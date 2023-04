Bitterer Blick zurück: Der Dorfener Schwammerl und der Autobahn-Protest

Von: Timo Aichele

Wahrzeichen und Werbekulisse: Hier trafen sich Heiner Müller-Ermann (r.) und Anton Empl 2005 zu einem Lärm und Probleme beim Schadenersatz © termin, um einen von ihnen gedrehten Film über den A 94-Abwehrkampf bekannter zu machen. ArchivFoto: hermann Weingartner

Der Dorfener Schwammerl steht nun an einem neuen Ort. Zur Einweihung des früheren Wahrzeichens des Widerstands gegen die Isentalautobahn will Heiner Müller-Ermann nicht kommen. Ihm ist nicht nach Feiern zumute.

Dorfen – Ab den 1960er Jahren war der Dorfener Schwammerl Ausflugsziel und Treffpunkt für romantische Stelldicheins mit Blick übers Isental. Erst später wurde das Sitzbankerl mit dem Fliegenpilz-Dach zum Wahrzeichen des Widerstands gegen die A 94. Doch beim Bau der Autobahn rutschte der Hang an der Stelle ab, der städtische Bauhof lagerte die renovierungsbedürftige Konstruktion erst ein und sanierte sie dann. Am Sonntag wird der Schwammerl an seinem neuen Standort östlich des Fürmetz-Hölzls eingeweiht. Ein perfekter Anlass für die alten Veteranen des Widerstands, noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen? Nein, sagt Vorkämpfer Heiner Müller-Ermann: „Ich werde nicht hingehen.“

Ein Ort für Pressekonferenzen und Fototermine, genauso wie für Großereignisse mit der Biermöslblosn und anderen Gruppen sei der Schwammerl gewesen. „Mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher demonstrierten dabei gegen die drohende Zerstörung unserer Heimat“, erinnert sich der langjährige SPD-Stadtrat, der übrigens am kommenden Mittwoch seine letzte Sitzung haben wird.

„Ein bitterer Rückblick, aber das Leben geht weiter“, schreibt der Radiojournalist im Ruhestand in einer Pressemitteilung im Namen der Aktionsgemeinschaft gegen die Isentalautobahn und des Bund Naturschutz Dorfen. Die politischen Mehrheiten seien bei der Entscheidung über die richtige Trasse durch kein verkehrspolitisches Argument zu erreichen gewesen. Anstatt die bestehende B 12 durch den Anbau zweier Fahrspuren zu einer sicheren und leistungsfähigen Straße zu machen, habe unbedingt eine einmalige Kulturlandschaft neu durchschnitten werden müssen.

„Die Eröffnung im Oktober 2019 war ein bitterer Tag“, so Müller-Ermann. „Dass dann, angeführt von Ministerpräsident Söder, innerhalb weniger Monate die gesamte CSU-Prominenz bei den lärmgeplagten Menschen auftauchte und ihr Erstaunen und Mitgefühl über den Autobahnlärm äußerte – auf diese wohlfeile Heuchelei hätten wir gern verzichtet.“

Jetzt in allen Punkten recht zu bekommen, so sieht es Müller-Ermann, sei auch kein Trost. Brutaler Lärm für die Menschen an der Trasse, die Verkehrsentwicklung auf der A 94, wo es regelmäßig zu Staus und Unfällen kommt, und ein Hangrutsch auf mehreren hundert Metern nennt er als Beispiele.

Mit unzähligen Lkw-Fuhren sei Kies herangefahren worden – gewonnen direkt unter der Grasnarbe, gleich neben der B 12. „Wie leicht hätte man dort die B 12 um zwei Spuren erweitern können. Aber Geld spielte ja keine Rolle.“ Die Isentalautobahn habe ihren Kostenansatz um mindestens das Zweieinhalbfache überzogen. Und ob dies das Ende der Fahnenstange sei, wisse nicht einmal der Haushaltsausschuss des Bundestags, da ja alles in einem undurchsichtigen Geflecht einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft stattfinde.

„Deshalb tun sich auch die Gemeinden so schwer, Verantwortliche für die während der Bauphase heruntergefahrenen Ortsstraßen zu finden“, kritisiert der A 94-Experte wider Willen. Anwohnern, denen nun bei Starkregen das Wasser durchs Anwesen fließt, gehe es ebenso.

„Dass all unsere guten Argumente vor Gericht nichts zählten, das war der tragische Schlusspunkt“, erinnert sich der Dorfener. Doch anders als im Strafrecht gebe es hier keine Wiederaufnahme eines Verfahrens. „Das Zerstörungsurteil ist unwiderruflich vollstreckt.“

Der neue Standort sei ein Kompromiss: „Für den Schwammerl war uns wichtig, dass er wieder aufgestellt wird. Ersparen wollten wir ihm allerdings, am alten Ort Tag und Nacht die Isentalautobahn sehen und hören zu müssen. Er schaut herunter auf unsere Stadt.“ Den Aktivisten gegen die Isentalautobahn bleibe immerhin „die Gewissheit, dass wir alles getan haben, um unserer Heimat das zu ersparen“.

Die Einweihung findet an diesem Sonntag um 14 Uhr östlich des Fürmetz-Hölzls bei der Wasserreserve statt. Bürgermeister Heinz Grundner spricht, die Jugend des Trachtenvereins Wasentegernbach tanzt, die Bürger können picknicken, wenn sie wollen. Der Schwammerl ist mit einer kleinen Wanderung über den Bahnübergang bei der Birkenallee und weiter durch den Wald erreichbar. Mit dem Auto geht es über den Kreisverkehr südlich von Dorfen oder mit dem Rad auf dem Radweg nach Winkl in Richtung Eck.