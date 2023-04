Weltsprache Spanisch auf dem Dorfener Lehrplan

Von: Alexandra Anderka

Spanisch? Ja klar! Diese Möglichkeit bietet das Gymnasium Dorfen ab kommendem Schuljahr an. Einige Zehntklässler haben sich bereits angemeldet, unterrichtet werden sie von Katharina Matuschek (l.) und Anja Groh (r.). Schulleiter Markus Höß (l.) freut sich, damit das sprachliche Profil der Schule stärken zu können. © Gymnasium Dorfen

Das Gymnasium Dorfen bietet als einziges im Landkreis Spanisch als spät beginnende Fremdsprache an.

Dorfen – Spanisch als spät beginnende Fremdsprache können Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Dorfen ab Herbst 2023 lernen, es ist damit das einzige Gymnasium im Landkreis, an dem dies bislang möglich ist. Angesprochen sind die aktuellen Zehntklässler, die dann in die Oberstufe wechseln.

Anja Groh und Katharina Matuschek sind die beiden Lehrerinnen, die Spanisch unterrichten werden. Beide können es nach eigenen Angaben kaum erwarten. „Bislang war ich immer die Exotin“, sagt Groh, die in Dorfen bisher Spanisch nur als Wahlkurs unterrichtete. Matuschek ist neu an der Schule und wurde wegen ihrer Fächerkombination Englisch/Spanisch extra angefordert.

Direktor Gerhard Motschmann, der seit 2016 in Ruhestand ist, beantragte vor Jahren schon einmal, Italienisch als dritte Fremdsprache durch Spanisch zu ersetzen. Dies wurde damals abgelehnt. Dennoch blieb der Wunsch auf Spanischunterricht bestehen, wie Schulleiter Markus Höß berichtet. „Der Elternbeirat ist an mich herangetreten.“

Er freue sich, diesem Wunsch nun Rechnung tragen zu können: „Im Sinn einer begabungsfördernden Schule müssen wir ein breites Angebot bieten.“ In den Naturwissenschaften sei das Gymnasium Dorfen mit der Forscherklasse und den Mint-Fächern gut aufgestellt. „Nun galt es, eine Balance im sprachlichen Bereich zu schaffen.“ Der Schuleiter ist sich sicher, dass Spanisch als Weltsprache den Schülern später nützlich für ihre berufliche Karriere sein word. Der Zeitpunkt der Einführung sei perfekt, denn ab kommenden Schuljahr wächst das G9 in die Oberstufe hoch.

Wenn man sich für eine spät beginnende Fremdsprache entscheidet, wird eine der beiden ersten Fremdsprachen abgelegt. Die Schüler können in Spanisch dann auch die mündliche Abitur-Prüfung ablegen. Im Unterricht setzen die Lehrerinnen den Schwerpunkt auf mündliche Kommunikation, wobei reibungslose Verständigung Vorrang vor der absoluten sprachlichen Korrektheit hat.

Groh schwärmt: „Ich liebe diese Sprache.“ Während ihres Studiums verbrachte sie ein Jahr an der Universität in Santiago de Compostela. Ihre Kollegin lernte selbst Spanisch als spät beginnende Fremdsprache. Nach dem Abitur ging sie als Au-Pair nach Alicante, ihr Spanisch-Studium absolvierte sie zum Teil an einer Uni in der Nähe von Madrid. „Ich freue mich unglaublich, unseren Schülerinnen und Schülern eine neue Welt eröffnen zu können.“

Auch etliche der Zehntklässler freuen sich schon darauf: „Ich kann zwar schon Spanisch sprechen, hatte es aber nie als Schulfach. Wie bei der deutschen Sprache bringt es viel, wenn man auch die Grammatik lernt und sie analysieren kann“, begründet Enrique Parache seine Wahl.

„Ich habe Spanisch gewählt, weil ich die Sprache sehr schön finde. Ich habe auch schon mal probiert, sie mir selber beizubringen, aber das war ganz schön schwierig“, gesteht Rebecca Hartl. Sophie Proll ergänzt: „Ich liebe es, neue Sprachen, Länder, aber vor allem ihre Kulturen kennenzulernen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich ab nächstem Jahr zusätzlich zu Französisch und Englisch die Möglichkeit habe, Spanisch zu lernen.“

Die beiden Spanisch-Lehrerinnen wollen auch über den bloßen Sprachunterricht hinausgehen. „Ich kann mir schon vorstellen, dass wir in unserer Schulküche auch mal Tapas oder eine Paella zubereiten werden.“