Der Dorfener Stadtpark als Generationenprojekt

Von: Timo Aichele

Teilen

Viel geboten ist künftig im Dorfener Stadtpark. Geplant sind unter anderem ein Schwimmsteg und eine Boule-Bahn. Ein Highlight für Kinder wird der Vogelnestbaum. © Arthur Borus

Eine Arbeitsgruppe aus Jung und Alt hat ein Konzept für den Dorfener Stadtpark ausgearbeitet. Die Umsetzung soll bis Frühjahr 2023 erfolgen. Die Kosten werden auf gut 90 000 Euro geschätzt.

Dorfen – Der Dorfener Stadtpark wird relativ wenig genutzt. Um das zu ändern , hat ein Arbeitskreis nun ein Konzept für einen attraktiveren Park entwickelt. Geplant sind unter anderem Sitzgruppen, Spielhaus, Netzwippe, Tischtennisplatte und ein sogenannter Vogelnestbaum für Kinder, eine Boule-Bahn, ein Niederseilgarten sowie ein schwimmender Steg am Teich.

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat am Mittwoch beschlossen, dass das Konzept möglichst bis Frühjahr 2023 – also rechtzeitig zum Festjahr 1250 Jahre Dorfen –umgesetzt wird. Das Besondere: Die Initiative ist ein wahres Generationenprojekt.

Denn unter Projektleitung von Therese Englmeier, der früheren Chefin des Kinder- und Jugendhauses, haben nicht nur Vertreter der städtischen Jugendarbeit, des Bauhofs und des Stadtrats mitgewirkt. Auch Kinder und Jugendliche von Grund- und Mittelschule Dorfen haben wichtige Impulse gesetzt.

Der geplante Schwimmsteg im Dorfener Stadtpark. © Stadt Dorfen

„In der Grundschule wurde ein Malwettbewerb gestartet. In der Mittelschule haben wir das Ganze etwas digitaler gestaltet“, berichtete Lehrer Bastian Prey den Stadträten im Ausschuss. Mittels einer App wurde die Realität mit Fotos kombiniert, die vor Ort die Planungen visualisieren.

Überlegungen für die Verschönerung des Stadtparks gibt es schon lange, 2019 hat der Bauausschuss erste Sanierungspläne formuliert. Der Startschuss für den neuen Anlauf war der Gewinn des deutschen Kita-Preises im Jahr 2020. Die 10 000 Euro Preisgeld sollten für etwas Dauerhaftes eingesetzt werden.

Dieser Betrag kann durch öffentliche Förderungen verdoppelt werden, dazu kommen 25 000 Euro, die die Stadt für die Spielplatzablöse bei einem Wohnbauprojekt eingenommen hat. Das macht schon mal 45 000 Euro bei geschätzten Kosten von gut 90 000 Euro. Die Finanzierung ist nach Angaben von Kämmerin Maria Bauer dennoch gesichert. Denn auch Mittel der Haushaltspauschalen für Spielplätze und Straßenbeleuchtung sollen dafür verwendet werden.

Mit einer ausführlichen Powerpoint-Präsentation stellte Mittelschullehrer Prey das Projekt zusammen mit den Jugendlichen Maximilian Feckl und Kevin Schöder im Bauausschuss vor. Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) zeigte sich begeistert von diesem „Gemeinschaftsprojekt von jüngeren und älteren Bürgern“ und lobte die jungen Gäste im Sitzungssaal für ihre tolle Präsentation.

Die geplante Boule-Bahn im Dorfener Stadtpark. © Stadt Dorfen

Die Arbeitsgruppe hat drei Planungsbestandteile priorisiert: einen Pavillon im Westen, einen Tischtennisplatte und einen Spielplatz mit Malwand, Spielhaus, Wippe und einem sogenannten Vogelnestbaum, einem sechs Meter hohen Gerüst, an dem Kinder wie in einer Schiffstakelage nach oben klettern können. Michaela Meister (SPD) schlug hierfür eine Umsetzung in den bestehenden Bäume vor. „Das hätten wir auch toll gefunden“, meinte Prey. Aber das wäre laut Bauhofchef Arthur Borus ein Problem mit der Sicherheitsabnahme geworden.

Die Schulen und der Bauhof wollen das Projekt mit Eigenleistungen aufwerten, für die Boule-Bahn übernehmen die Anlieger Reinhard Mitterlechner und Michael Gelsheimer die Patenschaft. Martin Greimel (CSU) schlug eine Boulder-Wand zum Klettern vor. „Gibt es auch Angebote für Familien mit Kleinkindern?“, fragte Sabine Berger (CSU).

„Mit seinen 1,2 bis 1,5 Hektar ist der Park nicht überdimensioniert. Wir dürfen ihn nicht überfrachten“, kommentierte der Bürgermeister die Vielzahl der Vorschläge. Andreas Hartl (GAL) brachte eine Bürgerbeteiligung der Anlieger ins Spiel. „Bei der Schaffung von Spielgeräten müssen die Nachbarn nicht beteiligt werden“, sgte Bauamtsleiter Franz Wandinger. Dennoch sei eine Information der Bürger zum Beispiel über das Amtsblatt sicher eine gute Idee, um Konflikten vorzubeugen.