Wenn das Eis schmilzt, kommen „die ganzen Preißn zu uns runter“

Dorfen müsse helfen, die Welt zu retten. Bei zukünftigen Bebauungsplänen soll deshalb der Umweltreferent einbezogen werden.

Dorfen – Um energetische Konzepte für zukünftige Bebauungspläne ging es am Mittwoch im Umwelt-, Natur- und Klimaausschuss der Stadt Dorfen. Die GAL hatte beantragt, den Umweltreferenten bei der Entwicklung einzubeziehen. Der Ausschuss beschloss, dass bei der Erstellung von Bebauungsplänen soweit möglich die Verwaltung, die Stadtwerke und der Umweltreferent gemeinsam ein energetisches Konzept entwickeln.

Umweltreferent Gerald Forstmaier (GAL) stellte sein Konzept vor und holte dabei aus. Er erinnerte an das Kyoto-Protokoll 1997, nach dem der CO2-Wert kurzfristig nach unten gegangen, dann aber wieder gestiegen sei. Er zeigte anhand einer Karte auf, was in Europa passieren werde, wenn das Eis abschmelze. „Uns wird da nichts passieren“, erklärte Forstmaier. Aber nicht nur Dänemark und die Niederlande würden überschwemmt, sondern auch Städte wie Berlin, Hamburg, Bremen oder Hannover. Schmunzelnd fügte er an: „Für uns in Bayern heißt das: Die ganzen Preißn kommen zu uns runter.“ Anschließend zeigte er an weiteren Grafiken den Energieverbrauch auf und stellte die Energiegewinnung, wie zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen, daneben. So sei in Dorfen der Energiesektor Wärme für rund 50 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich.

„Auch Dorfen muss seinen Anteil beitragen, um die Welt zu retten“

Der Umweltreferent wünscht sich, „dass wir uns Fachkompetenz ins Boot holen“, etwa Stadtwerke-Chef Klaus Steiner. Gemeinsam könne man bei neuen Bebauungsplänen entsprechend einwirken, etwa bei der Dämmung oder intelligenten Heizsystemen. „Dorfen kann die Welt nicht retten, Hohenpolding und St. Wolfgang auch nicht“, stellte Forstmaier fest. „Aber auch Dorfen muss seinen Anteil beitragen, um die Welt zu retten.“

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) stimmte zu. „Wir können die Welt nicht retten, aber wir müssen was tun“, erklärte er. Zu Forstmaiers Vorschlag sagte er: „Das ist kein Novum. Das wurde bereits praktiziert, zum Beispiel beim Baugebiet an der Mühlleite.“ Es sei wichtig, sich mit den Stadtwerken zusammenzuschließen. Grundner wies aber darauf hin: „Grundsätzlich erstellt die Verwaltung die Planung, und es gibt bereits einen Beschluss aus dem Jahr 2008, dass der Umweltreferent mit einzubeziehen ist.“

Forstmaier sah das anders. Er sei nicht „mit einbezogen“ worden, sondern habe bisher lediglich eine Stellungnahme abgeben können. „Ich will aber vor der zeichnerischen Bearbeitung mit einbezogen werden – deshalb der Antrag.“ Der Bürgermeister sagte, dass es durchaus Beispiele gebe, wo der Umweltreferent „bereits im früheren Stadium beteiligt worden ist“.

Wolfgang Krzizok