Sondersitzung zum Dorfener Pandemie-Betrieb

Von: Timo Aichele

Wegen Corona in der Schulaula tagt der Stadtrat Dorfen seit April 2020. Damals saßen die Räte dort noch ohne Maske und ohne Luftreinigung durch einen CO2-Filter. Mittlerweile heißt der Standard FFP2, die Abstände sind im Pandemieausschuss noch deutlich größer. Schließlich sitzen nur zehn und nicht 24 Räte nebeneinander. © Hermann Weingartner

Infektionsschutz versus Arbeitsfähigkeit: Der Stadtrat Dorfen berät am Mittwoch über Sinn und Unsinn des Pandemieausschusses.

Dorfen – Der Dorfener Stadtrat ist zuletzt Anfang November zusammengekommen, nächsten Mittwoch ist es wieder so weit. Wegen des starken Infektionsgeschehens hat der Pandemieausschuss seit November die Geschäfte übernommen. Das Gremium tagt statt des Plenums und der weiteren Ausschüsse. Das kritisiert LDW-Stadtrat Martin Heilmeier als überzogen und demokratieschädlich (wir berichteten). Der Stadtrat wird nun in einer Sondersitzung über die Beendigung dieses Zustands beraten.

Das Rathaus geht offensichtlich davon aus, dass der Pandemie-Betrieb am nächsten Mittwoch beendet wird. Auf der Homepage der Stadt sind bereits weitere Ausschusssitzungen angekündigt. Am 9. Februar tagt demnach der Stadtrat, am 16. der Haupt- und Finanzausschuss sowie am 23. der Bau- und Verkehrsausschuss jeweils um 19 Uhr in der Aula der Zentralschule.

Diskutiert wird darüber schon länger. Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) hat Mitte Januar sein Festhalten am Pandemieausschuss in einem Schreiben an die Stadtratsmitglieder begründet. Den Brief hat die Pressestelle des Rathauses auf Nachfrage unserer Zeitung zusammen mit einer Stellungnahme an die Redaktion gesendet.

Ihm sei bewusst, dass dies Diskussionsbedarf auslöse, erklärt Grundner darin. Gleichwohl sei er nach Beratung mit den Abteilungsleitern der Stadtverwaltung zu dem Ergebnis gekommen, an dem Modus festzuhalten, der aufgrund des Pandemiegeschehens geboten sei.

Ein wichtiges Ziel sei, „das Infektionsrisiko auf einen kleineren Personenkreis zu beschränken und dennoch im Rahmen der Gremiumsarbeit arbeitsfähig zu bleiben“, argumentiert Grundner. Außerdem stehe aktuell im Wesentlichen der Haushalt 2022 auf der Agenda, der ohnehin in den jeweiligen Ausschüssen vorberaten werden muss.

Der Stadtrat hatte Anfang Januar 2021 die Kriterien zur Einsetzung des Pandemieausschusses mit 22:2 Stimmen beschlossen. Demnach tritt er bei Inzidenzen über 150 in Kraft. Ihm sei durchaus bewusst, dass dies „aufgrund der gegenwärtig gültigen Vorgaben nur noch teilweise in Betracht gezogen werden könne“, schreibt Grundner ein Jahr später.

Eine Beendigung des Pandemie-Betriebs könne aber nur durch Änderung der Einberufungskriterien erreicht werden. Grundsätzlich sei diese Entscheidung zwar laut Gemeindeordnung nicht dem Stadtrat vorbehalten. Dennoch halte er es für schwierig, eine vom Stadtrat vorgegebene Beschlusslage vom Pandemieausschuss und nicht vom Plenum ändern zu lassen, erklärt Grundner. Das ist die Grundlage für die Debatte am nächsten Mittwoch.

