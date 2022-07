Immer noch 160 Corona-Tests pro Tag

Screeningstelle Dorfen

Dorfen – 160 Leute kommen momentan im Schnitt über den Tag verteilt zur Corona-Screeningstelle in Dorfen. In der Spitze waren es während der Pandemie über 300 „Visitors“, so heißen in der Amtssprache die Personen, die sich hier testen lassen. Dabei nehmen die Mitarbeiter nicht nur den Abstrich und dokumentieren gegebenenfalls ein positives Ergebnis, sie brauchen gleichermaßen psychologisches Gespür. Auch ist immer ein Arzt vor Ort: „Bei der Hitze kommt es schon vor, dass mal jemand kollabiert und wir eingreifen müssen“, sagt Mediziner Maximilian Wieser.

Dass die Corona-Welle vorbei ist, daran glaubt das Team in der Screeningstelle auf dem Ruprechtsberg nahe der Pfarrkirche nicht. „Aktuell nimmt das Infektionsgeschehen ja wieder Fahrt auf, die Zahlen gehen nach oben“, sagt Schichtleiter Benjamin Meindl. Es gibt sie nämlich wieder, die vielen Feste und Konzerte.

Auch steht die Ferienzeit vor der Tür und damit viele Urlaubsreisen. In Bus und Bahn brauchen die Fahrgäste seit 3. Juli keine FFP2-Masken mehr, sondern nur noch einen medizinischen Mundschutz. Und in Schulen wird auch nicht mehr getestet.

„Corona bleibt uns erhalten, auch wenn die Verläufe aktuell nicht so dramatisch sind. Doch wer weiß, welche Covid-Mutation im Herbst auf uns zurollt“, ergänzt Wieser. Schließlich gebe es die vulnerablen Gruppen, die Kinder und die Senioren sowie alle mit schweren Vorerkrankungen, die nach wie vor geschützt werden müssen, weiß der Arzt.

Seit Ende Mai 2021 wird in der Alten Akademie am Ruprechtsberg getestet, dabei haben sich die Mitarbeiter, die beim Malteser Hilfsdienst angestellt sind, immer wieder auf neue Corona-Verordnungen eingestellt.

„Wir haben viel erklärt, mussten die Leute oft beruhigen, wenn sie erfahren haben, dass sie mit dem Virus infiziert sind“, erzählt Orsolya Szerczy. Seit zwei Jahren arbeitet sie im Team. Das Augenmerk der Mutter zweier Kinder liegt auch bei den Kleinen: Manche Mädchen und Buben seien sehr tapfer, andere haben Angst. Meistens helfen Gummibärchen, oft braucht es aber auch ermutigende Worte: „Da sind wir schon ein bisschen Pädagoge und Psychologe.“

Alle Mitarbeiter haben sich schon selbst das Virus eingefangen, erzählt Teststellen-Leiter Meindl. „Aber nicht bei der Arbeit, sondern im privaten Bereich.“ Die Symptome waren heftig. „Deshalb ist unsere Arbeit nach wie vor wichtig, ohne uns wäre die Dunkelziffer enorm.“

Die Screeningstellen sind nämlich jene Einrichtungen, in denen eine Ansteckung zuverlässig und amtlich festgestellt wird. Sie ermöglichen es erst, dass das Infektionsgeschehen erfasst wird und der Überblick bleibt.

„Deshalb ist ein niederschwelliges Test-Angebot wichtig, auch wenn sich nicht mehr alle Personen testen lassen können“, sagt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. „Asymptomatische Personen haben weiterhin Anspruch auf kostenlose Testung mittels Schnelltests, wenn sie das fünfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder im ersten Drittel einer Schwangerschaft sind. Und natürlich können sich alle nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 freitesten lassen.“ Kostenlose Tests bekommt natürlich auch das Pflegepersonal.

Wer indes eine Corona-Warn-App mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ erhält oder zu einer Veranstaltung gehen möchte, zahlt drei Euro in der Apotheke. „Da kann man sich nicht an den kommunalen Teststellen testen lassen“, erläutert Fiebrandt-Kirmeyer.

Testzentrum-Besucherin Elfriede Herbst ist ein Routinier: „Mein Mann war im Marienstift, da war ich im vergangenen Jahr oft hier.“ Aktuell braucht die Dorfenerin ein negatives Ergebnis, weil sie mit ihrer Freundin in die Klinik Wartenberg fahren möchte. Dort müssen Besucher – anders als mittlerweile im Marienstift – einen negativen Test vorlegen. Die verschiedenen Einrichtungen regeln das mittlerweile individuell unterschiedlich.

Bettina Holzner-Schmidt aus Moosen fühlt sich krank, daheim machte sie einen Schnelltest. An der Screeningstelle wurde der positive Befund bestätigt. „Die Mitarbeiter sind sehr bemüht und freundlich.“ Testzentren findet sie nach wie vor sehr sinnvoll. „Ich habe beim Hausarzt angerufen, die Sprechstundenhilfe wusste nicht, wo ich mich noch testen lassen kann. Ich bin froh, dass die Screeningsstelle in Dorfen diese Aufgabe noch übernimmt.“