhalb der Schichtmodelle unserer Produktion bietet. Wenn Sie zum Beispiel 29,75 Stunden bei uns arbeiten wollen und die anderen Parameter stimmen, machen wir das möglich. Jeder Mensch hat ein anderes Umfeld und wenn zuhause alles passt, sind die Mitarbeiter hochmotiviert. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb unsere Mitarbeiter alles geben. Auch dafür haben wir übrigens einen Preis bekommen: „Erfolgreich.Familienfreundlich“ nennt sich der Award.

Was sind Ihre Herausforderungen für die nächsten Jahre?

An oberster Stelle steht der Anbau. Wir vergrößern uns hier in Dorfen bis 2025 um 40 Prozent auf circa 6500 Quadratmeter. Baubeginn ist für April 2024 geplant. Auf dieser Fläche werden wir Produktion und Logistik perfekt gestalten. Wir wachsen weiter und werden die Zahl der Mitarbeiter in Dorfen auf über 100 erhöhen. Unser langfristiges Ziel bis 2027 ist es, in allen Aspekten so vorbildliche Leistungen zu erbringen, dass wir auch beim Wettbewerb zur Fabrik des Jahres zu den Preisträgern gehören.

Ihre Bilanz nach fünf Monaten klingt sehr gut.

Ja, ich habe einen Traumjob in einer Traumfirma.

Und Sie sind nach Dorfen gezogen. Haben Sie die Stadt schon ein wenig kennengelernt?

Ja, auf jeden Fall. Ich liebe den Ortskern, kulinarisch bin ich angekommen, da hat Dorfen ja eine große Auswahl, und auch kulturell ist einiges geboten.