Abschied von Heiner Müller-Ermann: Ein Hoch auf die Dorfener Debatten

Von: Timo Aichele

Applaus für die Ausscheider: Bürgermeister Heinz Grundner (r.) verabschiedete Heiner Müller-Ermann. © Timo Aichele

Der Dorfener Stadtrat verabschiedet Heiner Müller-Ermann (SPD) und Martin Bachmaier (CSU).

Dorfen – Mehrfacher Applaus ist in Stadtratssitzungen nicht der Alltag. Doch in Dorfen wurden am Mittwoch zwei erfahrene Gremiumsmitglieder verabschiedet: SPD-Rat Heiner Müller-Ermann nach 21 Jahren und Martin Bachmaier nach neun Jahren Mitarbeit. Beide würden fehlen, sagte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Mit SPD-Urgestein Müller-Ermann, dem Abwehrkämpfer gegen die Isentalautobahn schlechthin, sei er sicher nicht immer einer Meinung gewesen, so Grundner. „Aber du hast deine ökologischen Themen so vorgetragen, dass jeder verstanden hat, wie dringlich sie sind.“

„Auseinandersetzungen sind das Wesen dieses Gremiums“, sagte Müller-Ermann, und das sei auch richtig so. Den Ratskollegen riet er: „Tuts euch g’scheid fetzen. Die Stadt ist es wert.“ Und sein Schwerpunkt Ökologie werde auch weiter stark im Gremium vertreten sein. Denn sein Listennachfolger Seppo Schmid, studierter Geograf und Beschäftigter des Landesamts für Umwelt, sei hier mindestens so kompetent. „Macht euch auf was gefasst“, sagte der 73-Jährige.

Bürgermeister Heinz Grundner (l.) verabschiedete Martin Bachmaier. © Timo Aichele

Gerald Forstmaier (GAL) würdigte Müller-Ermanns Kompetenz und Debattenkultur: „Wenn du mit deiner sanften Stimme gesprochen hast, war immer alles mucksmäuserlstad.“ Schon vor über zehn Jahren habe er zum Beispiel im Aufsichtsrat der Stadtwerke Dorfen bewiesen, dass er als einer der wenigen die komplizierteste Materie durchblickte. „Du hast schon von Energiewende gesprochen, als wir anderen das noch gar nicht so auf dem Schirm hatten“, lobte Forstmaier. Und „mit ein paar wortakrobatischen Purzelbäumen“ sei Müller-Ermann dann doch immer wieder bei seinem Lieblingsthema gelandet: der A 94.

Für „fundierte, sachliche und wenn notwendig auch deutliche Beiträge“ würdigte Grundner seinen Fraktionskollegen Bachmaier. Mit seien 44 Jahren gehöre er auch heute noch zu den Jüngeren im Gremium, umso bedauerlicher sei sein Ausscheiden. Eine Wiederkehr von Bachmaier nach ein paar Jahren Abstinenz könne er sich ausdrücklich vorstellen, erklärte der Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzende mit einem Schmunzeln. Für die aktuelle Amtszeit war Listennachfolger Hans Baumgartner bereits im April vereidigt worden.

Seinen Amtseid leistete Seppo Schmid. © Timo Aichele

Das Ehrenamt sei leider mit seiner großen Arbeitsbelastung bei der Bundespolizei und der Familie nicht mehr vereinbar, bedauerte Bachmaier, der Vater eines Sohnes mit 15 Jahren und von achtjährigen Zwillingen ist. „Ich habe höchsten Respekt vor euch allen. Ich weiß von jedem von euch, dass er das Beste für Dorfen will“, erklärte der streitbare CSUler. Oft für langen Debatten gescholten, müsse der Stadtrat öfter positiv dargestellt werden – das wünsche er sich.

Der Bürgermeister übergab Bachmaier zum Abschied einen Geschenkkorb, dem gebürtigen Oberfranken Müller-Ermann könne er das wohl nicht antun, witzelte er. Der Genosse bekam eine Bierauswahl.

Grundner nahm schließlich Schmid den Amtseid ab. In Anspielung auf dessen korrekten Namen Franz Josef Schmid witzelte der Rathauschef: „Ich finde es schon interessant, dass gerade bei der SPD ein Stadtrat mit den Initialen FJS nachrückt.“