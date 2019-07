Schwer verletzte 17-Jährige in Klinik geflogen

Hat der Peugeot-Fahrer nichts gemerkt? Auf jeden Fall ist er weitergefahren, als eine junge Bikerin nach einem Zusammenstoß mit seinem Auto zu Fall kam.

Dorfen – Schwer verletzt wurde eine 17-Jährige aus dem Landkreis Mühldorf am Samstag bei einem Unfall in der Nähe von Dorfen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei war die 17-Jährige gegen 12.40 Uhr mit ihrem schwarzen Honda-Leichtkraftrad auf der Kreisstraße ED 22 von Armstorf in Richtung Hinterberg gefahren. In der Rechtskurve kurz vor Aichmühle, kam sie ins Rutschen, streifte das Heck eines entgegenkommenden roten Peugeot und rutschte unter der Leitplanke hindurch. Die Polizei bittet unter Tel. (0 80 81) 93 05-0 um Hinweise zum Peugeot.