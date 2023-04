Die nächste Runde: Stadtrat gibt dem Rewe an der A 94 noch eine Chance

Von: Timo Aichele

Teilen

Umstrittener Standort für einen neuen Rewe: Nach dem Einzelhandels-und Zentrenkonzept darf sich auf der freien Fläche vor dem Hagebau-Markt kein Lebensmittelladen ansiedeln. Doch die Debatte hat erst begonnen. © Weingartner

Die Grundsatzdebatte über einen neuen Rewe neben dem Hagebaumarkt ist noch nicht beendet. Investor Georg Scharl kann noch einmal einen Antrag stellen. Ein Gutachten über die Auswirkungen auf die Innenstadt muss er dafür auch liefern.

Dorfen – Der Bauantrag für einen Rewe neben Hagebau in Dorfen spaltet den Stadtrat weiter. Der Grundsatzbeschluss, ob ein Supermarkt im Gewerbegebiet an der Autobahn zugelassen werden soll, war für den Bauausschuss vor vier Wochen eine Nummer zu groß. Denn das Dorfener Einzelhandelskonzept von 2017 schließt eine solche Ansiedlung in dieser „dezentralen Lage“ aus. Doch auch der Stadtrat bezog am Mittwoch noch nicht endgültig Position. Ein Fachgutachter könnte Klärung bringen.

Dieses Hintertürchen öffnet nun der Beschluss, den das Gremium am Mittwoch nach langer Debatte fasste. Demnach wird der Bauantrag der Scharl-Gruppe zwar abgelehnt. Sollte der Antrag aber am Tag nach der Sitzung, wie zuvor mit dem Investor besprochen, von diesem zurückgezogen werden, „wird das verweigerte gemeindliche Einvernehmen nicht an die Baugenehmigungsbehörde weitergeleitet“. Damit hat Bauträger Georg Scharl noch eine weitere Chance.

Zusammen mit einem neuen Bauantrag muss er dann ein Konzept vorlegen, das auch die Innenstadtrelevanz und die Verträglichkeit mit dem Einzelhandelsgebiet „Galgenwiese“ an der B 15-Ortsdurchfahrt behandelt. Dieses Konzept wird dann von einem Fachbüro überprüft, das die Stadt benennt. Die Kosten dafür trägt Scharl. Erst auf dieser Grundlage werde der Stadtrat dann über den nächsten Bauantrag entscheiden. Dieser Teil des Beschlusses wurde mit 17:4 Stimmen angenommen, die Ablehnung zuvor mit 19:2.

Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) warnte zu Beginn der Debatte davor, einfach eine Ausnahme vom Einzelhandelskonzept zu beschließen. Dieses sei damals von Stadtplanern und dem Stadträten in vielen Sitzungen plus Bürgerversammlungen erarbeitet worden. Der Förderkreis poche weiterhin vehement auf die Einhaltung dieser Regeln. Das Argument, dass sich die Zeiten geändert hätten, könne er nicht nachvollziehen. „Die Autobahn war faktisch da, nur noch nicht eröffnet“, sagte Grundner. Eine Ausnahme würde einen Präzedenzfall schaffen. „Es gibt schon Anfragen.“

Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf und Michael Oberhofer (CSU) sprachen sich dafür aus, Fachexpertise einzuholen. Schließlich könne ein neuer Supermarkt auch die Verkehrsströme auf der überlasteten Ortsdurchfahrt entzerren. „In der Innenstadt haben wir keinen Lebensmittelmarkt“, meinte Rudolf. „Wir haben schon Fachexpertise“, antwortete Michaela Meister (SPD) mit Verweis auf die Büros, die bei der Erstellung der Sortimentsliste mitwirkten. „Außerdem haben wir in der Innenstadt Bäcker, Metzger, Schnittblumen.“

„Wenn wir die Innenstadt schützen wollen, müssen wir dagegen sein“, sagte auch Simone Jell-Huber (SPD). In seiner letzten Sitzung, Heiner Müller-Ermann tritt von seinem Ehrenamt zurück, erklärte der SPD-Rat: „Wir wären doch vollkommen verrückt, dem zuzustimmen.“ Mit dem Rad oder zu Fuß sei dieser neue Markt „auf dem Berg da oben“ nicht erreichbar. Dieses Argument machte wiederum Josef Wagenlechner (TEG) wütend. „Dorfen hat auch ländliche Ortsteile.“ Deren Bewohner würden mit dem Auto zum Einkaufen fahren – aktuell gerne nach Buchbach oder Schwindegg.

„Ich sehe überhaupt nix, was für die Innenstadt schädlich werden kann“, erklärte Sabine Berger (CSU) sogar. Hier würden Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen entstehen. Außerdem habe die Nachbargemeinde St. Wolfgang ein zehn Hektar großes Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan. „Meine große Sorge ist, dass der abwandert“, meinte Berger.