Skepsis gegenüber Flüchtlingsunterkünften in Dorfen

Von Sträuchern bewachsen ist am Gewerbering die Fläche neben einem Entsorgungsunternehmen.

Von Timo Aichele schließen

Der Bauausschuss Dorfen lehnt eine neue Flüchtlingsunterkunft für 160 Menschen am Gewerbering ab. Der Antrag auf Bau einer Wohnanlage für Asylbewerber im Meindl-Areal wird vertagt.

Dorfen – Zwei Flüchtlingsunterkünfte hatte der Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch auf der Tagesordnung. Grünes Licht gab es für keine von beiden. Die Wohnanlage für 160 Asylbewerber am Gewerbering lehnte das Gremium gleich mal einstimmig ab. Hinter den zweiten Bauantrag setzten die Stadträte zumindest ein großes Fragezeichen. Bei der Unterkunft im Meindl-Areal wird die sichere fußläufige Erreichbarkeit als Problem gesehen.

Mit etwa 40 Zuhörern war der Sitzungssaal im Rathaus voll. Erkennbar die meisten von ihnen waren wegen der beantragten Unterkunft am Gewerbering gekommen. Dort plant Immobilienmakler Florian Brandhuber eine große Gemeinschaftsunterkunft (wir berichteten).

Die bereits eingegangen Einwendungen seien „geprägt von eindeutiger Sachlichkeit, von baulichen Argumenten und Verkehrsthematiken. Ganz großen Respekt den Anliegern vom Gewerbering“, dankte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU).

Michaela Meister kritisierte die Dimension. In den bisher größten Quartieren in Dorfen, Lindum und Wailtlkeller, „kennen wir von der Flüchtlingshilfe schon große Schwierigkeiten. Die neue wäre mit 160 Personen mehr als doppelt so groß“, warnte die SPD-Rätin.

Am Gewerbering gebe es Schwerlastverkehr, keine Gehwege und keine richtige Beleuchtung, argumentierte Martin Greimel (CSU). „Hier ist Unfallpotenzial, wenn die Leute in die Stadt marschieren“, folgerte der Gewerbereferent – und meinte: „160 Leute, das ist ein Wahnsinn. Daraus entsteht Konfliktpotenzial.“

Außerdem müssten die dort wohnenden Asylbewerber Lärm ertragen, fügte Martin Heilmeier (LDW) an. Direkter Nachbar wäre ein großer Abfallentsorger. Günther Drobilitsch (GEM) sah sogar den Bestand einiger Gewerbebetriebe in Gefahr.

Die beiden GAL-Räte Gerald Forstmaier und Susanne Streibl ließen zumindest Zweifel anklingen. „Bei diesem Bereich sind die Erschließung und die Möglichkeit nach Dorfen reinzukommen, besser gegeben“, meinte Forstmaier. „Das ist sicher nicht der schlechteste Ort, um Flüchtlinge unterzubringen“, sagte Streibl. Allerdings seien Größe und Konzept klare Argumente gegen den Antrag, sagte die Grüne. Der Beschluss erging einstimmig – ebenso die Vertagung des Antrags auf dem Gebiet der ehemaligen Ziegelei Meindl.

Dort plant Bauträger Robert Decker ein Gebäude mit 30 getrennten Wohnungen – explizit keine Gemeinschaftsunterkunft, in der sich die Menschen Küchen und Bäder teilen müssen (wir berichteten).

Die Erschließung für den motorisierten Verkehr sei von Süden gewährleistet, erklärte Bauamtsleiter Franz Wandinger. Ob der Kanal leistungsfähig genug ist, müsse noch geprüft werden.

„Die für Fußgänger und Radfahrer nicht hinreichende Anbindung macht die Entscheidung aber schwierig“, sagte Grundner. Schon jetzt müssen Partygäste im Tonwerk oder Studierende an der Beamtenakademie zur B15 gehen, wo an der östlichen Seite des Bahnübergangs weder Gehweg noch Querungshilfe vorhanden sind. Bis zur Bauausschusssitzung im Juli sollen diese Erschließungsfragen geklärt werden.

Eine verkehrssichere Situation für Fußgänger am jetzigen B15-Bahnübergang ist Zukunftsmusik. „Die Bahn und das Staatliche Bauamt werden diesen Bereich nicht umbauen“, prophezeite Grundner. Diese Maßnahme kommt erst mit dem zweigleisigen Ausbau der Bahn.

Im Raum stand daher die Frage einer zusätzlichen Fußgängerbrücke. Schließlich ist das Meindl-Areal schon jetzt vielfältig genutzt und soll zu einem Wohnquartier ausgebaut werden. „Daraus wird zumindest eine gewisse moralische Erschließungsverpflichtung erwachsen“, folgerte der Bürgermeister.

„Wie steht es mit einer Beteiligung an einer Brücke?“, fragte Streibl. „Ich sehe keine Verpflichtung. Wir haben da einen Bauwerber, der damit gut Geld verdient“, antwortete Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU). Schließlich kämen erhebliche soziale Folgekosten auf die Stadt zu.

Das unterstrich Walter Zwirglmaier (ÜWG): „Diese Kinder brauchen einen Kindergartenplatz und einen Schulplatz. Sind diese Kapazitäten vorhanden?“ Das sei tatsächlich ein Dilemma, antwortete Grundner. „Unsere Betreuungseinrichtungen sind nahezu alle voll.“ Vor allem die Personalgewinnung sei eine Herausforderung.

Bei der Flüchtlingshilfe Dorfen ist es ähnlich. „Wir sind über unsere Kapazitätsgrenzen hinaus“, sagt Josef Kronseder auf Nachfrage, der die Diskussion als Zuschauer verfolgt hat. Der Standort am Gewerberbering sei an sich „in Ordnung“, die Größenordnung kritisiert der Ehrenamtliche allerdings: „Das ist alles auf Kante geplant.“ Wenn sich die Situation weiter verschärfe, glaube er ohnehin, dass es noch mehr als 160 Bewohner werden könnten. „Dann werden Gemeinschaftsräume zu Zimmern umfunktioniert.“