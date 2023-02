Mehr Konkurrenz auf dem Bio-Markt: Für Tagwerk wird es nicht leichter

Von: Michaele Heske

Sie leben den Bio-Gedanken: Abdul Qader Rahimi, Resi Empl und Christian Empl (v. l.) arbeiten im Tagwerk-Laden in Dorfen. © Michaele Heske

Der Bio-Boom aus Pandemie-Zeiten ist vorerst vorbei. In Dorfen leidet Tagwerk zusätzlich unter der B 15-Baustelle. Dennoch sehen die Verantwortlichen positiv in die Zukunft.

Dorfen – Der Tagwerk-Laden in Dorfen hat Umsatzeinbußen: „Seit Beginn der Bauarbeiten kommen 15 Prozent weniger Kunden zu uns“, sagt Inhaber Christian Empl. Nicht nur die Bauarbeiten an der B 15-Isenbrücke schaden dem Bio-Markt an der deswegen gesperrten Ortsdurchfahrt. Hinzu kommen die steigenden Lebensmittelpreise, die zwar nicht den Appetit auf Bio-Lebensmittel verdorben haben, aber viele Käufer öfters in den Supermarkt oder zum Discounter nebenan treiben.

„Für uns sind die Bio-Produkte, die bei den Lebensmittelketten angeboten werden, eine extreme Konkurrenz“, weiß Empl. Der Qualitätsunterschied sei nämlich teilweise gar nicht mehr so groß, erklärt er: „Bei den Lebensmittelketten sind mittlerweile nämlich auch gute Anbauverbände vertreten, die nehmen unsere Produkte und vermarkten diese dann günstig.“

Das Problem sieht Empl bei den Verträgen mit den Erzeugern und der Preisbindung: „Das läuft noch ein paar Jahre, dann sind die Erzeuger den Discountern ausgeliefert.“ Man wisse ja schließlich, wie hier mit den Erzeugern umgegangen, der Preis gedrückt werde: „Es wird interessant, ob unter diesen Bedingungen die Erzeuger längerfristig noch qualitatives Bio liefern können.“

Lebensmittelketten, die auf den Bio-Zug aufgesprungen sind, werben zudem mit regionalen Angeboten. „Alle Märkte bieten mittlerweile regionales Obst und Gemüse an“, weiß Empl. Unter ‚regional‘ würden sich aber mitunter auch Kartoffeln aus Schleswig-Holstein verbergen. Diese hinterlassen dann auf dem Weg nach Bayern einen entsprechenden ökologischen Fußabdruck. „Die Bio-Betriebe der Genossenschaft hingegen liegen alle im Umkreis von 100 Kilometern.“

Von einer Krise will Klaus Hutner, Vorstand der Tagwerk-Genossenschaft, nicht sprechen. „Bio, so wie wir das verstehen, ist die Landbauform der Zukunft“, sagt er. Während der Corona-Pandemie boomten die Erzeugnisse der Genossenschaft. Die Kunden setzten vermehrt auf kurze Lieferketten, heimische Bio-Produkte und Direktvermarktung. Ein Trend, der sich bei den Verbrauchern fortsetzen werde, wenn sich die Unsicherheiten von Inflation und Energiekrise wieder gelegt haben, ist Hutner überzeugt.

Auch Empl sieht sich nicht im Krisenmodus. Er habe den Überschuss, den sein Tagwerk-Laden während der Pandemie erwirtschaftet hat, gut angelegt, erzählt er: „Ich habe in eine Photovoltaikanlage investiert – wir sind somit ziemlich autark.“ Zudem gebe es eine treue Stammkundschaft sowie einen Mittagstisch, immer donnerstags, wo sich die Leute zum Ratschen und Essen treffen. „Ein Angebot, das Discounter nicht bieten.“

Zu den Stammkunden gehört auch Huguette Rudolf, die samstags um 8 Uhr vor der Frischetheke steht und Semmeln holt. „Die Waren sind geschmacklich kaum zu toppen“, findet sie. Schließlich gehe es auch um die Atmosphäre beim Einkaufen, um die gute, freundliche Beratung. „Hier fühle ich mich wohl“, sagt die Dorfenerin.

Zudem seien die Preise im Dorfener Naturkostladen nur wenig gestiegen, hat Tagwerk-Kunde Bernd Dambacher beobachtet. „Hier gibt es keine Steigerung von 30 Prozent, wie das im konventionellen Handel derzeit überall der Fall ist – nur das wissen die meisten Leute nicht.“

Die Tagwerk-Genossenschaft versuche die Preise auf einem stabilen Niveau zu halten, sagt Vorstand Hutner. Das klappe auch deshalb, weil die Zusammenarbeit mit den regionalen Erzeugern schon seit vielen Jahren bestehe. „Im Sommer 2022 war bei uns speziell Obst und Gemüse günstiger als im Vorjahr.“

Keine Frage: Günstig ist der Einkauf im Tagwerk nicht. Und bei Familien mit Kindern sei der Geldbeutel leider oft zu schmal für den Wocheneinkauf im Naturkost-Fachhandel, bedauert Luis Böhling. Doch wer es sich leisten könne, der solle doch bitte „bio, regional und fair“ einkaufen, wirbt der Studierende. „Wenn ich einen Bentley vor dem Discounter sehe, ärgere ich mich immer. Wohlhabende M,enschen müssen kein 3,50-Euro-Hackfleisch kaufen, die können es sich leisten und müssten es doch eigentlich besser wissen“, moniert der 19-jährige Dorfener, der seinen Vater Christian Empl neben dem Studium im Tagwerk-Laden unterstützt. „Es geht ja auch um Tierwohl, die Umwelt und um fairen Handel – das Tagwerk-Konzept ist so aktuell wie nie.“