Stolpersteine auf dem Kunst-Radweg

Von: Michaele Heske

„Stolpersteine“ in Aquarellform stellte Christina Seewald aus. Damit erinnert sie an die Tötung ihrer Großtante Berta Seewald während des Dritten Reichs. © MICHAELE HESKE

15 Künstler gaben auf 29 Kilometern Einblick in ihre Motive und Motivation

Dorfen – Vor acht Jahren fand das erste Isental-Open-Art-Wochenende statt. Mittlerweile sind die offenen Ateliers zwischen Grüntegernbach und Isen zur Kult-Tour geworden. Die Besucher, viele davon waren trotz Hitze mit dem Radl unterwegs, konnten am vergangenen Samstag und Sonntag wieder bei einem ungezwungenen Besuch die Arbeiten von 15 Künstler aus der Region anschauen. Kennen zu lernen gab es dabei nicht nur deren Werke, sondern auch deren Welten.

Offene Atelier-Tage gibt es natürlich auch anderswo. Das Bemerkenswerte im Isental ist aber die geballte Kreativität, die sich hier auf wenigen Kilometern vereint. Von Grüntegernbach im Norden, wo auf dem Anwesen von Peter Breth und Hannelore Stephani skurrile Fantasie-Tiere aus Alteisen und Altholz den Garten in ein Paradies verwandeln, bis Loipfing im Süden führte die Route. Hier stellte Wiebke Kleinschmidt aus, für die das Herstellen von Bildern oder Plastiken „Adrenalin pur“ ist, wie sie von sich selbst sagt.

Kunstliebhaber Dieter Preuß ist am Sonntag die ganzen 29 Kilometer geradelt. „Ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen“, sagt der Dorfener. Die Tour ist für Preuß wie in jedem Jahr eine gelungene Verbindung von Sport, Kunst und Natur. „Da wird Recycling- und Abfallmaterial aufgearbeitet“, schwärmt er etwa von seinem Besuch bei Breth. Die Holzfiguren, die Albin Zauner im Garten vor seinem Haus am Rande von Dorfens Innenstadt aufgestellt hatte, hätten auch heuer wieder einen besonderen Zauber auf ihn ausgeübt.

Hier treffen um die Mittagszeit außerdem Angelika und Anton Rott aus Heldenstein ein. Dem Ehepaar gefällt die Zwanglosigkeit beim „Open Art“: „Das Niveau ist sehr hoch. Wir bekommen außerdem Infos über Technik und Material“, freut sich Anton Rott. Zauner ist Kunsttherapeut im Isar-Amper-Klinikum in Taufkirchen. „Mir reicht es nicht, wenn Kunst die Welt ein bisschen verschönert“, sagt der Dorfener Künstler. Kunst habe für ihn das Potenzial, Leiden zu durchdringen und erträglicher zu machen. „Der Blick in den Abgrund hat auch etwas Stärkendes – er macht Resilienzen sichtbar.“

Auch Maria Wieser-Piofczyk bewunderte Zauners Werk. „Was um seine Figuren rum gebaut ist, da steckt viel Lebenserfahrung drin; das weckt das Unbewusste in mir“, staunt die Besucherin beim Gang durch seinen Garten. Angelika Rott mag es indes fröhlicher, deshalb sprechen sie auch die orientalischen Muster an, die Bilder voller bunter Farben, die an der Hauswand hängen. Gemalt hat sie Mieke Müller, ebenfalls Kunsttherapeutin in der Psychiatrie. „Ich male, um mich zu zentrieren, damit ich zur Ruhe komme“, erklärt die 33-jährige Malerin. Am Rathausplatz in Dorfen wartet Christiana Seewald auf Besucher. Sie widmet sich vor allem der Aquarell-Malerei. „Es handelt sich um sehr moderne, nicht klassische Aquarellmalerei, mit zauberhafter Stimmung“, beschreibt sie ihre Bilder. Sie will dabei das Magische, das Märchenhafte vermitteln und den Betrachter in eine andere Welt ziehen.

Heuer hat sie allerdings noch eine weitere Installation in ihrem Atelier stehen: Stolpersteine – im Gedenken an ihre Großtante Berta Seewald, die 1941 von den Nazis getötet worden war. Damit will sie an die „Ausgelöschten“ erinnern. Berta Seewald war von Geburt an „kognitiv beeinträchtigt“, sie war deshalb in der „Einrichtung für Landesfürsorge“ in Taufkirchen untergebracht. Von dort kam sie mit 93 weiteren Personen am 21. Oktober 1940 gegen ihren Willen in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar. Vier Monate später wurden 68 dieser Personen in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz deportiert – darunter auch Berta.