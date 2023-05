Wiedergeburt eines Wahrzeichens: der Dorfener Schwammerl an einem neuem Ort

Von: Timo Aichele

Mit einem Bandltanz unterhielt die Jugend des Trachtenvereins Wasentegernbach die Besucher der Schwammerl-Einweihung. Über 400 Dorfener waren gekommen, um auch in Erinnerungen zu schwelgen. © Weingartner

Ausflugsziel und Symbol für A 94-Protest: Der Dorfener Schwammerl ist mit vielen Erinnerungen verbunden. Nun wurde seine Wiedereinweihung am neuen Standort gefeiert.

Dorfen – Die Stadt und der Schwammerl gehören seit den 1960er Jahren zusammen. Schulausflüge oder auch Stelldicheins – für die Dorfener ist der Pilz mit den roten Punkten gleichermaßen Symbol der Lebensfreude, wie auch Wahrzeichen des jahrzehntelangen Widerstands gegen die A 94. Zur Einweihung des runderneuerten Schwammerls am neuen Standort, östlich des Fürmetz-Hölzls, pilgerten am Sonntag über 400 Dorfener, schwelgten in persönlichen Erinnerungen und genossen bei Sonnenschein die Aussicht über das Isental.

Wer nach der Birkenallee die Bahnschranke passiert, sieht den runderneuerten Fliegenpilz, direkt neben dem Fürmetz-Hölzl, schon aus weiter Ferne. „Der ideale Standort – ein Schwammerl gehört schließlich in den Wald“, witzelt Bürgermeister Heinz Grundner. Für den Stadtchef ist der Schwammerl primär ein beliebtes Ausflugsziel der Dorfener.

Bei einem Picknick genossen manche die Aussicht über die Landschaft, die auch am neuen Standort östlich des Fürmetz-Hölzls wunderschön ist. © Weingartner

Viele lebenslange Freundschaften, selbst spätere Ehen haben am Schwammerl ihre Wurzeln. Innen im Hut des Fliegenpilzes sieht man Namen und Herzen, in Holz geritzt – für immer. Auch Ferdinand Stöckl und seine spätere Frau trafen sich vor 60 Jahren zum heimlichen Rendezvous unter dem Schwammerl-Schirm. „Es war sehr romantisch – der weite Blick ins Tal, der Sonnenuntergang“, schwärmt der Dorfener, der seit seiner Pensionierung vor gut zehn Jahren Dorfener Ansichten malt. Auch den Schwammerl hat er mehrmals auf Leinwand verewigt, dort wo er früher stand, bei Eck, mit Blick auf die Landschaft im Hintergrund. Um die 200 Euro kosten seine Gemälde, die er freilich auch heute dabei hat.

„Früher sah der Schwammerl anders aus – das Dach war viel flacher“, begutachtet Martina Wagner die Replik aus Originalteilen. Ausgerechnet beim Bau der Autobahn rutschte der Hang an der Stelle ab, wo früher der Schwammerl stand, und riss diesen 200 Meter in die Tiefe.

„Hier haben wir uns in unserer Jugendzeit abends getroffen, gefeiert und philosophiert“, erzählt Martin Greimel. Später habe der A 94-Protest den Schwammerl instrumentalisiert, so der heutige CSU-Stadtrat. „Die CSU war damals geteilter Meinung“, erzählt er. Er gehörte, wie auch der ehemalige Bürgermeister Josef Sterr, zu jener Fraktion in der Partei, die dafür plädierte, die bestehende B 12 durch zwei Fahrspuren zu erweitern, damit das Isental bei Dorfen erhalten bleibt. Beide blicken zur benachbarten Autobahn hinüber, die auch vom neuen Standpunkt des Schwammerls zu sehen ist.

Am Sonntag war allerdings kein Verkehrslärm zu hören. „Am Wochenende ist es ruhig, doch unter der Woche, wenn die Lastwagen vorbeidonnern, ist der Lärm je nach Windrichtung unerträglich“, bemängelt etwa Alfred Mayerhofer aus Schwindkirchen. Die Menschen, die in der Nähe der Trasse wohnen, leiden stark darunter: „Uns wurde es anders versprochen. Doch trotz weiterem Protest kümmert sich die Politik nicht mehr um Lärmschutz.“ Für ihn ist der Schwammerl bis heute ein Symbol des Widerstands. Kastulus Grundner wohnt in Sichtweite der Lappachtalbrücke. „An den Lärm gewöhnt man sich nicht“, sagt der 85-Jährige. Von Anfang an war er im Widerstand.

Auch der Bürgermeister findet es schade, dass der Schwammerl nicht mehr am ursprünglichen Standort platziert werden konnte. Der Eigentümer sei nicht einverstanden gewesen, das beliebte Ausflugziel nochmals auf seinem Grund aufzustellen. Das nahe gelegene Grundstück am Fürmetz-Hölzl befindet sich hingegen im Besitz der Stadtwerke Dorfen.

Im städtischen Bauhof lagerte mehrere Jahre die angeschlagene Konstruktion des Schwammerls. Anlässlich der 1250-Jahr-Feier der Stadt wurde das Wahrzeichen nun restauriert und neu aufgestellt. „Das war ein Punktlandung. Wir sind erst am Freitagmittag fertig geworden“, freut sich Bauhof-Leiter Christian Salzeder. Über die Kosten der Instandsetzung kann er noch nichts sagen, einige Rechnungen würden noch nicht vorliegen.

Grundner gehörte damals zu den Befürwortern der A-94. Denn die Autobahn sei ein Standortvorteil und ein Gewinn für alle Pendler. Viele jüngere Besucher, die am Sonntag den Weg zum Schwammerl fanden, sehen es ebenso. „Ich brauche 35 Minuten mit dem Auto nach München“, begeistert sich Julia Gerster, 33 Jahre alt, für die Trasse. Die Dorfenerin verbindet mit dem Schwammerl ausschließlich Gutes: „Herrliche Picknicks mit meinen Eltern und auch die Schulausflüge in der Grundschule hierher waren total cool.“