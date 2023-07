„Auf jeden Fall kinowürdig“: das Freiluftkino der Wittmann-Brüder im Tonwerk

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Große Kinofans sind Julian (l.) und Thomas Wittmann. Zum zweiten Mal organisieren die Lengdorfer Brüder das Freiluftkino im Tonwerk Dorfen. © Kahlstain Fotografie

Die Wittmann-Brüder Thomas und Julian organisieren ein Freiluft-Filmprogramm im Tonwerk. Die erste Vorführung ist am 6. Juli.

Dorfen – Kult-Filme, bayerische Produktionen und ganz aktuelle Werke – insgesamt 21 verschiedene Filme gibt es von 6. Juli bis 6. August unter Dorfens freiem Himmel zu sehen. Die Brüder Julian und Thomas Wittmann organisieren das Freiluftkino im Tonwerk zum zweiten Mal. Im Veranstaltungskalender stehen auch Besuche von Regisseuren und Schauspielern.

Dass die Lengdorfer Wittmann-Brüder Kinofans sind, ist in der Region bekannt, nicht nur wegen ihrer eigenen Produktion „Ausgrissn“ vor drei Jahren. Schon 2019 hatten sie im Dorfener Tonwerk das Freiluftkino organisiert – mit großem Erfolg. „Das ist halt einfach eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man mit so vielen Leuten unter freiem Himmel einen Film ansieht“, erzählt Julian Wittmann. Auch in den Corona-Jahren gab es auf dem ehemaligen Meindl-Areal das Open Air-Kino, allerdings von anderen Veranstaltern und etwas kleiner.

Heuer hatten die Brüder Zeit für die Organisation des Formats und wurden sich schnell mit dem Tonwerk einig. „Auf jeden Fall wollen wir das wieder kinowürdig aufziehen“, sagt Thomas Wittmann. Insgesamt gibt es Liegestühle für 600 Personen.

Dem 27-Jährigen und seinem drei Jahre älteren Bruder war es wichtig, ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen zu organisieren. Dank ihrer guten Kontakte in der Branche werden in Dorfen auch ein paar ganz aktuelle Kinoproduktionen wie Indiana Jones oder Arielle gezeigt.

Los geht es am Donnerstag, 6. Juli, mit der Komödie „Wer gräbt den Bestatter ein“. Die Regisseure Tanja und Andreas Schmidbauer mit Darstellern kommen zu der Aufführung nach Dorfen. Ein Besuch des „Schluchtenflitzer“-Regisseurs Rüdiger Nüchtern folgt zwei Tage später ab 19 Uhr. Passend zum Film findet ein Moped-Treffen statt. „Für jeden, der mit seinem 50er Moped kommt, gibt es an diesem Abend ein Freibier“, informiert Julian Wittmann.

„Nur die Füße tun mir leid“ läuft am 16. Juli. Filmemacherin Gabi Röhrl berichtet an diesem Abend live über ihre Jakobsweg-Erfahrungen. Fünf kürzere Beiträge laufen beim Alpen Film Festival am 20. Juli. Regisseur und Autor Tom Dauer ist zu Gast und moderiert den Abend, inklusive einer Verlosung.

„Zeugnis Special“ ist das Motto am 28. Juli. Alle Schüler erhalten zur Vorstellung von Super Marios Bros eine kleine Tüte Popcorn, wenn sie ein Foto ihres aktuellen Zeugnisses zeigen. Der Eberhofer-Film von 2022, Guglhupf Geschwader, läuft am 4. August. Lotto-Otto-Darsteller Johannes Berzl kommt hierfür nach Dorfen.

Der Abschluss des Dorfener Filmkinos erfolgt am 6. August mit der Preview von „Gernstl’s Reisen“, der regulär erst im Oktober in die Kinos kommt. Jonas sowie Franz Xaver Gernstl sind live dabei. „Gernstl war für uns auch eine kleine Inspiration für unser Ausgrissn-Projekt“, verrät Thomas Wittmann.

Tickets gibt es für elf Euro beim Intelligenzblatt und auf www.tonwerk-dorfen.de. Einlass ist um 20.30 Uhr, die Filme starten bei jeder Witterung mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr.

Das Programm Freiluftkino im Tonwerk

6. Juli: Wer gräbt den Bestatter ein, 7. Juli: Top Gun Maverick, 8. Juli: Schluchtenflitzer, 9. Juli: Oskars Kleid, 12. Juli: The Rocky Horror Picture Show, 13. Juli: Manta Manta 2. Teil, 14. Juli: Elvis, 15. Juli: Avatar - The Way of Water, 16. Juli: Nur die Füße tun mir leid - 900 Kilometer Jakobsweg, 19. Juli: Grease, 20. Juli: Alpen Film Festival, 23. Juli: Einfach mal was Schönes, 26. Juli: Die fabelhafte Welt der Amelie, 27. Juli: The Guardians of the Galaxy 3, 28. Juli: Super Mario Bros Film, 30. Juli: Everything Everywhere All At Once, 2. August: Irgendwie und Sowieso 1&2, 3. August: Arielle Die Meerjungfrau, 4. August: Guglhupf Geschwader, 5. August: Indiana Jones und das Rad des Schicksals, 6. August: Gernstl’s Reisen - Auf der Suche nach irgendwas