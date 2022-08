Tierische Spendentour: Tanja Hertel wandert vier Wochen mit Ziegenbock Loki

Am Beginn eines langen Wegs: Heute Morgen beginnt Tanja Hertel eine vierwöchige Wanderung mit Ziegenbock Loki, um Spenden für Menschen zu sammeln, denen es an Nahrung und medizinischer Versorgung mangelt.

Für „Ärzte ohne Grenzen“

Von Alexandra Anderka schließen

Heute wandert die Dorfenerin Tanja Hertel mit Ziege Loki los. Vier Wochen lang will sie auf Spendentour sein. Der Erlös soll an „Ärzte ohne Grenzen“ gehen.

Dorfen – „Komm Loki, komm“, lockt Tanja Hertel den kleinen Ziegenbock und hält ihm frisches Gras vor die Nase. „Wenn er nicht mag, kann er ganz schön bockig werden – im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt sie lachend. Die 50-jährige Dorfenerin bricht heute zu einer besonderen Wanderung auf. Zusammen mit Loki wird sie die nächsten vier Wochen unterwegs sein. „Ich mache die Wanderung aber nicht aus Spaß“, erklärt die Erzieherin. Sie macht sich auf den Weg, um Spenden für „Ärzte ohne Grenzen“ zu sammeln.

Die verheiratete Mutter von zwei Söhnen (19 und 16) leitet die „Kinderinsel“ in Erding. Dort entstand auch die Idee, als sie Kinder einer afrikanischen Familie betreute. „Durch diese Begegnung ist mir klar geworden, in welch behüteter Welt wir leben, selbst wenn die jetzt auch ein bisschen aus den Fugen geraten ist.“

Als Ziel hat Hertel Neustadt an der Donau angepeilt. Ihre ursprünglichen Pläne waren aber sehr viel ehrgeiziger. Die 50-Jährige wollte von den Bergen bis zum Meer zu laufen –1000 Kilometer sollten es werden. Dafür hatte sie drei Monate veranschlagt. Ihr Urlaub war schon genehmigt. Doch dann fiel unerwartet eine Kollegin aus. „Ich kann mein Team nicht alleine lassen“, erklärt die Erzieherin. So musste sie den Trip auf vier Wochen verkürzen.

Loki mag immer noch nicht vorwärts gehen. Franz Stadler, der Ziegenbauer, kommt an und ermahnt Hertel: „Du musst ihm zeigen, wer der Herr ist. Notfalls an den Hörnern packen und weiterziehen.“ Hertel lacht und meint: „Das hat mir der Franz schon so oft gesagt, aber ich bin halt Erzieherin und gehe rücksichtsvoll mit dem Ziegenbock um – wie mit meinen Kindern.“ Das Autoritäre entspreche nicht ihrem Charakter. Dennoch gibt sie sich zuversichtlich: „Wenn der Weg neu ist, dann geht Loki gerne mit mir.“

Seit drei Wochen trainiert die 50-Jährige mit dem knapp sechs Monate alten Ziegenbock, um Kondition aufzubauen. Mit dem Zweck der Spendenwanderung vor Augen nimmt die Dorfenerin diese Strapazen aber gerne auf sich. Bei der Flüchtlingsfamilie sei es in der alten Heimat jeden Tag darum gegangen zu überleben. Die Mutter habe einmal stolz zu der Erzieherin gesagt: „Ich bin eine gute Mutter, ich kann meine Kinder ernähren.“

Da habe sie realisiert, dass die Afrikanerin in einer völlig anderen Welt aufgewachsen ist, erzählt Hertel. „Bei uns ist man noch lange keine gute Mutter, wenn man seine Kinder ernähren kann. Erst wenn man ihnen was bietet, sie zu Ballett- oder Musikstunden fährt. Wir haben hier gar keine Vorstellung, wie hart das Leben sein kann.“ Darauf will die Erzieherin mit ihrer Aktion aufmerksam machen.

Die Begegnung habe die zweifache Mutter sehr berührt. „Wir haben einfach das Glück, am richtigen Ort geboren zu sein.“ Mit ihrer Aktion möchte sie ein bisschen zu mehr Gerechtigkeit beitragen, „dass diese Menschen nicht so zu kurz kommen“. Bei ihrem Spendenlauf arbeitet sie mit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ zusammen, weil sie von deren Arbeit überzeugt ist.

Also marschiert die 50-Jährige heute los. Der Rucksack ist schon seit Tagen gepackt. Sie nimmt nur das Nötigste mit: Isomatte, Einmann-Zelt, Unterwäsche, lange und kurze Wanderhose, drei T-Shirts, einen Pulli, Bikini, ein Handtuch, Blasenpflaster, Notfall-Kit, Zahnbürste, Sonnencreme. „Und ganz wichtig: Rei in der Tube, um Kleidung zur Not im Fluss zu waschen.“ Die Wanderin hofft, auch mal auf einem Campingplatz oder Hof unterzukommen.

Startpunkt ist ein Bauernhof in Zeil, in der Nähe von Buchbach (Kreis Mühldorf). Dort lebt Ziegenbock Loki. 20 Geißen halten die Stadlers dort. Vor 30 Jahren kam das erste Tier auf den Hof, weil die Tochter an Neurodermitis litt und die Ziegenmilch half. Die Tochter ist mittlerweile ausgezogen, die Ziegen sind geblieben. Renate Stadler hat sich ein zweites Standbein aufgebaut mit Kasweckerl, Mozzarella, Hüttenkäse und einer Art Feta, alles aus Ziegenmilch, die sie in umliegenden Geschäften anbietet.

Hertel war schon immer fasziniert von Ziegen – „weil es so kluge Tiere sind“ – und hat sich deshalb für sie als Wanderbegleitung entschieden. Den Hof der Stadlers fand sie übers Internet. Das Paar war sofort begeistert von Hertels Idee und gibt ihr seither Ziegen-Tipps. „Obwohl Ziegen auch Herdentiere sind, entpuppen sie sich beim Wandern eher als Individualisten“, weiß Hertel. Außerdem sorgen die Kapriolen der Zicklein für Spaß und Unterhaltung.

Den Weg hat sie mit einer Wander-App geplant. Tagesziele habe sie sich aber nicht vorgenommen. „Denn wenn Loki nicht mag, geht gar nichts mehr. Erst recht nicht, wenn ich Stress aufbaue.“ Verständnisvoll schaut sie den jungen Ziegenbock an, der sich mit seinem kleinen Gesicht an ihre Brust schmiegt und meint: „Den geb ich nicht mehr her.“

Die Spendenaktion:

Die Reise steht unter dem Motto „Restoration of Balance“ – das Gleichgewicht wiederherstellen. Unter dem Stichwort ist die Aktion auf Facebook und Instagram zu finden. Hier kann direkt gespendet werden. Auf www.aerzte-ohne-grenzen.de finden sich ebenfalls Infos. Das Spendenkonto der Organisation hat die IBAN DE72 3702 0500 0009 7097 00. Mit dem Stichwort „Ziegenwanderung“ wird die Spende richtig verbucht.