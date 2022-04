Endlich wieder Showtanz auf der Bühne

Von: Hermann Weingartner

Ein spektakuläres Finale bot die Grüntegernbacher Showtanzgruppe „Members of Dance“ mit ihrer Themenshow „Unsere Erde“. Davor hatten viele Akteure von befreundeten Showtanzformationen dem Publikum gehörig eingeheizt. © Hermann Weingartner

300 Akteure begeistern bei der Dance & Shownight des TSV Grüntegernbach.

Dorfen – Über 600 begeisterte Zuschauer genossen am Freitagabend in der Dorfener Zentralschulturnhalle einen mitunter spektakulären Unterhaltungsabend: Die Showtanzabteilung des TSV Grüntegernbach präsentierte ihr Programm „Showtime – Back on Stage“. Knapp 300 Akteure in 14 Tanz- und Showgruppen waren dabei. Die Veranstaltung war mehr als nur die geplante kleinere Ausführung der bekannten „Dance & Shownight“ des TSV, die wegen Corona hatte abgesagt werden müssen. Die freudigen Reaktionen zeigten, wie sehr ein solches Mega-Event vermisst worden war.

Seit zwei Jahren „tanzen, üben, Lockdown, tanzen, üben, Lockdown“, das habe an den Nerven aller Gruppen arg gezerrt, berichtete Walter König eingangs auf der Bühne. Als Moderator der Showtanz-Events des TSV Grüntegernbach führte er das Publikum heuer zum 20. Mal im Format „Showtime“ souverän durch den Abend.

Es werde ein „längerer Abend“, warnte König, und tatsächlich dauerte der Abend bis kurz vor Mitternacht. Dem TSV sei es dabei wichtig gewesen, „allen Show-Gruppen und Künstlern wieder eine Bühne zu geben und vor allem den Applaus, den sie verdienten“. Bei den Auftritten gab’s vom Veranstalter keine zeitliche Beschränkungen. Nach so langer Zeit sollte jede Gruppe ihr volles Programm präsentieren können.

Süße Monster: Die „Zuckerpuppen“ (Bild oben) sind die Kleinsten unter den Grüntegernbacher Showtanzgruppen. Mit ihrer „Monsterparty“ sorgten sie für eine gute Einstimmung auf den Unterhaltungsabend in der Dorfener Zentralschulturnhalle. © Hermann Weingartner

Nach über vier Stunden mit spektakulären Acts hieß es Bühne frei für das Finale mit den „Großen“ der TSV-Tanzabteilung: die erfolgreiche und überregional bekannte Showtanzgruppe „Members of Dance“. Sie lieferten ein großartiges Tanz- und Showspektakel mit Standing Ovations zwischendurch.

Die 27 Tänzerinnen und Tänzer der „Members“ versinnbildlichten mit einer beeindruckenden Themenshow das Wichtigste: „Unsere Erde“. Es wurde eine sensationelle Reise durch die Zeit, in der die bedrohte Natur und das Verlangen der Menschen nach immer mehr in verschiedenen Tanzsequenzen thematisiert wurden – garniert mit fantastischen Kostümen, atemberaubenden Formationen, Hebefiguren und Würfen. Die Botschaft am Ende: Es ist noch nicht zu spät, etwas zu ändern und jeder kann etwas tun.

Zum Auftakt hatten die Kleinsten der Grüntegernbacher Showtanzgruppen mit ihrer „Monsterparty“ gleich für beste Stimmung in der Sporthalle gesorgt. Die kleinen „Monster“ der „Zuckerpuppen“ verzauberten mit ihren seit zwei Jahren einstudiertem Programm. Nach und nach enterte der gesamte TSV-Tanznachwuchs mit den „Zappolinas“, „Sugar Babes“ und „Funky Dance Revolution“ die Bühne. Mit aufwendiger Choreografie inszenierten die „Magic Dancers“ mit „Du bist nicht genug“ ein sozialkritisches Thema und die Botschaft „Jeder ist auf seine Weise gut genug und auch perfekt“.

Dem TSV und seiner Tanzabteilung sei es wichtig gewesen, auch anderen Gruppen eine Möglichkeit für einen Auftritt vor Publikum zu bieten, betonten 3. Abteilungsleiter Florian Wandinger und TSV-Vorsitzender Stefan Mugler. Mit atemberaubenden Shows, Hebefiguren und Würfen begeisterten „Dance United“ aus Wartenberg, „Red Diamonds“ Velden und „Narrengilde Kraiburg“. Aus dem Allgäu kam der bayerische Meister im DVG Tanzsport Buxheim nach Dorfen. Die Prinzengarde Dingolfing entführte eindrucksvoll ins London um die Jahrhundertwende.

In drei intensiven Minuten zeigte der „Rock’n’Roll Club Eggenfelden Tanzsport vom Feinsten. Fasziniert war das Publikum auch von der akrobatischen Tanz- und Artistik-Show der „Stonebite Performing Arts“ sowie von der Breakdance-Aufführung der Step2diz feat. Poppin Shoash aus München.