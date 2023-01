Das Tonwerk bleibt, das neue Wohngebiet wird kleiner

Von: Timo Aichele

Aufgeteilt: An der Bahnlinie ist Mischnutzung geplant, südlich davon nur Wohnen. © Stadt Dorfen

Der nächste Schritt hin zu einem neuen Viertel von Dorfen ist getan. Der Stadtrat hat die Änderung des Flächennutzungsplans für das Meindl-Areal beschlossen. Damit kann im April der Städtebauliche Wettbewerb starten.

Dorfen – Von der Industriebrache zum Wohnviertel für 1500 bis 1800 Menschen – das war bisher der Leitgedanke für die ehemalige Ziegelei Meindl in Dorfen. Doch Investor Robert Decker hat seine Pläne geändert. Das Tonwerk mit seiner Gastronomie bleibt erhalten. Statt reiner Wohnnutzung soll der nördlich Teil des Areals zum Mischgebiet werden, in dem auch Gewerbe möglich ist. „Genau wissen wir es noch nicht, aber wir gehen jetzt von 1000 bis 1200 neuen Bürgern aus“, berichtete Bauamtsleiter Franz Wandinger am Mittwochabend dem Stadtrat. Auf dieser Grundlage geht es nun in die weiteren Planungen. In einem Städtebaulichen Wettbewerb werden heuer Konzepte erstellt und im September von einer Jury bewertet.

Decker habe der Stadt diese Neuausrichtung vor ein paar Wochen mitgeteilt, erklärte Wandinger. Aktuell gilt das Werksgelände südlich der Bahnlinie nach dem zuletzt 2016 geänderten Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet. Neben dem Tonwerk stehen dort auch eine Beamtenakademie, der Montessori-Kindergarten und ein Studentenwohnheim.

Der Stadtrat folgte am Ende den Vorstellungen Deckers, nach denen das 14,4-Hektar-Gelände in ein 6,2 Hektar großes Mischgebiet direkt an der Bahnlinie und ein 8,2 Hektar großes Wohngebiet südlich davon unterteilt wird. Nicht betroffen von diesem Umgriff ist die Richtung Süden anschließende Fläche. Es bleibt ein Gewerbegebiet, unter anderem die mit der neuen großen Produktionshalle von Timber Homes, Deckers Firma zur Herstellung von Häusern in Holzmodulbauweise,

Dieser Beschluss sei nun wichtig, erklärte Wandinger. „Wir stehen kurz vor der Erstellung des Wettbewerbstextes für das Projekt LandStadt. Dafür brauchen wir konkrete Infos, welche Art von Bebauung zugelassen werden soll“, sagte er. Die Regierung von Oberbayern befürworte sehr, dass die ehemaligen Industriebauten erhalten bleiben, in denen nun Gastronomie ist. Auch das lang gezogene ehemalige Sumpfhaus im künftigen reinen Wohngebiet möchte Decker nun doch nicht abreißen.

Andreas Hartl (GAL) wandte sich gegen die Teilung des Areals in ein Misch- und ein Wohngebiet. Eine solche Änderung des Flächennutzungsplans solle nicht vor dem Wettbewerb erfolgen, meinte er. „Wir haben da eine ziemlich problematische Situation mit den Nachbarn. Wir brauchen Aussagen von erfahrenen Stadtplanern, wie man den Konflikt zwischen Wohnen und Gewerbe lösen kann“, erklärte Hartl.

Um darauf umfassend zu antworten, müsse man die Nichtöffentlichkeit herstellen, sagte Grundner. Das geschah dann auch. Der Punkt wurde im Anschluss an die öffentliche Sitzung hinter verschlossenen Türen beraten. Am Ende wurde (formal wieder öffentlich) mit 20:1 Stimmen beschlossen, den Flächennutzungsplan in die zwei Bereiche zu teilen. Hartl blieb bei seiner Ablehnung.

Einer der nächsten Schritte im Verfahren ist ein Bürger-Workshop am 9. März. Hier können noch Inputs für den Auslobungstext des Städtebaulichen Wettbewerbs formuliert werden. Der Stadtrat wird diesen Text dann voraussichtlich am 5. April verabschieden, der Wettbewerb kann beginnen.

Eine Entscheidung der Jury mit acht Fachpreisrichtern, dem Investor und sechs weiteren Mitgliedern aus dem Stadtrat ist laut Wandinger im September geplant. Üblich sei bei solchen Verfahren die Vergabe eines ersten, zweiten und dritten Preises. „Aus dem Wettbewerb wird dann ein Bebauungsplan entwickelt“, erläutert der Bauamtsleiter. Das ist wieder ein Prozess, in dem Kommunalpolitik und Verwaltung eingebunden sind.